Son dakika... Elektrik faturalarına yeni düzenleme! KDV yüzde 8'e indi, kademeli tarife ticarethaneleri de kapsayacak şekilde genişletildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Rusyadan yaptırımlara misillemeUkrayna - Rusya savaşında son durum: Rusya'dan yaptırımlara misilleme#Ukrayna
Erdoğan duyurdu Elektrik tarifelerinde yeni düzenlemeErdoğan duyurdu! Elektrik tarifelerinde yeni düzenleme#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ukrayna savaşı nasıl sona erecek İşte Putinin önündeki 3 seçenekUkrayna savaşı nasıl sona erecek? İşte Putin'in önündeki 3 seçenek!#Rusya
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Montröyü kullanma kararındayızCumhurbaşkanı Erdoğan: Montrö'yü kullanma kararındayız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Barış müzakerelerinde ilk tur sona erdi Peş peşe açıklamalarBarış müzakerelerinde ilk tur sona erdi! Peş peşe açıklamalar#RUSYA
FIFA ve UEFAdan Rusya kararı Kulüpler ve milli takım men edildi...FIFA ve UEFA'dan Rusya kararı! Kulüpler ve milli takım men edildi...#FIFA
Savaşın 5inci gününde BM olağanüstü toplandı Guterres: Artık yeterSavaşın 5'inci gününde BM olağanüstü toplandı! Guterres: Artık yeter#Antonio Guterres
ABden yeni açıklama Bedel ödemeye hazır olmalıyızAB'den yeni açıklama! 'Bedel ödemeye hazır olmalıyız'#RUSYA
Son dakika: TFFden yayın ihalesi açıklamasıSon dakika: TFF'den yayın ihalesi açıklaması! #Süper Lig
Neden savaşıyor Çünkü kazanıyor… İşte Putinin savaşları...Neden savaşıyor? Çünkü kazanıyor… İşte Putin'in savaşları...#Ukrayna-Rusya Savaşı
Ukraynada yaşayan Türk genci Ege Gürel, bombalama anını görüntüledi Büyük panik yaşadı: Çok şiddetli...Ukrayna'da yaşayan Türk genci Ege Gürel, bombalama anını görüntüledi! Büyük panik yaşadı: Çok şiddetli...#Ukrayna
Rusya Ukrayna savaşının haritası Bir şehir daha ele geçirildi, şimdi ise...Rusya Ukrayna savaşının haritası! Bir şehir daha ele geçirildi, şimdi ise...#Rusya
2 ülkeden flaş karar Yola çıktılar: Bazılarımız ölecek ama...2 ülkeden flaş karar! Yola çıktılar: 'Bazılarımız ölecek ama...'#Rusya
Son dakika... Ukrayna savaşında korkunç iddia Putin, Zelenski için 400 kişilik suikast ekibi gönderdiSon dakika... Ukrayna savaşında korkunç iddia! Putin, Zelenski için 400 kişilik suikast ekibi gönderdi!#RUSYA
Son dakika... Türkiye ekonomisi 2021de yüzde 11 büyüdüSon dakika... Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüdü#Türkiye
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Elektrik faturalarına yeni düzenleme! KDV yüzde 8'e indi, kademeli tarife ticarethaneleri de kapsayacak şekilde genişletildi

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Elektrik#KDV
Son dakika... Elektrik faturalarına yeni düzenleme KDV yüzde 8e indi, kademeli tarife ticarethaneleri de kapsayacak şekilde genişletildi

Son dakika... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası elektrik faturalarında rahatlama yaratacak bazı kararlar açıkladı. Erdoğan, meskenlerdeki düşük tarife sınırını ayda 240 kilovatsaate yükseldiğini duyurdu. Ayrıca tarımsal sulama ve meskenler için KDV'nin yüzde 8'e düşürüldüğünü belirten Erdoğan, kademeli tarife uygulamasını ticarethaneleri de kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurdu.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı millete sesleniş konuşmasında elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemeyi açıkladı.

Erdoğan yaptığı açıklamada:

"Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si %18'den %8'e düşürülmüştür. Ayrıca meskenlerdeki düşük tarife sınırı da günlük 8kw saate, aylık 140 kw saate yükseltilmiştir. Böylece tüketimine göre faturalarda net %8 ile %14 oranında bir indirim sağlanmış olmaktadır. Bir başka ifade ile mesken abonelerinin yıllık 7 milyar TL daha az fatura ödemesi temin edilmektedir.

Kademe uygulamasını ticarethane statüsündeki aboneleri de kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kw saate, aylık 900 kw saate kadar tüketimi olan ilk dilimine %5 indirim uygulanacaktır. Bu şekilde esnaf ve sanatkarlarımızın da yıllık 7 milyar daha az fatura ödemesini sağlamış oluyoruz" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Elektrik#KDV

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek İşte Putinin önündeki 3 seçenek

Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek? İşte Putin'in önündeki 3 seçenek!

#Rusya
Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukraynaya olan bize de olursa

Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukrayna'ya olan bize de olursa?

#Tayvan
Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek İşte Putinin önündeki 3 seçenek

Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek? İşte Putin'in önündeki 3 seçenek!

#Rusya
Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukraynaya olan bize de olursa

Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukrayna'ya olan bize de olursa?

#Tayvan
Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu