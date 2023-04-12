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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#CNN TÜRK#Özel Yayın
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 22:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D ve CNN Türk ortak yayınında Fulya Kalfa moderatörlüğünde Ahmet Hakan, Hande Fırat, Abdulkadir Selvi ve Zafer Şahin'in gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

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İşte Erdoğan'ın 'Cumhurbaşkanı Özel Yayını'ndaki açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"ASRIN FELAKETİ BİZİM İÇİN BİR MİLAT"

Öncelikle günümüzün en önemli başlığı. Asrın felaketi bizim için bir milat. Bunu da daha önce ifade ettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza şifa diliyorum. Kararlı adımlar atmamız şart. İktidara gelmeden önce eğitim ve sağlık başlıklarını art arda koyduk. Şehir hastanelerimizle örnek ülke haline geldik. Daha güçlü adımlar atmamız gerekiyor. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı sağlam konutlara yerleştirmemiz gerekiyor. Dikey mimariye hep karşı çıktım. Hep yatay mimariyi savundum. Artık vatandaşlarımız da bizim bu tezimi kabullenir duruma geldi. Yapımına başladığımız konut sayısı 100 bine ulaştı. 359 bin konutu 1 yıl içerisinde tamamlayacağız. Bir kısmı bayrama kadar tamamlayacağız. Devletimiz 50-60 gün içerisinde konutları teslim etme tezini Van, Bingöl, İzmir, Antalya, Elazığ, Muğla ve Karadeniz'de ispat etti. Biz bunu ispat etmiş iktidarız. Söz verdiysek yaparız.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar


Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modelini devreye aldık. Önümüzdeki çalışmalar için yeni yol haritamız kabul ediyoruz. Üniversitelerle ortak çalışmaya girdik. İlk toplantıyı İstanbul'da, ikinci ve üçüncü toplantıyı Çevre ve Şehircilik Bakanım yaptı. Kolay değil. Afetlere hazırlıklı olmamız lazım. Zemin artı 3 bilemedin 4. Bir de kullanılan hafif malzemelerle daha güvenli hale gelecek. 99 öncesi yapılan binaların risk çalışmasına başladık. Sağlıksız yapı stoğu ortadan kaldırılacak. Yeni yerleşim alanları tespit edilecek. Denetimler sıkılaştırılacak. İstanbul burada ayrı bir önem taşıyor. 39 ilçede tüm risk unsurlarını ele alacak şekilde harita çıkardık. İstanbul'da 1,2 milyon bina bulunuyor. İstanbul'da toplam 220 bin bina ve 1,5 milyon bağımsız bölüm risk altında. Bunlardan 300 binin acil dönüşmesi gerekiyor.

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Vatandaşımın devletine inanması lazım. Muhalefetin kentsel dönüşüm değil rantsal dönüşüm programlarına aldanmamaları lazım. Ben Burhaniye'de oturuyorum. O çevrede kentsel dönüşüme başladık. Davetimize icabet edenler binalarını yıktırdılar. Kiralarını verdik. 'Evlerinizi yaptıktan sonra buralara döneceksiniz' dedik. Bize güvenenler halinden memnun. 1'e 5, 1'e 10 fiyatları arttı. 1 ay önce benim yolumu kestiler. 'Gelin bizimkilerini de yıkın' dediler. Size dediğimiz zaman yapsaydınız sizin de binalarınız yapılmış olacaktı. Gerekli talimatları yaptık. Çalışmalar başladı. Bay bay Kemal ne diyordu. Boğaza nazır binalarımızı yıktı. Sorsan, Küplüce, Burhaniye, Ferah neresidir bilmez. Şuan orada herkes halinden binalarından memnun. Binaları gören keşke buradan yer alabilseydim der. Peyzaj ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Bitince muhteşem olacak. Aynı durum Kadıköy ve Üsküdar'ın ortak yerinde oldu. Orada Kadıköy Belediyesiyle uyum sağlanamadı için orası halledilmedi. Sonunda kabul ettiler. Orada da başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız üstlendi. Orası da muhteşem olacak.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#CNN TÜRK#Özel Yayın

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