Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya ve iletişim konusunda da kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Vay lüfer vay... İstanbulun simgesi küllerinden doğuyorVay lüfer vay... İstanbul'un simgesi küllerinden doğuyor!#Marmara Denizi
Moskova zaferi sonrası büyük tehlike Tablo değişti ve 2 yıl sonra...Moskova zaferi sonrası büyük tehlike! Tablo değişti ve 2 yıl sonra...#Şampiyonlar Ligi
Uğur Şahin ve Özlem Türeciden Turkovac açıklamasıUğur Şahin ve Özlem Türeci'den Turkovac açıklaması!#Uğur Şahin
Erdoğan dev rakamı açıkladı: Yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları aştıErdoğan dev rakamı açıkladı: Yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları aştı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kan donduran olayda yeni ayrıntılar: Bana neden dolu silahı verdinizKan donduran olayda yeni ayrıntılar: Bana neden dolu silahı verdiniz#Alec Baldwin
Anne adayları dikkat Koronavirüs bebeğin cinsiyetine göre hareket ediyorAnne adayları dikkat! Koronavirüs bebeğin cinsiyetine göre hareket ediyor#KORONAVİRÜS
Antalyada dehşet Pitbull yanağını ve kulağını kopardıAntalya'da dehşet! Pitbull yanağını ve kulağını kopardı#ANTALYA
Gözler yine ABDde Kritik hafta...Gözler yine ABD'de! Kritik hafta...#Kripto Para Piyasası
Dünyanın beklediği müjde geldi... Sonuç mükemmelDünyanın beklediği müjde geldi... Sonuç mükemmel!#Pfizer Biontech
FBI açıkladı, dünya şaşkına döndü Katil zanlısı nişanlı ölü bulunduFBI açıkladı, dünya şaşkına döndü! Katil zanlısı nişanlı ölü bulundu #Gabby Petito
Göz sulanması şikayetiyle gitti, yüzünde dev bir delikle hastaneden ayrıldıGöz sulanması şikayetiyle gitti, yüzünde dev bir delikle hastaneden ayrıldı!#Göz Kanseri
İlginç anısını anlattı... Yıllar önce söylemişİlginç anısını anlattı... Yıllar önce söylemiş#Miray Daner
İzmirde tarihi buluş Kanıtlanmış oldu...İzmir'de tarihi buluş! 'Kanıtlanmış oldu...'#İzmir
Hollywood yasa boğuldu: Nasıl da akıl almaz bir ölüm buHollywood yasa boğuldu: Nasıl da akıl almaz bir ölüm bu! #Halyna Hutchins
Özcan Denizden sert sözler: Sen kredi kartı değilsin oğlumÖzcan Deniz'den sert sözler: Sen kredi kartı değilsin oğlum!#Özcan Deniz
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya ve iletişim konusunda da kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Türk Konseyi Medya Forumu#Video Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde, "Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek" temasıyla İstanbul'da bir otelde düzenlenen "Türk Konseyi Medya Forumu"na video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Oryantalist bakış açısıyla sürekli bizlere insan hakları, demokrasi ve özgürlük dersi verenlerin, vicdan ve meslek ahlakına güvenemeyiz. Diğer stratejik meselelerde olduğu gibi medya ve iletişim konusunda da kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Türk Konseyi Medya Forumu'nun başarılı geçmesini temenni eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, foruma teşrif eden katılımcılara, "Tarih, medeniyet ve kültür şehri güzel İstanbul'a hoş geldiniz." diyerek sözlerine başladı.

2019 yılındaki Türk Konseyi Liderler Zirvesi'nde uluslararası medya forumu düzenlenmesine yönelik bir değerlendirme yaptıklarını, müteakiben Türkiye'nin ev sahipliğinde bir Medya Forumu tertip edilmesi kararı alındığını aktaran Erdoğan, ortak irade ve çabaların neticesinde bugün medya forumunun hayata geçirilmesinden büyük bir bahtiyarlık duyduğunu söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğandan 10 büyükelçi mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi mesajı

"SIK SIK DEZENFORMASYON KAMPANYALARINA MARUZ KALIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 gün sürecek toplantıların, en çok istismar ve ihmal edilen alanlardan medya konusunda ülkeler arasındaki dayanışmanın güçlenmesine vesile olmasını dileyerek, "Günümüzde sosyal medyanın da yaygınlaşmasıyla birlikte tüm insanlıkla beraber biz de sık sık dezenformasyon kampanyalarına maruz kalıyoruz. Yalan ve çarpıtılmış haberler sebebiyle dünyada milyonlarca savunmasız insanın hayatı kararmakta, ciddi travmalar ve dramlar yaşanmaktadır. Hiçbir denetimin veya otokontrolün olmadığı sosyal medya mecraları, bugün hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de devletlerin milli güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir." diye konuştu.

