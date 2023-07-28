Cumhurbaşkanı Erdoğan: İDEF sektöre damga vurdu

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Fuarımızın açılış törenine video mesaj marifeti ile iştirak etmiştim. Kapanış programında sizlerle bir araya gelmeyi özellikle arzu ettim. Fuara katılmak üzere Türkiye'yi ve güzel İstanbul'umuzu teşrif eden tüm misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Fuarın ülkemiz, firmalarımız ve dostlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli Savunma Bakanlığı'mızı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'nı ve Savunma Sanayii Başkanlığı'mızı yoğun bir hazırlık sürecinden sonra fuarımızı başarıyla düzenledikleri için ayrıca tebrik ediyorum. Fuara katılan firmalara ve fuarda gerçekleştirilen etkinliklere destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza ise özellikle teşekkür ediyorum.

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Fuarımıza ilgi bu sene yüksek. 189 heyeti temsilen 741 heyet üyesi iştirak etti. Yüzde 15'i yabancı olmak üzere yüz binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan İDEF sektöre yine damga vurdu. İDEF, sektörün kalbinin attığı küresel bir markaya dönüşmüştür. İDEF 23 iş bağlantıları açısından da verimli geçti. 5 bin iş görüşmesi gerçekleştirildi.

"YALAN TÜCCARLARINA KULAK ASMAYACAĞIZ"

İDEF'in başarısını aldık Türkiye'nin gurur hanesine yazdık. Daha büyük hedeflere yelken açtık. Rekabet gücümüzü artıracağız. Kendi alanında çığır açan yeni ürünlerle tüm dünyanın huzuruna çıkacağız. 17. İDEF için çalışmalarımıza şimdiden başlayacağız. Yalan tüccarlarına asla kulak asmayacağız. Hedeflerimize odaklanarak bir sonraki İDEFi yeni bir sıçrama tahtası haline getireceğiz. Son 21 yılda başardıklarımıza bakarak böyle iddialı konuşuyoruz.

Son 21 yılda engellerle karşılaştık, gizli açık ambargolara maruz bırakıldık. Ahde vefasızlığın daniskasını yaşadık. Ama yolumuzdan asla dönmedik. Her zaman şu inançta olduk; korkaklar zafer anıtı dikemez. İman, irade varsa Allah'ın izniyle imkan da vardır. Bu anlayışla hareket ederek nice başarıya, nice savunma ürününe imza attık.

"SAVUNMA SANAAYİNDE YÜZDE 80 YERLİLİĞE ULAŞTIK"

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Göreve başlarken savunma sanaayinde yüzde 80 oranında dışa bağımlı ülke devraldık. Gün oldu bir İHA'yı bile vermediler. Tabanca ya tabanca tabancayı vermediler. Biz şimdi canik tabancamızı veriyoruz. Savunma sanaayinde dışa bağımlılığı yüzde 20'lere düşürdük. İHA ve SİHA teknolojinde geldiğimiz konum zaten biliniyor. İnsansız hava uçağımız Kızılelma ile bu alanda çığır açacağız. Savunma sektörümüzün önünü her boyutuyla sonuna kadar açtık. 2002'de sadece 57 firma savunma sanayinde faaliyet gösteriyordu. Bu rakam bugün 2 bin 500. 2023'ün ilk yarısında savunma sanayinde ihracatımız 2 milyar doları aştı. Sene sonunda 6 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var.

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TCG Anadolu'nun bir üst segmentini yapacağız. Şimdiden sipariş almaya başladık.

Savunma sanayinde tam bağımsız olana kadar çalışmayı sürdüreceğiz. Ülkemiz savunma sanayi işbirliklerinde de Türkiye modelini geliştirmiştir. Biz orta ve uzun vadeli ortaklıklar kurmanın derdindeyiz. Hangardan çıkardığımız Kaan yıl sonu havada olacak.