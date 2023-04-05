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Son dakika... Türkiye, hava sahasını kapattı: Irak-Süleymaniye'ye giden uçaklar Türkiye'den geçemeyecek

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#Dışişleri Bakanlığı#Irak#Süleymaniye
Son dakika... Türkiye, hava sahasını kapattı: Irak-Süleymaniyeye giden uçaklar Türkiyeden geçemeyecek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 14:45

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatılmıştır" denildi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatılmıştır.

Sözkonusu karar, Süleymaniye’de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alınmıştır.

İlk aşamada 3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olması öngörülen karar, anılan tarihe kadar yakından izleyeceğimiz gelişmeler ışığında tekrar gözden geçirilecektir."

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#Dışişleri Bakanlığı#Irak#Süleymaniye

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