Dijital faşizmin yıkıcı etkisinden ne kadar gelişmiş olursa olsun, hiçbir ülkenin ve toplumun azade olmadığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

Haberin Devamı

"Türk dünyası, dijital faşizmin yanı sıra uluslararası medyanın çifte standardından da muzdariptir. Özellikle 44 gün süren Dağlık Karabağ Savaşı sırasında şahit olduğumuz iki yüzlü tavır, meselenin ülkelerimiz açısından önemini ortaya koymuştur. Ermenistan ordusunun sivilleri hedef alan katliam ve balistik füze saldırıları bu süreçte hiç gündeme getirilmedi. Medya bağımsızlığından ve objektiflikten bahseden uluslararası medya organları, Ermenistan'ın resmi haber ajansı gibi hareket etti. Karabağ Savaşı, ülkelerimiz ve Türk dünyasıyla ilgili gerçeklere karşı uygulanan basın ambargosunun ne ilk ne de son örneğidir."

"MEDYA VE İLETİŞİM KONUSUNDA DA KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESMELİYİZ"

Haberin Devamı

Sözde soykırım iddiaları başta olmak üzere, tarihi, milli güvenliği ve milletin değerlerini hedef alan birçok konuda benzer tutumlarla karşılaştıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yaşadığımız acı tecrübeler ışığında, şu gerçeği artık hepimiz açık ve net bir şekilde görebiliyoruz. Nasıl savunma sanayi ve askeri konularda tamamen yabancılara bel bağlamıyorsak, iletişim meselesini de başkalarına havale edemeyiz. Oryantalist bakış açısıyla sürekli bizlere insan hakları, demokrasi ve özgürlük dersi verenlerin, vicdan ve meslek ahlakına güvenemeyiz. Diğer stratejik meselelerde olduğu gibi medya ve iletişim konusunda da kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz. Türk dünyası olarak bu hususta inisiyatif almalı, tecrübe paylaşımına gitmeli, güç birliği yapmalı ve elimizdeki imkanları en etkili şekilde değerlendirmenin yollarını aramalıyız. 'Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek' temasıyla düzenlediğimiz forumun, bizlere bu noktada güçlü bir platform kazandıracağına inanıyoruz."

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, forum vesilesiyle Türk dünyasındaki dayanışmayı geliştirmeyi, karşılıklı güveni pekiştirmeyi; dezenformasyonla mücadele, bilgi güvenliği, milli bilgi teknolojileri hamlesi ve ortak kültürü önceleyen film-dizi projeleri gibi hususlarda iş birliğini ilerletmeyi arzu ettiklerini belirtti.

Kritik bir dönemde ve yetkin isimlerin katımıyla düzenlenen forumun, kendilerini bu hedeflere bir adım daha yaklaştırmasını temenni eden Erdoğan, forumun hayırlara vesile olmasını dileyerek, emeği geçenleri tebrik etti.

 

İlgili Haberler:

Vay lüfer vay... İstanbul'un simgesi küllerinden doğuyor!Pfizer merakla beklenen açıklamayı yaptı! Sonuçlar mükemmel...Peş peşe uyarılar! Sıcaklıklar bir anda düşecek: Haritalar paylaşıldı
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Türk Konseyi Medya Forumu#Video Mesaj

BAKMADAN GEÇME!

Vay lüfer vay... İstanbulun simgesi küllerinden doğuyor

Vay lüfer vay... İstanbul'un simgesi küllerinden doğuyor!

Pfizer merakla beklenen açıklamayı yaptı Sonuçlar mükemmel...

Pfizer merakla beklenen açıklamayı yaptı! Sonuçlar mükemmel...

Peş peşe uyarılar Sıcaklıklar bir anda düşecek: Haritalar paylaşıldı

Peş peşe uyarılar! Sıcaklıklar bir anda düşecek: Haritalar paylaşıldı

Hem yemiyoruz hem de obeziz

Hem yemiyoruz hem de obeziz!

Yine heykel faciası Bir kent bunu tartışıyor

Yine heykel faciası! Bir kent bunu tartışıyor