Yunanistan'da gündem Türkiye... '20 yıl sonra bir ilk, eskiden olsa şaka derlerdi'

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'Kısa bir süre öncekisine kadar 3 Yunan bakanın 3 Türk bakanla aynı gün görüşeceği haberi ancak şaka olarak değerlendirilebilirdi...'

Bu sözler Yunan Ta Nea gazetesinden Alexandra Fotaki'ye ait. Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan baş döndüren diplomasi trafiği bugün Yunan gazetelerinin bir numaralı gündem maddesi oldu...

PEŞ PEŞE 3 ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine dün Türkiye'yi ziyaret eden Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, depremin binlerce can aldığı Hatay'a geldi ve burada incelemelerde bulundu.



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Ziyareti sırasında Bakan Akar ile ikili bir görüşme gerçekleştiren Yunan Bakan pozitif mesajlar verirken Bakan Akar daifadelerini kullandı.

Dün Türkiye'yi ziyaret eden bir başka isim Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Mitarakis, "Helikopterle depremden etkilenen çok küçük bir bölgeyi havadan görme fırsatım oldu. Tabi bu zararın küçük bir yüzdesi. İlgimi çeken diğer bir hususta Türk devletinin, Türk hükümetinin harekete geçme hızıydı. Bu dünyada bile çok nadir görülen bir afet sonrasında 2 aydan kısa bir sürede bulunan geçici çözümler, takdire şayan. Bölgenin yeniden toparlanması işine Yunanistan da uluslararası alan da yardım edecektir." ifadelerini kullandı.



Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da aynı gün içinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

TRAJEDİ YAKINLAŞMAYA YOL AÇTI

Türkiye ve Yunanistan arasındaki buzların hızla erimesi ve dün peş peşe gerçekleştirilen kritik görüşmeler Türkiye'de olduğu kadar Yunanistan'da da dikkat çekti.

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TaNea gazetesi Türkiye'de yaşanan deprem felaketi ve Yunanistan'ı sarsan tren kazasına işaret ederek son dönemdeki trajedilerin iki ülke arasında yakınlaşmaya yol açtığını vurguladı.



ESKİDEN İMKANSIZ OLARAK GÖRÜLÜRDÜ

Önceleri Yunanistan Savunma Bakanının Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmesinin imkansız olarak görüldüğünü yazan gazete deprem sonrası Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir sayfa efekti görüldüğünü belirtti ve "Dayanışmanın yarattığı atmosferden her iki tarafın nasıl yararlanacağı elbette ayrı bir konu ancak şu anda sembolizm galip geliyor. Yunan-Türk ilişkilerinde yeni dönemin ne kadar önemli veya büyük olacağı zaman gösterecek." ifadeleri yer aldı.

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"SEMBOLİK BİR ÖNEME SAHİP"

Yunanistan'ın en büyük gazetelerinden biri olan Kathimerini ise Panagiotopoulos'un Hatay ziyaretine dikkat çekti ve iki bakanın diyalog ve işbirliği mesajları verdiğini belirtti.

Panagiotopoulos'un ziyareti öncesi yaptığı "Trajediler ve doğal afetler, aramızdaki her türlü sorunun ve farklılığın ötesindedir. Bu durumlar gerilimi azaltıp ve kolaylaştırıcı bir kaldıraç işlevi görebilir" sözüne atıfta bulunan gazete ziyaretin sembolik bir önemi olduğunu vurguladı.



Protothema, "Üç eksende 'ortak çıkar' politikası" başlıklı haberinde, Yunanistan -Türkiye ilişkilerini normalleştirme sürecinin dün üç ana ve farklı eksende ilerlediğini yazdı.

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Yunan bakanların Türkiye'de sıcak bir şekilde karşılandığını yazan gazete "Atina ve Ankara, ilişkilerinde ortak çıkar mantığını benimsemiş görünüyor" ifadesini kullandı.

20 YIL SONRA BİR İLK

Yunan basını Nikolaos Panagiotopoulos'in ziyaretinin 'yirmi yıl sonra bir Yunan savunma bakanının Türkiye'ye yaptığı ilk ziyaret' olduğuna dikkat çekerken, Türkiye-Yunanistan arasındaki diyalog kapısının daha da fazla açıldığını yazdı.