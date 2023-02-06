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Son dakika... Kahramanmaraş'taki 7.4'lük depremin ardından AFAD'dan açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Kahramanmaraş#Deprem#Son Depremler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 07:29

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 kente etkileyen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada "Elazığ depreminde kırılmayan fayın kırıldığını düşünüyoruz. Can kaybı olduğu kesin. AFAD Koordinasyon Merkezi'nde bu bilgiler toparlanıyor" ifadelerini kullandı.

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AFAD'ın verilerine göre saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çok geniş bir alanda hissedilen deprem sonrası AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar açıklamalarda bulundu. Tatar, "Hasarlı binalar var çok sayıda. 6'nın üzerinde artçı sarsıntıların olabileceğini düşünerek, vatandaşlarımızın binalardan uzak durmalarını sağlamak zorundayız. Tekrar tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Elazığ depreminde kırılmayan fayın kırıldığını düşünüyoruz. Can kaybı olduğu kesin. AFAD Koordinasyon Merkezi'nde bu bilgiler toparlanıyor. Bir sonraki basın toplantımızda çok daha net bilgi verebileceğiz" dedi.

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İşte AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'ın açıklamaları...

Her yarım saatte, daha sonra her bir saatte olacak şekilde size bilgi vermek istiyoruz. Burada önemli husus şu, bu tür büyük depremlerden sonra sağlıklı bilgi vermek çok büyük önem taşıyor.

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Son dakika... Kahramanmaraştaki 7.4lük depremin ardından AFADdan açıklama

"YIKICI BOYUTTA ARTÇI SARSINTILAR MEYDANA GELİYOR"

Vatandaşlarımızdan bizden gelecek resmi açıklamalar dışındaki hiçbir açıklamaya itibar etmemelerini rica ediyoruz. Sosyal medya üzerinden, diğer mecralardan çok eksik-yanlış bilginin geldiğini ve vatandaşlarımızın kafasının karıştığını biliyoruz.
deprem 7.4 büyüklüğünde, çok geniş bir coğrafyada hissedildi. Kahramanmaraş'ın dışında, civar illerde bu deprem hissedildi. Hasarlı binalar, yıkılan binaların olduğu bilgisi var. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum, çok yıkıcı boyutta artçı sarsıntılar meydana geliyor.

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"ÇOK SAYIDA HASARLI BİNA VAR"

Hasarlı binalar var çok sayıda. 6'nın üzerinde artçı sarsıntıların olabileceğini düşünerek, vatandaşlarımızın binalardan uzak durmalarını sağlamak zorundayız. Tekrar tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.

Elazığ depreminde kırılmayan fayın kırıldığını düşünüyoruz. Can kaybı olduğu kesin. AFAD Koordinasyon Merkezi'nde bu bilgiler toparlanıyor. Bir sonraki basın toplantımızda çok daha net bilgi verebileceğiz.

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#Kahramanmaraş#Deprem#Son Depremler

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