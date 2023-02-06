Bakan Yardımcısı Sayan: Talimat verildi, deprem bölgesindeki vatandaşlara ücretsiz konuşma ve internet

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Türkiye'nin doğusunu etkileyen şiddetli depremler peş peşe oldu. Kahramanmaraş'ta 7,4, Gaziantep'te ise 6,4 şiddetinde deprem medyana geldi. Depremler sonucu bazı binalarda yıkım oluşurken bazılarında da hasar meydana geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ömer Fatih Sayan "Deprem bölgesinde bulunan vatandaşlarımızın kesintisiz iletişim sağlamaları için operatörlerimize talimat verildi. Bölgede bulunan tüm vatandaşlarımıza ücretsiz konuşma ve internet yüklendi. Borcundan dolayı kapalı olan tüm mobil, internet ve sabit hatlar da görüşmeye açıldı. Aynı zamanda bölgedeki tüm ankesörlü telefonlar üzerinden de ücretsiz iletişim sağlayabilirsiniz. Arama kurtarma çalışmalarının iletişim kısmında bir kesinti olmaması için yardım edelim. Web tabanlı uygulamalar ile arama yapalım ve SMS kullanalım"dedi.

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1️⃣Deprem bölgesinde bulunan vatandaşlarımızın kesintisiz iletişim sağlamaları için operatörlerimize talimat verildi.



Bölgede bulunan tüm vatandaşlarımıza ücretsiz konuşma ve internet yüklendi.



Borcundan dolayı kapalı olan tüm mobil, internet ve sabit hatlar da görüşmeye açıldı. — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) February 6, 2023

İLETİŞİM BAŞLANLIĞI: TÜM HATLAR AÇILMIŞTIR

İletişim Başkanlığı attığı tweetle birlikte GSM operatörlerinin kapasite artırarak kapanan telefon hatlarının açıldığını söyledi.

Tüm GSM operatörleri kapasite arttırarak kapanan telefon hatları açılmıştır.



Tüm vatandaşlarımıza duyurulur. https://t.co/6o7WHkxoO9 — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) February 6, 2023

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: KURUM VE KURULUŞLAR SAHADA ÇALIŞMA YÜRÜTMEKTEDİR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ilimizde hissedilen deprem sonrası devletimiz ilgili tüm kurum ve kuruluşları ile ilk andan itibaren sahada çalışmalarını yürütmektedir. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun" dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ilimizde hissedilen deprem sonrası devletimiz ilgili tüm kurum ve kuruluşları ile ilk andan itibaren sahada çalışmalarını yürütmektedir. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun. — Fuat Oktay (@fuatoktay) February 6, 2023

BAKAN NEBATİ: DEVLETİMİZ VAR GÜCÜYLE BÖLGEDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası devletimiz var gücüyle bölgede çalışmalarını sürdürecek, gereken çalışmaları yapacaktır. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun, ülkemize geçmiş olsun" ifadesini kullandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası devletimiz var gücüyle bölgede çalışmalarını sürdürecek, gereken çalışmaları yapacaktır.



Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun, ülkemize geçmiş olsun. — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) February 6, 2023

BAKAN KURUM: ÜLKEMİZE, MİLLETİMİZE GEÇMİŞ OLSUN

Çevre, Şehricilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Kahramanmaraş Pazarcık merkezde meydana gelen ve birçok çevre ilde de hissedilen deprem nedeniyle ülkemize, milletimize geçmiş olsun. Devletimiz tüm tedbirleri alıyor. Ekiplerimizi yönlendirdik. AFAD'da değerlendirmemizi yaptıktan sonra biz de Gaziantep'e hareket ediyoruz" dedi.

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve bir çok ilimizde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



İlgili tüm kurumlarımız tespit, arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Yaşanan bu felaketi en az hasarla atlatmayı temenni ediyoruz. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 6, 2023

BAKAN KOCA: BİRÇOK İLİMİZDE GÖÇÜK İHBARLARI ALDIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş başta olmak üzere, birçok ilimizden göçük ihbarları aldık. Muhtemel yaralılara ulaşmaya çalışıyoruz. Ayrıntılı bilgileri paylaşacağız. Büyük bir acı yaşamamayı temenni ediyoruz" dedi.

Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş başta olmak üzere, birçok ilimizden göçük ihbarları aldık. Muhtemel yaralılara ulaşmaya çalışıyoruz. Ayrıntılı bilgileri paylaşacağız. Büyük bir acı yaşamamayı temenni ediyoruz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 6, 2023

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: İLGİLİ KURUMLAR ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve bir çok ilimizde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm kurumlarımız tespit, arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Yaşanan bu felaketi en az hasarla atlatmayı temenni ediyoruz" dedi.

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve bir çok ilimizde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



İlgili tüm kurumlarımız tespit, arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Yaşanan bu felaketi en az hasarla atlatmayı temenni ediyoruz. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 6, 2023

KIZILAY BAŞKANI: LÜTFEN HASARLI BİNALARI TERK EDELİM

Kızılay Başkanı Kerem Kınık depreme ilişkin Twitter'dan açıklamada bulundu. Kınık "Bölgeden ciddi yıkım ve hasar bilgileri geliyor, bu şiddetli depremin artçıları da şiddetli ve hasarlı binaları yıkıcı etkide olabilir. Lütfen hasarlı binaları terk edelim ve Afad uyarılarını takip edelim. Geçmiş olsun" dedi.

