İsveç'te NATO pişmanlığı! 'İfade özgürlüğü' diyorlardı... 'Suçluyu' buldular

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NATO üyeliği için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'te umutsuzluk hakim.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasıyla tepki çeken Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın bu skandal eylemi Stockholm’ün NATO üyeliğine mal oldu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Finlandiya ile birlikte ittifaka üye olmak için başvuruda bulunan İsveç bu eylemin ardından henüz Türkiye'nin onayını alamadı.

Müzakereler sonrası Finlandiya NATO'ya girmek için geri sayıma geçerken İsveç basını 'dışarıda kaldık' yorumu ile durumu özetlemişti.

Söz konusu eylemi 'ifade özgürlüğü' kapsamında değerlendiren İsveç'te hava Finlandiya'nın onay alması ile değişti.

İsveç basını eylemin 'suçlusunu' buldu. İsveç araştırma programı Kalla Fakta, Paludan'ın da Rus bağlantıları olduğunu öne sürdü.

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Programa göre, provokatör isim Rus sosyal medya ağı VKontakte aracılığıyla özel Rus paramiliter Wagner Grubuna bağlı en az altı kişiyle bağlantılı.

Başka bir deyişle İsveç basının iddiasına göre, Paludan'ın skandal eyleminin arkasında Rusya var.

Paludan'ın skandal eyleminin ardından resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayan İsveç başbakanı Ulf Kristersson, 'İfade özgürlüğü demokrasinin temel bir parçasıdır. Ancak bir şeyin yasal olması mutlaka uygun olduğu anlamına gelmez' demişti...

Aynı haberde bu altı kişiden birinin üye toplama görevlisi ve grubun kıdemli bir üyesi olduğuna inanıldığı bilgisine yer verildi ve bu kişilerin diğer ülkelerdeki Rus çıkarları lehine kamuoyunu etkilemekle suçlandıklarının altı çizildi.

Lund Üniversitesi'nde istihbarat analizi alanında kıdemli öğretim görevlisi olan Tony Ingesson, İsveç gazetesi Aftonbladet'e şu değerlendirmede bulundu;

'Bu kadar karmaşık bir şekilde kurgulanmış olaylar Rusya'nın işine geldiği zaman şüphelenmek için neden var.'

Ingesson, Rusya'nın insanların eylemlerini desteklendiklerini anlamamaları için gizli yöntemler kullandığını öne sürdü.

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Ingesson ile aynı görüşü paylaşan İsveç Savunma Üniversitesi'nde istihbarat analizi uzmanı olan Jorgen Holmlund ise şu değerlendirmede bulundu;

'Bir Danimarka vatandaşının neden Rusya'nın çıkarlarını destekleyecek şekilde çalışmak için buraya geldiğini kendinize sorabilirsiniz. Rusya'nın seçimlere müdahalesi hakkında halihazırda bildiklerimiz göz önüne alındığında, benzer bir yapını İsveç'te de kurulmuş olabileceğini söylemek benim için yanlış olmaz'

PALUDAN İDDİAYI BÖYLE YALANLADI: GÜLÜNÇ

Fakta, Paludan'ın iddiası ülke gündemine adeta bomba gibi düşerken skandalın mimarı Paludan'dan ilk açıklama geldi.

Paludan iddiaları yalanladı. Bulguları "gülünç" olarak nitelendirdi ve muhabiri kendi adına sahte bir profil oluşturmakla suçladı.