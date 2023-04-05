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DEVA'dan logo resti... Karamollaoğlu: Babacan DEVA logosunu istedi

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#Millet İttifakı#DEVA#Saadet Partisi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 12:42

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesi partilerin liste hazılıkları sürüyor. Bu kapsamda Millet İttifakı'nda Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi arasında ittifak içinde ittifak formülü gündemde. Son kullis bilgilerini aktaran CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür, 'Karamollaoğlu logo anlaşmazlığının ittifak içinde ittifak kurulmasına engel olduğunu, ‘Ali Babacan’ın DEVA logosu altında olmayacaksa biz yokuz.’ dediğini açıkladı.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifak içinde ittifak formülü ile ilgili bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda da Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi'nin aynı listelerle seçime girmeleri üzerinde bir formülü gündeme taşındı.

CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür, Millet İttifakı'ndaki seçim hazılıkları ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

Şu an listeler tam anlamıyla netleşmedi. 9 Nisan milletvekili listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilmesi için son gün. Parti merkezlerinde ve ittifaklarda hummalı çalışma var. O tarih öncesi listelerin hazırlanması gerekiyor. Bu kapsamda Millet İttifakı’nda hummalı çalışma var. CHP ve İYİ Parti arasında iş birliği yapılması gündemde. O illerin doğu illeri olacağı konuşuluyor. Demokrat Parti’nin de CHP listelerinden girmesi gündemde.

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İTTİFAK İÇİNDE İTTİFAK BİTTİ Mİ?

Ve ittifak içinde ittifak… Bu öneriyi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu önermişti. Daha sonra DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi olarak 3’lü görüşmeler başladı.

KARAMOLLAOĞLU: BABACAN DEVA LOGOSUNU İSTEDİ

Henüz sonuç çıkmadı, hatta DEVA Partisi’nin kendi logosu ile seçime girmek istediği yönünde söylentiler vardı. Dün de Karamollaoğlu katıldığı televizyon programında iddiaları doğruladı. Karamollaoğlu logo anlaşmazlığının ittifak içinde ittifak kurulmasına engel olduğunu, ‘Ali Babacan’ın DEVA logosu altında olmayacaksa biz yokuz.’ dediğini açıkladı. Sonraki süreçte her parti kendi mi girecek yoksa ittifak mı olacak netleşmiş değil.

Kılıçdaroğlu ise Trabzon’daki konuşmasında, ‘Temennim ittifakın bir bütün halinde katılması.’ İfadelerini kullandı.

 

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#Millet İttifakı#DEVA#Saadet Partisi

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