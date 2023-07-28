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Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Putin'den flaş 'barış planı' açıklaması

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#Ukrayna Savaşı#Putin#Rusya
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Putinden flaş barış planı açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 12:36

Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat 2022'den beri Ukrayna'dan gelen haberlerde. Ukrayna savaşı son sürat devam ederken dünyanın umutla beklediği açıklama Rusya Devlet Başkanı Putin'den geldi.

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Bir süredir Ukrayna ordusunun taarruzuna karşı savunma pozisyonuna geçen Rusya'dan gelen haber ise dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

Dünyanın umutla beklediği açıklama Rus lider Putin'den geldi.

St. Petersburg'da Afrika zirvesine ev sahipliği yapan Putin aylar sonra barış anlaşması için konuştu.

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Putin, Afrikalı liderlere Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik barış önerilerine saygı duyduğunu ve dikkatle incelediğini söyledi.

Al Jazeera bu gelişmeyi 'Putin, Afrikalı liderlere Moskova'nın barış planı üzerinde çalıştığını söyledi' başlığı ile okurlarına sundu.

Afrikalı liderler barış inisiyatiflerini geçen ay hem Putin'e hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye sunmuşlardı.

ZİRVENİN SÜRPRİZ KONUĞU: PRİGOJİN

Rus paralı asker şirketi Wagner’in patronu Yevgeni Prigojin, Afrika-Rusya zirvesinde fotoğraflandı.

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Prigojin, Orta Afrika Cumhuriyeti’nin (OAC) üst düzey yetkililerinden Büyükelçi Freddy Mapouka ile el sıkışırken görüldü.

Fotoğraf, Wagner’in OAC’deki operasyonlarından sorumlu olduğu belirtilen Dimitri Siti tarafından Facebook’ta paylaşıldı.

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Putinden flaş barış planı açıklaması

Bu, Prigojin’in Wagner’in Haziran’daki başarısız isyan girişiminden bu yana teyitli ilk görüntüsü oldu.

Prigojinile Mapouka arasındaki görüşme St. Petersburg’daki Trezzini Sarayı’nda gerçekleşti.

İŞTE RUSYA'NIN 2 ŞARTI

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus devlet televizyonuna verdiği bir röportajda Rusya ile Batı arasında müzakere olasılığı hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

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Rus bakan, müzakerelerin başarılı olması için Batı'nın kabul etmesi gereken 2 şartı açıklamış, Lavrov, Batı'nın Rusya Federasyonu'nun çıkarlarını ve güvenliğini tam olarak dikkate alması gerektiğini söylemişti.

Lavrov, ikinci olarak, Batı'nın Moskova'ya tansiyonu düşürmeye yardımcı olacak bazı ciddi yaklaşımlar önermesi gerektiğinin altını çizmişti.

Rus bakan, 'Bize bu saygı ilkelerine dayalı gerçekçi önerilerle yaklaşılırsa, her zaman olduğu gibi biz de öyle yaklaşacağız' ifadesini kullanmıştı.

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#Ukrayna Savaşı#Putin#Rusya

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