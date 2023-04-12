Son dakika...  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: 7'li masayı tekmeleyip yine oturdular  

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin olarak "Kirli bir ortaklık kurdular. Gerçekten de yürek sızlatan tabloyla karşı karşıyayız. PKK yedili masaya desteğini Kandil'den açıklıyor. Ey benim sevgili milletim Kandil'den verilen talimatlarla yola giden bu Bay Bay Kemal ve yavrularına destek verilebilir mi? Öyleyse daha çok çalışacağız... Ve demokrasi sandığına bunları... Dağdan masada arıza çıkaranlara ayar veriliyor. Seçimden sonra ne yapacaklarını da anlatıyorlar. Neymiş Selo'yu bırakacaklarmış. Neymiş teröristbaşını bırakacaklarmış. Neymiş hukuk devletinde ülkemizde ne kadar içeride hukuken tutuklu ya da mahkum olanlar varsa bunları da Bay Bay Kemal diyor ki bırakacağız, yetmiyor Diyanet İşleri Başkanlığı'nı da kaldıracaklarmış. Eşek vezir olmuş katır silahtar" dedi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Son iki ayda istismar edilmedik kavram, ayaklar altına alınmadık değer bırakmadılar. 35 gün kaldı. Yedili masanın etrafındaki her bir parti geçmişleri, kırmızı çizgilerini bir kenara bırakıp çiğneyip geçti. Millete umut diye pazarladıkları masayı kumar masası, noter masası dediler, tekmelediler. Sonra tıpış tıpış masaya dönüp tekrar oturdular. CHP'ye yöneltmedik itham bırakmayanlar Kılıçdaroğlu'na sarıldılar. Bizi beğenmeyenler yedili masanın dolgu malzemeliğine razı oldular. CHP listelerinden adaylık sırasına girdiler" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

İnsanlarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya, çocuklarımıza güvenli, huzurlu gelecek hazırlamaya devam ediyoruz. Şehirlerimizi altyapısı ve üst yapısıyla geliştirmeye yönelik projeleri hayata geçiyoruz. Ankara'nın şehir içi ulaşımı için kritik projenin açılışını yapmak üzere bir aradayız. AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı, 3,3 kilometre uzunluğu ve 3 istasyonun ötesinde bir öneme sahiptir. Gar İstasyonu üzerinden YHT, Başkentray ve Ankaray'a aktarma yapılabilecek. Ülkemize yapacağı katkının yıllık değeri 9 milyar lirayı bulacak. Ankara'da toplamda 44.5 kilometrelik metro hattını kazandırmış olduk.

Haberin Devamı

Eğer bugün Ankara'da artan nüfusa araç sayısına ve yerel yönetimin iş bilmezliğine rağmen kayda değer trafik sıkışıklığı yaşanmıyorsa gerisinde bu metro yatırımları var. Üstelik Ankara'daki son dönemde hayata geçirilen tüm metro yatırımlarını Ulaştırma Bakanlığı vasıtasıyla biz inşa ettik. İstanbul'da da benzer durum yaşanıyor. Bu şehirlerin belediye başkanları kendi şehirlerine hizmet etmek yerine başka hayaller peşinde koşuyor. Ülkemizin 81 ilinin her biri gibi bu şehirlerimizi sahipsiz bırakmadık, bırakmayacağız. Şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Günlük 600 bin yolcu kapasiteli metro hattımızı bu yaklaşımla inşa ettik, sizlerin hizmetine sunduk. Başkent'te metro hatlarına yenilerini eklemekle kalmayıp 108 metro aracına ilave 324 yeni nesil metro aracı daha aldık. Kapasiteyi ve konforu da artırdık. Önümüzdeki dönemde yeni proje, yatırım, eserle Ankara'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlamayı sürdüreceğiz.

Haberin Devamı

Şimdi buradan soruyorum; 14 Mayıs'ta geleceğimize sahip çıkıyor muyuz? Kazanımlarımızı daha da ileri taşıyor muyuz? Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Ya Allah Bismillah diyor muyuz? Doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Maşallah, mübarek Allah...

