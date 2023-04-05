NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'te öfke: Kristersson duvara çarptı

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NATO üyeliği için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'te umutsuzluk yerini öfkeye bıraktı.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasıyla tepki çeken Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın bu skandal eylemi Stockholm’ün NATO üyeliğine mal oldu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Finlandiya ile birlikte ittifaka üye olmak için başvuruda bulunan İsveç bu eylemin ardından henüz Türkiye'nin onayını alamadı.

Finlandiya'nın ise dün resmen NATO üyesi olması sonrası eleştiri okları İsveç Başbakanı Kristersson'a çevrilmiş durumda.

İsveç merkezli Aftonbladet gazetesi 'Tebrikler Finlandiya, ama bizi unutmayın' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

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'KRISTERSON EN ÖNEMLİ GÖREVİNDE BAŞARISIZ OLDU'

Başbakan Kristersson'un en önemli görevinde başarısız olduğunun vurgulandığı haberde şu ifadelere yer verildi;

'Ulf Kristersson, İsveç'in Finlandiya ile aynı zamanda NATO'ya katılacağına söz verdi. Şimdi bizsiz gidiyorlar.'

Kristerson'un süreci başarısız bir şekilde yönettiğini belirten gazete 'Kristersson duvara çarptı' dedi.

Gazete bir de analiz yazısı yayınladı. Wolfgang Hansson imzalı analizde 'Finlandiya artık bir NATO üyesi olduğunda ve İsveç de yakında aynı yolu izleyeceğinden, Moskova'dan garip bir şekilde sessiz' denildi ve sürecin en büyük kaybedeninin Rusya Devlet Başkanı Putin olduğunun altı çizildi.

Bir başka İsveç gazetesi Expressen ise 'NATO üyesi Finlandiya: İsveç'e yardım ediyoruz' başlığı ile çıktı.

Haberde Finlandiya'nın üyelik sürecinde İsveç'e yardım edeceği vurgulandı ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile istişareler yapıldığını aktardığı belirtildi.

Svenska Dagbladet ise Amerikalı kongre üyesi Rick Larsen'ın sözlerini okurlarına sundu. Haberde ABD'li politikacının İsveç'in üye olmak için üzerine düşeni yaptığını söylediği belirtildi.

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Finlandiya'nın ittifaka üye olması dünya basının da bir numaralı gündem maddesi.

ABD'nin en prestijli gazetelerinden New York Times Finalndiya'nın üyeliği için 'Putin için stratejik bir gerileme' yorumunda bulundu.

Washington Post ise 'İsveç neden NATO'ya giremedi?' başlıklı haberinde 'Macaristan ve Türkiye'nin desteğini almadığı için İsveç'in üyelik süreci şimdilik durdu' denildi.

Finlandiya'nın Türkiye'nin onayı sonrası NATO'ya girdiğini hatırlatan Al Arabia Biden'ın İsveç'in üyeliği için Türkiye'ye yaptığı çağrıyı sayfasına taşıdı.

Haberde 'ABD, Finlandiya'yı NATO'ya kabul etti ve Türkiye'yi İsveç'in 'gecikmeden' katılmasına izin vermeye çağırdı' denildi.

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NPR 'Finlandiya Rusya'nın itiraflarına rağmen NATO'ya girdi' derken CNN International, bu katılım ile NATO'nun Rusya ile olan sınırının iki katına çıktığını yazdı.

Bu duruma dikkat çeken Almanya merkezli DW 'Finlandiya, trans-Atlantik savunma ittifakıyla Rusya'nın sınırını önemli ölçüde genişleterek NATO'ya katıldı' dedi.

'MOSKOVA AYAĞINA KURŞUN SIKTI'

Foreign Policy 'Finlandiya'nın NATO Galibiyeti Moskova'yı Rahatsız Etti' başlıklı haberinde Ukrayna işgalinin Finlandiya'yı üyeliğe teşvik ettiğinin altını çizdi ve 'Moskova ayağına kurşun sıktı' denildi.

Politico bu gelişmeyi 'Finlandiya artık resmen NATO üyesi' başlığı ile okurlarına duyurdu. Hindistan merkezli The Indian Express ise 'Finlandiya NATO'ya katıldıktan sonra Türkiye neden İsveç'i bekletiyor?' başlığını tercih etti.

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Haberde 'Analistler, Türkiye'nin İsveç'in başvurusunu en erken 14 Mayıs seçimleri sonrasına kadar onaylamasını beklemiyorlar' ifadesine yer verildi.