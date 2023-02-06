Son dakika... Kahramanmaraş'taki 7.4'lük depremin ardından AFAD'dan hayati çağrı

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) vatandaşlara çok önemli uyarılarda bulundu.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Yolları, acil yardım araçları için boş bırakın. Hayati durumlar haricinde telefon görüşmesi yapmaktan kaçının" ifadeleri kullanıldı.

AFAD'dan "Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının" mesajı paylaşıldı.

AFAD, vatandaşlardan telefon görüşmelerinin kısa yapılmasını istedi.

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BAKAN SOYLU: CEP TELEFONLARI KULLANILMAMALI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada "Birkaç önemli duyurumuz var. Bazı yerlerde trafik sıkışıklığı söz konusu. Ambulanslara yol açabilmek için vatandaşlarımız araçlarını çalıştırmamalıdır. Cep telefonları konusunda tüm Türkiye'de vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var; cep telefonlarını kullanmamalarıdır" dedi.