Türkiye'nin her seçimi milli iradenin tecellisinin vesilesi olması bakımından önemlidir. 14 Mayıs Cumhuriyetimizin yeni asrındaki yol haritasını belirleyecek olmasından ayrıca ehemmiyetlidir. Tek parti faşizmi, terör, kriz dönemlerini bir daha geri gelmemek üzere tarihin derinliklerine hep birlikte gömdük. Türkiye "Yüzyılı'yla güvenli, huzurlu, zengin, güçlü büyük Türkiye'nin inşası için kolları sıvama vaktidir. 21 yılda ülkemize gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarını bundan sonra yapacaklarımızın temeli girizgahı olarak görüyoruz.

Haberin Devamı

"TÜRKİYE'Yİ 30-50 YIL ÖNCESİNE DÖNDÜRMENİN HESABINI YAPIYORLAR"

Bu heyecanla geleceğimize bakarken birileri de Türkiye'yi 30-50 yıl öncesine döndürmenin hesaplarını yapıyor. Bay Bay Kemal'in başka yapacağı iş yok. Ona şu kadar buna bu kadar, birisine bu kadar. Yetmez ki altılı masa hepsinden doyması lazım. Yedili masa var o da masanın altındaydı çıktı. İP sen ne iş yapıyorsun? Niye masadan durmadan kaçtın gittin, yerliydin milliydin. Bay Bay Kemal terör örgütünün parlamentodaki uzantısıyla niye partisinde değil de parlamentoda görüştü. Partilerinin adını da değiştirdiler yeni isimle ortaya çıktılar. Burada bu uygulanan projeye gereken dersi 14 Mayıs'ta vermeye var mıyız? Muhalefetin son dönemdeki telaşı bu hesabın eseridir. Çok çalışmamız lazım.

Haberin Devamı

"KUMAR MASASI, NOTER MASASI DEDİLER, TEKMELEDİLER"

Bunun için bilhassa son iki ayda istismar edilmedik kavram, ayaklar altına alınmadık değer bırakmadılar. 35 gün kaldı. Yedili masanın etrafındaki her bir parti geçmişleri, kırmızı çizgilerini bir kenara bırakıp çiğneyip geçti. Millete umut diye pazarladıkları masayı kumar masası, noter masası dediler, tekmelediler. Sonra tıpış tıpış masaya dönüp tekrar oturdular. CHP'ye yöneltmedik itham bırakmayanlar Kılıçdaroğlu'na sarıldılar. Bizi beğenmeyenler yedili masanın dolgu malzemeliğine razı oldular. CHP listelerinden adaylık sırasına girdiler.

"TERÖRİSTBAŞIYLA SELO'YU BIRAKACAKLARMIŞ"

Kirli bir ortaklık kurdular. Gerçekten de yürek sızlatan tabloyla karşı karşıyayız. PKK yedili masaya desteğini Kandil'den açıklıyor. Ey benim sevgili milletim Kandil'den verilen talimatlarla yola giden bu Bay Bay Kemal ve yavrularına destek verilebilir mi? Öyleyse daha çok çalışacağız... Ve demokrasi sandığına bunları... Dağdan masada arıza çıkaranlara ayar veriliyor. Seçimden sonra ne yapacaklarını da anlatıyorlar. Neymiş Selo'yu bırakacaklarmış. Neymiş teröristbaşını bırakacaklarmış. Neymiş hukuk devletinde ülkemizde ne kadar içeride hukuken tutuklu ya da mahkum olanlar varsa bunları da Bay Bay Kemal diyor ki bırakacağız, yetmiyor Diyanet İşleri Başkanlığı'nı da kaldıracaklarmış. Eşek vezir olmuş katır silahtar.

"BUNLAR NE YERLİDİR NE DE MİLLİ"



