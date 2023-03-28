İşte NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'in B planı

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NATO üyeliği için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'te umutsuzluk hakim.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasıyla tepki çeken Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın bu skandal eylemi Stockholm’ün NATO üyeliğine mal oldu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Finlandiya ile birlikte ittifaka üye olmak için başvuruda bulunan İsveç bu eylemin ardından henüz Türkiye'nin onayını alamadı.

Müzakereler sonrası Finlandiya NATO'ya girmek için geri sayıma geçerken İsveç basını 'dışarıda kaldık' yorumu ile durumu özetlemişti.

NATO'suz dönem için hazırlık yapan İsveç'te ülke basınından dikkat çeken bir analiz geldi.

İŞTE İSVEÇ'İN B PLANI

İsveç'in NATO'suz döneme hazır olması gerektiğini belirten Aftonbladet gazetesi haberinde şu değerlendirmede bulundu;

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'NATO bizi içeri almak istemiyorsa, güvenliğimizi başka bir şekilde sağlamamız gerekiyor.'

Paludan'ın skandal eyleminin ardından resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayan İsveç başbakanı Ulf Kristersson, 'İfade özgürlüğü demokrasinin temel bir parçasıdır. Ancak bir şeyin yasal olması mutlaka uygun olduğu anlamına gelmez' demişti...

Aynı haberde İsveç'in ABD ile doğrudan anlaşmalar ve İngiltere ile iş birliğine gitmesi gerektiği vurgulandı.

Anders Lindberg imzalı haberde bu hamleler ile İsveç'in güvenlik sorununa çözüm bulabileceği vurgulandı.

Bu hamleleri 'B planı' olarak özetleyen İsveçli gazeteci şu değerlendirmede bulundu;

'Şahsen, NATO üyeliği için B Planını ciddi bir şekilde tartışmaya başlamadan önce bu yaz Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesine kadar beklememiz gerektiğini düşünüyorum. Ama sonra bunu yapma zamanı gelmeli.'

Lindberg Türkiye ve Macaristan'ın İsveç'in üyeliğini onaylamayarak ülkeyi küçük düşürmek istediğini iddia etti.

İSVEÇ’İN KATILIMININ 15 HAZİRAN’A KADAR ONAYLANMASI BEKLENİYOR

Öte yandan Macaristan, aylar sonra Finlandiya'nın NATO'ya katılımına onay verdi.

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Terör örgütlerine karşı gerekli adımları atmadığı için Ankara'nın onayını alamayan İsveç, birlikte başvurduğu Finlandiya'nın kendisinden önce üye olmaması gerektiğini her fırsatta dile getiriyordu. İsveç basını uzun bir süredir bunun ülke için en kötü senaryo olacağını yazıyordu.

Başbakan Viktor Orban'ın partisi Fidesz’in çoğunlukta olduğu Macaristan parlamentosunda yapılan oylamada, Finlandiya'nın NATO'ya katılımı 6’ya karşı 182 oyla onaylandı.

Fidesz, Finlandiya ile NATO’ya katılım konusunda beraber hareket eden İsveç için ise ileri bir tarihte karar verileceğini açıkladı.

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, İsveç'in NATO’ya katılımının 15 Haziran'a kadar devam eden parlamento oturumunda büyük ihtimalle onaylanacağını ifade etmişti.