Kınık ayrıca canlı yayın bağlantısında "Büyük geçmiş olsun. 78 vilayetimizde hissedildi, beklediğimiz fay kırıldı. Şubelerimiz sahaya intihal etti. Koordinasyon için bölgeye intikal ediyoruz. Güçlü ve şiddetli bir deprem, sakın ha eşyalarını almak için binalara girmesinler. Hasar olan binaları terk etmek lazım. Uyarıları dikkate almak lazım. Tüm ulusal imkanlarımızı bölgeye intikal ediyor, mobil araçları ve kan sevkiyatını planlıyoruz. Muhtarları arıyoruz, çok ciddi bir yıkım var. Devletimiz güçlüdür bunun altından kalkar. Türkiye olarak o tarafa seferber oluyoruz. AFAD bizi yönlendirecek, çadır ve kan hizmetleri konusunda bölgedeki ihtiyaçları tarıyoruz. Bütün kapasitemizi bölgeye seferber ettik. Deprem bölgesine ilave kan ve kan ürünleri sevkiyatı yapıyoruz. Bölge Kan Bankalarımızda ilk etap sevkiyat için Ulusal Kan Stoklarımız mevcuttur. Ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için vatandaşlarımızı gün içinde tüm Türkiye’de kan bağışına davet ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.

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##Deprem

Bölgeden ciddi yıkım ve hasar bilgileri geliyor, bu şiddetli depremin artçıları da şiddetli ve hasarlı binaları yıkıcı etkide olabilir. Lütfen hasarlı binaları terk edelim ve Afad uyarılarını takip edelim

Geçmiş olsun https://t.co/KyKy9wlc2d — Kerem Kınık (@drkerem) February 6, 2023

GAZİANTEP VALİSİ GÜL: TELEFONLARI MEŞGUL ETMEYELİM

Gaziantep Valisi Davut Gül "Deprem ilimizde de şiddetli hissedilmiştir. Lütfen panik yapmadan dışarıda bekleyelim. Araçlarla yola çıkmayalım. Ana yolları boş bırakalım. Telefonları meşgul etmeyelim. Geçmiş olsun" ifadesini kullandı.

Deprem ilimizde de şiddetli hissedilmiştir.



Lütfen panik yapmadan dışarıda bekleyelim.



Araçlarla yola çıkmayalım.



Ana yolları boş bırakalım.



Telefonları meşgul etmeyelim



Geçmiş olsun — Davut GÜL (@gul_davut) February 6, 2023

"İNTERNETİ KULLANIN"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan "Depremin yaşandığı/hissedildiği her yerde iletişimin kesintisiz sürmesi için ekiplerimiz çalışıyor. Mobil baz istasyonları ihtiyaç duyulan yerlere yönlendirildi. İletişimin aksamaması için aramaları mümkün olduğunca internet üzerinden yapalım ve kısa tutalım. Geçmiş olsun" dedi.

Yüreğimiz depremin yaşandığı yerlerde.



Lütfen sadece resmî kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate alalım.



Dezenformasyonun bizi esir almaması için paylaştığımız içeriklere dikkat edelim.



Devletimiz tüm imkanları ile vatandaşlarımızın yanında. — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) February 6, 2023

ŞANLIURFA VALİSİ: 16 BİNA YIKILDI

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Şanlıurfa Valisi Zeynel Abidin Beyazgül "Bugün sabah 04.21 saatlerinde merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem şehrimizde de hissedilmiş olup ekiplerimizin saha çalışması devam etmektedir. Her türlü durumda AFAD ile iletişimde kalalım. Allah memleketimizi her türlü bela ve afetten muhafaza etsin inşallah" dedi.

Abidin akabinde yaptığı açıklamada "16 bina yıkıldı. Enkaz altında kalanlar var. İlçe merkezinde maalesef yüksek katlı binalar var" sözlerini söyledi.

Bugün sabah 04.21 saatlerinde merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem şehrimizde de hissedilmiş olup ekiplerimizin saha çalışması devam etmektedir.



Her türlü durumda AFAD ile iletişimde kalalım.



Allah memleketimizi her türlü bela ve afetten muhafaza etsin inşallah. — Zeynel Abidin BEYAZGÜL (@zabeyazgul) February 6, 2023

OSMANİYE VALİSİ: 34 BİNA YIKILDI, 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU: EN AZ HASARLA ATLATMAK İÇİN DUA EDİYORUZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu felaketi en az hasarla atlatmak için dua ediyoruz. Tüm gücümüzle milletimizin yanındayız" dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu felaketi en az hasarla atlatmak için dua ediyoruz. Tüm gücümüzle milletimizin yanındayız. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 6, 2023

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER: TÜM VATANDAŞLARIMIZA GEÇMİŞ OLSUN



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza bir an önce sağ salim ulaşılması için dua ediyorum. Rabbim milletimizi her türlü felaketten korusun" ifadesini kullandı.