Bir diğer örgüt FETÖ tüm mensuplarıyla yedili masanın fedailiğine soyunmuş durumda. Cezaevinden çıkarma kamuya alma sözü veriyor. Hesap sorma tehditlerinde bulunuyor. Masada kimsenin sesi soluğu çıkmıyor. Yavrular var ya Diyaneti kapatacağız diyorlar ya. Siz ne işe yarıyorsunuz, niye orada varsınız? Onun için çok çalışacağız. Terör örgütlerinin durumları da farklı değil. Ülkemizdeki seçimleri muhalefet kazansın diye konuşulanları saymıyorum. Gençlerimizi sapkın akımların mezesi yapmaya çalışanlar var. Bunlar neydi LGBT. Cumhur İttifakı'nın ortaklarının LGBT diye derdi yok. Şu anda millet ittifakı denen zillet ittifakının böyle bir derdi var. Derdiniz yoksa açıklayın, niye bugüne kadar açıklamadınız? Hiçbirinin adını vermeme gerek yok. İP'i de Saadet'i de nereye Deva'ysa bilmiyorum. Bunlardan ses var mı? Yok. Çünkü bunların böyle bir derdi yok. Bunlar ne milli ne de yerlidir. Erkek ve kız evlatlarımıza göz diken muhalefetin yanında saf tutmuşlardır. Terör örgütlerinin dümen suyuna girmektir, teslim olmaktır. Bunun adı bu güzel ülkeyi siyasi ve ekonomik olarak küresel emperyalizme sokmadır.

"ONLAR ÜLKEYİ İLERİYE TAŞIMAYA DEĞİL GERİYE GÖTÜRMEYE GELİYOR"

Bugüne kadar yedili masadan terör örgütleriyle mücadelenin kararlı şekilde süreceği yönünde bir söz duydunuz mu? Terör örgütlerinin başını sınırlarımız ötesindeki inlerinde ezmek için operasyonların devam edeceğine yönelik söz duydunuz mu? Hiçbirini de duyamazsınız. Yedili masa bunları yapmamanın pazarlığıyla seçime gidiyor. Dikkat edersiniz masadakilerin hiçbirinin ülkeye herhangi bir eser kazandırmak gibi derdi yok. Şu anda ana muhalefetin Ankara, İstanbul, İzmir gibi belediyelerin başkanları onlarda değil mi? Bir eseriniz olsun be. Masanın böyle bir misyonu yok. Onlara verilen görev başka, yapmaya değil yıkmaya geliyor. Biz yaptıklarımızın üzerine daha fazlasını koymaya geliyoruz. Onlar ülkeyi ileriye taşımaya değil geriye götürmeye geliyor.

Gözden Kaçmasın Bakan Kurum açıkladı! TOKİ ödemelerinde yüzde 25 indirim Haberi Görüntüle

"BUNLARI SİYASİ MEFTA YAPMAYA HAZIR MISINIZ?"

Türkiye Yüzyılı için yarın değil hemen şimdi. Durmak yok, yola devam. Doğru adımlarla doğru zaman. Rabbim hepinizden razı olsun. Unutmayın, eskilerin deyimiyle çalıda gül bitmez, çalıda gül bitmeyeceği gibi bunlardan da hayırlı iş eser sadır olmaz. Hangi maskeyi takarlarsa taksınlar gerisindeki gerçek niyetleri saklayamazlar. Merak etmeyin, başaramayacaklar. Milletimizin uğruna bedeller ödeyerek elde ettiği kazanımların 3-5 muhteris nedeniyle heba edilmesine göz yummayacağız.14 Mayıs'ta bunları siyasi mefta yapmaya hazır mısınız?

"15 MAYIS'TA NASIL BİR TÜRKİYE'YE UYANMAK İSTEDİĞİNİZE KARAR VERECEKSİNİZ"

14 Mayıs bu bakımdan çok önemli, Cumhurbaşkanlığında oyunuza talibiz. Parlamentoda oyunuza talibiz. Cumhur İttifakı'nı gümbür gümbür Cumhurbaşkanı ve parlamento üyeleriyle inşallah bu seçimlerde sandıklardan çıkarmaya hazır mıyız? Seçim beyannamemizi paylaştık. Seçimlere kadar gece gündüz sizlerle birlikte olmayı sürdüreceğiz. 21 yıllık eser ve hizmetlerimize de ülkemize ve milletimize sözümüz olan Türkiye Yüzyılı vizyonumuza güveniyoruz. Birikimi kapasitesi olan çıksın karşımıza. Ne bize ne de rakibimize gözü kapalı oy vermeyin. Herkesi kantarınızda tartıp notunu verin, tercihinizi ona göre yapın. Sadece Cumhurbaşkanı adayları ve ittifaklar arasında tercih yapmayacaksınız. Atacağınız oylarla 15 Mayıs sabahı nasıl bir Türkiye'ye uyanmak istediğinize de karar vereceksiniz. Allah uhuletimizi, muhabbetimizi, yol arkadaşlığımızı daim etsin diyorum.