Wagner lideri Prigojin'den Rusya'da ilk kare geldi... Putin'in açılışını yaptığı zirvede görüntülendi

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Rusya geçtiğimiz haftalarda tarihinin en uzun 24 saatini yaşadı.

Rus lider Putin'in emri ile başlayan Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Moskova güne Wagner isyanı ile uyandı.

Yevgeny Prigozhin liderliğindeki Wagner güçlerinin Rostov'da kontrolü sağlaması ve Moskova'ya doğru ilerlemesi ise Rusya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilkin yaşanmasına neden oldu.

Başkentte kırımızı alarm verildi, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde başkentin girişine tıplı 1941'de NAZİ saldırısına uğrandığı dönemdeki gibi savunma siperleri kazıldığını görüldü.

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Ancak korkulan olmadı. Kriz henüz 24 saati doldurmamışken çözüldü. Rusya'ya dönen Wagner lideri Prigojin'den yeni bir fotoğraf geldi.

Darbe girişiminin ardından Prigojin'in Rusya'da çekilen ilk fotoğrafı olaan karenin çekildiği yer de bir hayli dikkat çekici.

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Söz konusu kareSt. Petersburg’da düzenlenen Rusya-Afrika Ekonomikve İnsani Forumu’nun oturum aralarında çekildi.

Politico bu haberi 'Wagner patronu, Rusya-Afrika zirvesinde görüldü' başlığı ile okurlarına servis etti. Haberde Wagner liderinin davetliler ile poz verdiği karelerin sosyal medyada yer aldığı bilgisine de yer verildi.

Foruma Putin ev sahipliği yaptı ve bir de konuşma gerçekleştirdi.

PUTİN'DEN AFRİKA MESAJI

Rusya Devlet Başkanı Putin, Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre’ye 25 ila 50 bin ton tahılı ücretsiz göndermek için 3-4 ay içinde hazır olacaklarını belirtti.

Putin, tahıl teslimatının da ücretsiz olacağını ekleyerek, “Önümüzdeki 3-4 ay içinde Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre'ye 25 ila 50 bin ton tahılı ücretsiz olarak sağlamaya hazır olacağız, ayrıca bu ürünü tüketicilere ücretsiz olarak ulaştıracağız. Belki birkaç rakam daha ilginizi çekebilir. Ukrayna geçtiğimiz yıl yaklaşık 55 milyon ton tahıl üretti. İhracat ise 17 milyon tonu buğday olmak üzere 47 milyon ton olarak gerçekleşti. Rusya, geçen yıl 156 milyon ton tahıl üretti. Bunun 48 milyon tonu buğday olmak üzere 60 milyon tonu ihraç edildi” dedi.

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“RUSYA’NIN TAHIL PAZARINDAKİ PAYI YÜZDE 20’DİR”

Putin, Rusya’nın tahıl pazarındaki payının yüzde 20 olduğunu, Ukrayna’nın payının ise yüzde 5’ten az olduğunu ifade ederek, “Rusya'nın Dünya tahıl pazarındaki payı yüzde 20, Ukrayna'nınki ise yüzde 5'in altında. Bu da Rusya'nın küresel gıda güvenliğine önemli bir katkıda bulunduğu ve tarım ürünlerinin sağlam, sorumlu bir uluslararası tedarikçisi olduğu anlamına gelmektedir” dedi.

TAHIL ANLAŞMASI

Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in arabuluculuğuyla Rusya-Ukrayna arasında varılan Tahıl Anlaşması, 17 Temmuz’da sona erdi. Anlaşmaya ilişkin açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, “ Anlaşmasının Rusya ile ilgili kısmı şu ana kadar uygulanmadı” diyerek anlaşmadan çekildiklerini dile getirmişti.

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Rusya tarafından yapılan açıklamanın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “Karadeniz Tahıl Girişimi, Rusya olmadan da çalışmaya devam edebilir. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e resmi mektuplar göndererek Karadeniz Tahıl Girişimi'nin ya da benzerinin üçlü bir formatta devam ettirilmesini teklif ettim” ifadelerini kullanmıştı.