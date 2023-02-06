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Son dakika... EGM deprem sonrası provokatif paylaşımlar için harekete geçti: 13 hesap tespit edildi

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#EGM#Emniyet Genel Müdürlüğü#Kahramanmaraş
Son dakika... EGM deprem sonrası provokatif paylaşımlar için harekete geçti: 13 hesap tespit edildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 09:43

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunan 13 hesap yöneticisinin tespit edildiğini duyurdu.

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İşte Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama...

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş/Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve deprem çevre illerimizde de hissedilmiştir.

Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres ve lokasyon bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulmaktadır.

Ayrıca Kahramanmaraş/Pazarcık merkezli depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 13 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili birimlere gönderilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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