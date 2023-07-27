Günlerdir cehennemi yaşayan Yunanistan bu itiraf ile çalkalanıyor: Başımızı eğip yardım istemeliyiz!

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Yunanistan, günlerdir anakaranın yanı sıra Rodos ve Korfu adalarında, şiddetli bir sıcak hava dalgasının yol açtığı ve şiddetli rüzgarların yaydığı orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Özellikle yabancı turistlerin uğrak noktası olan adalar binlerce yabancı ülke vatandaşını ağırlıyordu.

Başbakan Miçotakis'in 'savaştayız' diye özetlediği yangınlar ile mücadele kapsamında binlerce turist ve yerel halk tahliye edildi.

Yurtdışından gelen yardıma rağmen devam eden yangınlar ile ilgili konuşan eski savunma bakanı Panos Kamennos'un sözleri ise komşunun gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

Kamennos, Yunanistan hükümetini Rusya'dan yıkıcı orman yangınlarını söndürmeye yardım etmesini istemeye çağırdı

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Eski Yunan bakan 'Başımızı eğmeli ve Rusya'dan orman yangınlarıyla ilgili yardım istemeliyiz' dedi.

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Ukrayna savaşının başlamasının ardından AB üyesi olan Yunanistan Rusya'ya uygulanan yaptırım kararlarına katılmıştı.

Kamennos, Rus Be-200 amfibi uçağı olmadan Rodos ve Korfu adalarında kontrolden çıkan alevlerle baş etmenin imkansız olduğunu da sözlerine ekledi.

Hava sıcaklığının dün bazı bölgelerde 46 dereceye çıktığı Yunanistan’ın Rodos, Eğriboz ve Korfu adalarındaki yangınlar günlerdir söndürülemiyor.

Rodos’ta 18 Temmuz’da başlayan ve adanın yüzde 10’unu kül eden yangın, dün de tüm şiddetiyle devam etti.

ADANIN TAMAMINDA OHAL İLAN EDİLDİ

Bu süreçte yaklaşık 200 bin dönüm arazi yandı. Sivil Koruma Genel Sekreterliği’nin emri ile Rodos’un tümü olağanüstü hal bölgesi ilan edildi.

Bu uygulama, 23 Temmuz’da adanın sadece güneyi için başlatılmıştı.

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TÜRK UÇAĞI DA DEVREDE

Hükümete eleştiriler yangına geç müdahale etmekte yoğunlaştı. Yangın söndürme uçaklarının adadaki ilk uçuşlarını, yangının çok geniş ormanlık araziye yayıldıktan sonra, 21 Temmuz’da gerçekleştirdikleri belirtildi.

Türkiye’den gönderilen yangın söndürme uçağı ve 1 adet helikopter, dün de yangın noktalarına tonlarca su döktü.

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Canadair tipi yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu 2 Yunan pilotun yanı sıra, hayvanlarını kurtarmak isterken alevlerin sardığı bir Yunan çoban, bir çiftçi ve van aracında yaşayan bir kadın da hayatını kaybetti.

Yangınlar tüm şiddetiyle devam ederken hem Magnesia hem de Lamia’da çok sayıda köyün tedbir amaçlı boşaltıldığı kaydedildi.