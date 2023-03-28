Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

İşte NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'in B planı

Güncelleme Tarihi:

#İsveç#NATO#Dünya
İşte NATO üyeliği için Türkiyenin onayını bekleyen İsveçin B planı
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 10:19

NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen iki İskandinav ülkesinin gözü aylardır Ankara'dan gelecek haberde. NATO'ya birlikte başvurdukları Finlandiya'nın üyelik için geri sayıma geçmesi sonrası İsveç'te hava değişti. NATO'ya katılım için umutların söndüğü İsveç 'B planı'nı masaya yatırdı...

Haberin Devamı

NATO üyeliği için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'te umutsuzluk hakim.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasıyla tepki çeken Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın bu skandal eylemi Stockholm’ün NATO üyeliğine mal oldu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Finlandiya ile birlikte ittifaka üye olmak için başvuruda bulunan İsveç bu eylemin ardından henüz Türkiye'nin onayını alamadı.

Müzakereler sonrası Finlandiya NATO'ya girmek için geri sayıma geçerken İsveç basını 'dışarıda kaldık' yorumu ile durumu özetlemişti.

Gözden KaçmasınMacaristan parlamentosu Finlandiyanın NATOya katılımını onayladıMacaristan parlamentosu Finlandiya'nın NATO'ya katılımını onayladıHaberi görüntüle

NATO'suz dönem için hazırlık yapan İsveç'te ülke basınından dikkat çeken bir analiz geldi.

İŞTE İSVEÇ'İN B PLANI

İsveç'in NATO'suz döneme hazır olması gerektiğini belirten Aftonbladet gazetesi haberinde şu değerlendirmede bulundu;

Haberin Devamı

'NATO bizi içeri almak istemiyorsa, güvenliğimizi başka bir şekilde sağlamamız gerekiyor.'

İşte NATO üyeliği için Türkiyenin onayını bekleyen İsveçin B planı

Paludan'ın skandal eyleminin ardından resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayan İsveç başbakanı Ulf Kristersson, 'İfade özgürlüğü demokrasinin temel bir parçasıdır. Ancak bir şeyin yasal olması mutlaka uygun olduğu anlamına gelmez' demişti...

Aynı haberde İsveç'in ABD ile doğrudan anlaşmalar ve İngiltere ile iş birliğine gitmesi gerektiği vurgulandı.

Anders Lindberg imzalı haberde bu hamleler ile İsveç'in güvenlik sorununa çözüm bulabileceği vurgulandı.

Gözden Kaçmasınİsveçte NATO pişmanlığı İfade özgürlüğü diyorlardı... Suçluyu buldularİsveç'te NATO pişmanlığı! 'İfade özgürlüğü' diyorlardı... 'Suçluyu' buldularHaberi görüntüle

Bu hamleleri 'B planı' olarak özetleyen İsveçli gazeteci şu değerlendirmede bulundu;

'Şahsen, NATO üyeliği için B Planını ciddi bir şekilde tartışmaya başlamadan önce bu yaz Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesine kadar beklememiz gerektiğini düşünüyorum. Ama sonra bunu yapma zamanı gelmeli.'

Lindberg Türkiye ve Macaristan'ın İsveç'in üyeliğini onaylamayarak ülkeyi küçük düşürmek istediğini iddia etti.

İSVEÇ’İN KATILIMININ 15 HAZİRAN’A KADAR ONAYLANMASI BEKLENİYOR

Öte yandan Macaristan, aylar sonra Finlandiya'nın NATO'ya katılımına onay verdi.

Haberin Devamı

İşte NATO üyeliği için Türkiyenin onayını bekleyen İsveçin B planı
Terör örgütlerine karşı gerekli adımları atmadığı için Ankara'nın onayını alamayan İsveç, birlikte başvurduğu Finlandiya'nın kendisinden önce üye olmaması gerektiğini her fırsatta dile getiriyordu. İsveç basını uzun bir süredir bunun ülke için en kötü senaryo olacağını yazıyordu.

Başbakan Viktor Orban'ın partisi Fidesz’in çoğunlukta olduğu Macaristan parlamentosunda yapılan oylamada, Finlandiya'nın NATO'ya katılımı 6’ya karşı 182 oyla onaylandı.

Fidesz, Finlandiya ile NATO’ya katılım konusunda beraber hareket eden İsveç için ise ileri bir tarihte karar verileceğini açıkladı.

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, İsveç'in NATO’ya katılımının 15 Haziran'a kadar devam eden parlamento oturumunda büyük ihtimalle onaylanacağını ifade etmişti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsveç#NATO#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Önce yağmur sonra kar... Sıcaklıklar düşüyor

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Önce yağmur sonra kar... Sıcaklıklar düşüyor

#Meteoroloji
Horlama sorunu nedeniyle geceler kâbusa dönmesin İşte uzmanından horlamayı durduran beş dil egzersizi tavsiyesi

Horlama sorunu nedeniyle geceler kâbusa dönmesin! İşte uzmanından horlamayı durduran beş dil egzersizi tavsiyesi

#Sağlık
Usta oyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdi

#İsmail Köksal Engür