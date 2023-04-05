İttifaklarda ortak liste formülleri... Dicle Canova son kulis bilgilerini aktardı

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CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın açıklamaları şöyle:

Her iki ittifakın da amacı meclise çoğunluk ile girebilmek. Bunun yolu da listelerdeki formülasyondan geçiyor. Cumhur İttifakı açısından bakıldığı zaman, Devlet Bahçeli, AK Parti ile bir ortak liste yapılmayacağını açıklamıştı. Son saatlerde kulislerde AK Parti açısından ortak liste meselesinin kapanmadığı, MHP ile farklı formüllerin yapılabileceği yansıdı.

MHP’li kurmaylar Bahçeli’nin açıklaması çok net, bir gelişme yok diyorlar. ‘Biz yanı noktadayız, komisyonda listelerimizi tanzim ediyoruz.’ diyorlar. Cuma günü de listeleri sunmayı hedefliyorlar. Elbette siyasette son ana kardar her değişebilir. Şu an MHP'de ortak liste yapılacağına dair bir emarenin olmadığı ve kapının da aralanmadığını ifade edebilirim.

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'ERDOĞAN’IN BAHÇELİ İLE GÖRÜŞEBİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR'

Erdoğan ve Bahçeli değişirse durum değişir mi? Elbette söz konusu olabilir. Ankara kulislerinde listeler verilmeden önce bir ihrtimal Erdoğan’ın Bahçeli ile görüşebileceği değerlendiriliyor. MHP ortak liste düşünmüyoruz noktasında.

Yeniden Refah Partisi’nde şu ana kadar hibrit modelle ilgili görüşme yok, ayrı girmemiz daha doğru olur görüşü var. Bazı anketlerde yüzde 13.5’i zorladığı değerlendiriliyor. Her ilde kendi adayları çıkarma konusunda eğilim var.

BBP’de Destici tek listenin avantaj olduğunu söylemişti. Son gelişmeler sonrası ayrı girebilecekleri belirtiliyor.

'MİLLET İTTİFAKI'NDA İTTİFAK İÇİNDE İTTİFAK FORMÜLÜ SONUÇSUZ KALDI'

İYİ Parti ile CHP arasında ayrı bir süreç, CHP ile diğer partiler arasında ayrı bir süreç var.

Saadet Partisi çatısı altında ittifak içinde ittifak formülü sonuçsuz kaldı. Temel Karamollaoğlu, "AK Parti'den kopmuş yüzde 15'lik bir kesim var, güven arıyorlar. Bu 3'lü ittifak bunu sağlar. Saadet çatısı altında seçime girilirse, üç partinin de daha çok vekil çıkarabileceğini düşünüyorum" demişti. Ama bu sürecin olumlu sonuçlanmamasının esas nedeni olarak Karamollaoğlu'nun anlattığı avantajlı tabloyu sahadan gelen bilgilerin doğrulamaması gösteriliyor.

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Asıl sonucu CHP'nin de içinde olacağı bir formülasyonun getireceği üzerinde duruluyor. Hatta hesaplamalar tek liste ile girilmesi durumunda 301 vekilin rahatlıkla çıkarılabileceği yönünde.

Bu noktada öne çıkan en güçlü seçenek 5'li ittifak. Yani SP, DEVA , Gelecek ve DP'nin CHP listelerinden girmesi, Türkiye genelinde bu 5 partinin tek liste çıkarması. Hatta İYİ Parti'nin de buna destek olması. Bu nedenle dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener'i telefonla arayarak bilgi verdiğini öğrendim. Desteği önemli olacak. Çünkü İYİ Parti'nin de bazı illerde aday çıkarması bu formülde oyların bölünmesi anlamına gelebilir. Şimdi Akşener'in ne diyeceği bekleniyor.

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'CHP VE İYİ PARTİ DE AYRI BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR'

Bu formül hayata geçer mi? Çok kolay değil, CHP listelerinde ciddi bir basınç anlamına da geliyor. CHP bu 4 partiye kaç vekillik kontenjan verecek? Hangi illerde listenin neresinde olacaklar? Ve bir de CHP'nin kendi aday adayları var. Ayrıca İYİ Parti destek verecek mi önemli. CHP ve İYİ Parti de ayrı bir çalışma yürütüyor hala. Van, Bingöl, Bitlis, Çorum gibi bazı illerde ortak liste üzerinde duruluyor. İl sayısı artabilir de düşebilir de.

Bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu destek arayışlarını sürdürüyor. Yarın 12'de Türkiye Değişim Partisi'ne gidecek, Mustafa Sarıgül ile görüşecek. Dün Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'deydi. "Demokratik parlamenter sisteme geçme noktasında en doğru aday Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dedi. Sofrada yer alacağının sinyalini verdi. Şimdi merak edilen Sarıgül'ün de CHP listelerine dahil olup olmayacağı.