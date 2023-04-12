Bakan Varank, Özbekistan Cumhurbaşkanına teslim etti: Türkiye’nin otomobili tüm dünyada ses getirecek

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Togg heyeti, Bursa’nın Gemlik ilçesinden rengini alan mavi Togg’u aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanı olan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’e teslim etti. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Togg’un T10X modelini başkent Taşkent caddelerinde test etti. Bakan Varank, Togg’un dünyadaki en önemli otomobil projelerinden biri olduğunu ifade ederek “Rekabetçiliğiyle ortaya koyduğu teknolojiyle Türkiye’nin otomobili tüm dünyada ses getirecek” dedi.

YENİ ADRES ÖZBEKİSTAN

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen ilk teslimat töreni sonrasında akıllı cihaz Togg’un ikinci adresi Azerbaycan olmuş ve Bakanı Varank, Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e Anadolu’yu simgeleyen kırmızı renkli bir Togg teslim etmişti. Togg’un yurt dışındaki yeni varış noktası Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanlığını yürüten Özbekistan oldu.

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BAŞKENT TAŞKENT’TE

Bakan Varank, TOBB ve Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ve Togg yönetim kurulu üyeleri Kamilhan Süleyman Yazıcı (Anadolu Grubu), Bekir Cem Köksal (Zorlu Holding), Murat Yalçıntaş (BMC) ve Serkan Öztürk (Turkcell) ile birlikte Özbekstan’ın başkenti Taşkent’e geldi. Bakan Varank’a ziyaretinde Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar eşlik etti.

BURSASPOR FORMASI HEDİYE ETTİ

Varank ve beraberindekiler daha sonra Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçerek Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından kabul edildi. Görüşmede Mirziyoyev, ikili iş birliğinin mevcut durumu, karşılıklı diyaloğun gelişmesinden özel bir memnuniyet duyduğunu kaydederek iki ülke arasındaki ticaret hacminin istikrarlı bir şekilde arttığını, öncelikli sektörlerde bir dizi büyük yatırım projelerinin ortaklaşa hayata geçirildiğini ve ülkeler arasında düzenli hava seferlerinin arttığını vurguladı. Görüşmede Bakan Varank, Togg’un üretildiği şehrin takımı olan Bursaspor’un üzerinde Mirziyoyev yazılı 16 numaralı formasını ev sahibi cumhurbaşkanına hediye etti.

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KESTANE ŞEKERİ İKRAMI

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bahçesinde Bakan Varank, Gemlik rengi Togg T10X akıllı cihazı, içinde araca ait anahtar ve ruhsat ile kolonya ve kestane şekerinin yer aldığı özel teslimat kutusu ile birlikte Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’e takdim etti. Bu sırada Bakan Varank, “Bu otomobil, Bursa’da üretiliyor. Bursa’nın en meşhur tatlısı ise kestane şekeri. Onu da sizlere Bursalıların hediyesi olarak takdim ediyoruz” ifadelerini kullandı.

YARIM KALAN HİKAYEYİ TAMAMLADIK

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Hisarcıklıoğlu da Devrim Otomobili ve Togg’un kompozisyonundan oluşan bir eseri Mirziyoyev’e hediye etti. Eser hakkında Mirziyoyev’e bilgi veren Bakan Varank, “Biz o yarım kalan hikayeyi yenisiyle ve en son teknoloji ile tamamladık” ifadesini kullandı.

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ATA YURDUN KAPILARI HER ZAMAN SİZE AÇIK

Gemlik rengi T10X Akıllı cihazı teslim alan Mirzayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini ve selamlarını ileterek şöyle konuştu: Bu hediyenin anlamını biliyorum. Türk devletlerinin dünyadaki başarısı olarak kayıtlara geçecektir. Türkiye’nin neler yapabileceğinin bir göstergesidir. Ata yurdunuzun kapıları her zaman size açıktır.

TOGG İLE TAŞKENT TURU

Törenin ardından direksiyona geçen Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, yanına Bakan Varank’ı ve Hisarcıklıoğlu’nu alarak direksiyona geçen Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Taşkent caddelerinde tur attı.

Daha sonra bir değerlendirmede bulunan Bakan Varank şunları söyledi:

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"TÜRK DÜNYASINDA COŞKU UYANDIRDI"

Türkiye’nin 60 yıllık hayali olan Türkiye’nin otomobilini Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Mirziyoyev’e teslim ettik. Tabii Türkiye’nin otomobili projesi tüm Türkiye'de vatandaşlarımız nezdinde büyük bir heyecan, büyük bir coşku uyandırdığı gibi Türk dünyasında da yabancı ülkelerde de hem bir coşku hem bir merak uyandırdı. Tabii Türk Devletleri Teşkilatı’nın dönem Başkanı Özbekistan’a Türkiye’nin ürettiği böyle bir teknoloji harikasını, böyle bir ürünü getirmiş olmaktan, Türk halkının hediyesini Özbekistan halkına kavuşturmuş olmaktan biz de büyük bir mutluluk duyuyoruz, gurur duyuyoruz.

"TEST ETTİ MEMNUN KALDI"

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubuyla birlikte Sayın Cumhurbaşkanı bizleri kabul ettiler. Hem bu proje hakkında kendilerinin bilgilendirdik, hem de Türkiye-Özbekistan ilişkileri hakkında konuşma fırsatı bulduk. Kendisi aracı da test etti. Gerçekten memnun kaldılar. İçerisinde yüz ifadesiyle, konuştuklarıyla… Gerçekten Türkiye olarak sanayide, üretimde nerelere geldiğimizi ve bu geldiğimiz noktanın ürünlerinin tüm dünyada etki oluşturduğunu görmek bizim açımızdan mutluluk verici, gurur verici.

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TÜRK DÜNYASI İLE İLİŞKİLER

Azerbaycan Cumhurbaşkanına daaracını teslim etmiştik. Sayın Cumhurbaşkanımızın hasseten selamlarını, Türk halkının selamlarını getirdik. İnşallah biz Türk dünyasındaki ilişkilerimizi, kardeşliğimizi arttırmak, geliştirmek istiyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı son dönemde önemli bir ivme yakaladı. Hem kardeş ülkeler arasındaki ilişkileri artırmak özellikle ekonomik anlamda sıkı bağlar kurmak üzere biz çalışmalarınızı sürdüreceğiz. Ama bugün böyle bir hediyeyi, böyle bir ürünün Türk sanayisinin ortaya çıkardığı bir ürünü Özbekistan halkına ve Sayın Cumhurbaşkanı’na teslim etmiş olduk.

"KENDİMİZE GÜVENİYORUZ"

Türkiye’nin otomobili projesi şu anda nasıl Türkiye’de ses getirdiyse Türkiye’de vatandaşlarımız böyle bir araçla nasıl ilgiliyse biz inanıyoruz ki rekabetçiliğiyle ortaya koyduğu teknolojiyle Türkiye’nin otomobili tüm dünyada ses getirecek. Nasıl Türkiye’nin yollarında şu anda aracımız dolaşıyorsa dünyanın bütün caddelerinde, Avrupa ve Amerika başta olmak üzere biz bu araçları önümüzdeki dönemde göreceğiz. Biz kendimize güveniyoruz. Türk müteşebbislerine güveniyoruz. Türkiye’nin otomobili projesi dünyadaki en önemli otomobil projelerden biri olarak tarihteki yerini almış olacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HAYIRLI OLSUN TEMENNİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg aracını teslim alan Mirziyoyev'e hayırlı olsun temennisinde bulundu.