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Mavi Vatan'ın yeni aktörü Kama'nın yetenekleri komşuda böyle yankılandı... Dünyanın her yerinde çalışıyor! Dikkat çeken Elon Musk detayı

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#Yunanistan#Türkiye#Dünya
Mavi Vatanın yeni aktörü Kamanın yetenekleri komşuda böyle yankılandı... Dünyanın her yerinde çalışıyor Dikkat çeken Elon Musk detayı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 09:54

Son dönemde yerli üretime ağırlık veren Türkiye'nin savunma sanayisi dünyanın ilgisini çekmeye devam ederken Mavi Vatan'ın yeni aktörü olarak lanse edilen Kama Yunanistan'ın gündemine birinci sıradan giriş yaptı. Kama'nın özelliklerine geniş yer ayıran Yunan basını haberinde Kama ile ilgili Elon Musk detayına da yer verdi.

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Türkiye yerli ve milli savunma sanayisiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

ULAQ insansız deniz aracı ailesinin yeni üyesi olan Kama İstanbul’da düzenlenen IDEF’23 Savunma Sanayii Fuarı’nda ilk kez görücüye çıktı.

Mavi Vatan'ın yeni aktörü olarak lanse edilen Kama Yunanistan'ın dikkatinden de kaçmadı

Ethnos 'Türkiye: Ege'nin Yeni Amfibi İnsansız Aracı - Dünyanın Her Yerinde Çalışıyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

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Haberde Türk savunma sanayi yetkililerinin Ege'deki dengeleri bile değiştirebilecek yeni bir amfibi aracı görücüye çıkardığını aktardığı bilgisine yer verildi.

Kama'nın keşif, gözetleme ve devriye görevleri yapabildiğini belirten Ethnos şu değerlendirmede bulundu;

'Kama çok gelişmiş bir kontrol ve iletişim sistemine sahiptir. Anteni bir Starlink uydu bağlantısı sağlar, böylece Starlink'e sahip tüm ülkeler "potansiyel müşteri" olabilir.'

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Haberde bu bağlantının kesilmesi durumunda bile Kama'nın otonom olarak kendi kararlarını verebildiği, iletişim kesilse bile hedefini yok etme veya kendi kendini yok etme misyonunu başarıyla yerine getirebildiği bilgisine yer verildi.

Elon Musk'a ait Starlink uyduları SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızıdır. Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşur.

TCG ANADOLU İLE KULLANILABİLİYOR

'Kama, Anadolu uçak gemisi başta olmak üzere diğer platformlarda ve tüm su üstü gemilerinde de kullanılabiliyor' diyen Ethnos haberin devamında şu ifadelere yer verdi;

'Kara kuvvetleri tarafından da kullanılabilir. Kama yüksek seviyeli bir platformdur ve bu nedenle düşmana zarar verme veya caydırma potansiyeli çok yüksektir. Türkiye, bu yıl sonuna kadar ilk prototipi üretmeyi ve navigasyon testleri yapmayı hedefliyor.'

Azerbaycan'ın Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağı projesi Milli Muharip Uçak KAAN’a ortak olması da komşunun gündeminde.

Mavi Vatanın yeni aktörü Kamanın yetenekleri komşuda böyle yankılandı... Dünyanın her yerinde çalışıyor Dikkat çeken Elon Musk detayı

'Beşinci nesil Türk savaş uçakları için Ankara ve Bakü işbirliği' başlığını atan Kathimerini 'Türkiye, Kaan'ın F-35'ten daha iyi olmasını ve F-16'nın yerini almasını umuyor' dedi.

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Anlaşma, Azerbaycan’ın Hava Kuvvetleri’nin modernizasyonunda önemli bir adım olarak da değerlendiriliyor.

İki ülke mühendisleri birlikte çalışacak ve KAAN Projesi’ninbazı alt sistemlerin Azerbaycan’da üretilmesi planlanıyor.

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#Yunanistan#Türkiye#Dünya

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