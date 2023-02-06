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Son dakika... AFAD'dan depremle ilgili son dakika açıklaması... Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor

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#Kahramanmaraş#Deprem#AFAD
Son dakika... AFADdan depremle ilgili son dakika açıklaması... Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 07:53

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17'de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem 10 kentimizi etkiledi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere an itibarıyla 42 artçı deprem meydana geldi. AFAD, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya’da 76 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 440 vatandaşın ise yaralandığını açıkladı.

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AFAD, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya’da 76 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 440 vatandaşın ise yaralandığını duyurdu.

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Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem
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İşte AFAD tarafından yapılan açıklama...

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17’de 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere an itibarıyla 42 artçı deprem meydana gelmiştir. Deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir.

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SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya’da 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis’te 440 vatandaşımız yaralanmıştır.

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Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin seviyesi 4.seviye olarak ilan edilmiş olup illerimizde ve Başkanlık AFAD merkezinde tüm afet grupları toplanmıştır. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulmuştur.

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Bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere; Kahramanmaraş’a Kayseri Valisi, Hatay’a Mersin Valisi, Gaziantep’e Mardin Valisi, Adıyaman’a Tunceli Valisi, Osmaniye’ye Bingöl Valisi ve Malatya’ya Sivas Valisi görevlendirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı tarafından bölgeye yönlendirilen ekipleri taşımak üzere 2 adet uçak görevlendirilmiştir.

Tüm il AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz.

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Son dakika... Kahramanmaraştaki 7.4lük depremin ardından AFADdan açıklamaSon dakika... Kahramanmaraş'taki 7.4'lük depremin ardından AFAD'dan açıklamaHaberi görüntüle
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#Kahramanmaraş#Deprem#AFAD

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