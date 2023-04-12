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Macaristan imzayı attı, Batı'da öfke! 'Orban, Erdoğan kadar ciddiye alınmıyor'

Güncelleme Tarihi:

#Macaristan#Rusya#İsveç
Macaristan imzayı attı, Batıda öfke Orban, Erdoğan kadar ciddiye alınmıyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 11:30

Macaristan, Rusya ile yakın ilişkiler ve İsveç'in NATO üyeliği konusundaki tavrı nedeni ile Batı'nın eleştiri oklarının hedefi haline gelirken Politico Batılı müttefiklerin Macaristan Başbakanı Viktor Orbán'ı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kadar ciddiye almadıklarını yazdı. Independent gazetesi ise Batı'da Macaristan'a karşı öfkenin arttığına dikkat çekti

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Ukrayna'daki savaş birinci yılını geride bırakırken, Avrupa Birliği üyesi Macaristan kafa karıştıran adımlar atmaya devam ediyor.

İMZALAR ATILDI! RUSYA İLE YENİ ANLAŞMA

Avrupa Birliği'ne üye ülkeler Rusya ile aralarına büyük bir mesafe koyup, yaptırım uygulamaya devam ederken Macaristan yönetimi Moskova ile devam eden diplomatik ve ticari bağlarının bir işareti olarak yeni bir anlaşmaya imza attı.

Moskova'da imzaların atılması sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, ülkenin doğalgaz alımının vadeli olarak ödemesine izin veren anlaşma ile gazın metreküp fiyatının 150 Euro (163 $) ile sınırlanacağını söyledi.

Macaristan imzayı attı, Batıda öfke Orban, Erdoğan kadar ciddiye alınmıyor

Rusya ve Macaristan arasında düzenlenen doğalgaz anlaşmasının imza töreni

"Beğenin ya da beğenmeyin enerji arzı siyasi ya da ideolojik değil tamamen fiziksel bir sorun" diyen Szijjarto,Rusya ile işbirliğinin Macaristan'ın enerji güvenliği için çok önemli olduğunu vurguladı.

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AVRUPA BİRLİĞİ İÇİN ALIŞILMADIK BİR DURUM

Macar Bakan Szijjarto'nun Rusya'nın başkentine yaptığı gezi ve arkasından imzalanan anlaşma, Avrupa Birliği içinde alışılmadık bir durum.

27 ülkeden oluşan bloğun çoğu üyesi, Ukrayna işgali ile Rus gazından uzaklaştı. Independent gazetesinde yer alan habere göre Macar hükümeti, Rus gazına uygulanan yaptırımlardan muaf kalmak için AB'de yoğun bir lobi yaptı ve birliği Moskova'ya karşı önerilen AB eylemlerini veto etmekle tehdit etti. 

NEDENİ İSVEÇ HÜKÜMETİNİN MACARİSTAN'A YÖNELTTİĞİ ELEŞTİRİLER Mİ?

Üstelik Macaristan'ın Batı ile ters düşmesine tek nedeni Rusya ile olan yakın ilişkileri değil. Finlandiya'nın NATO üyeliğini Türkiye'nin ardından hemen onaylayan Macaristan, İsveç'in adaylığı konusunda ilk başta verdiği desteği geri çekmiş durumda.

Batı medyası Macaristan'ın tavrının arka planında Stockholm hükümetinin ülkeye yaptığı eleştiriler olduğunu öne sürerken Budapeşte’de İsveç’in Macaristan’a karşı düşmanca bir tavır içinde olduğu görüşü hâkim. Hükümet sözcüsü Zoltan Kovacs İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin yaptığı açıklamada “İsveç örneğinde, ülkenin kabulü onaylanmadan önce ele alınması gereken çok sayıda şikâyet var” ifadelerini kullanmıştı.

Macaristan imzayı attı, Batıda öfke Orban, Erdoğan kadar ciddiye alınmıyor

ERDOĞAN KADAR CİDDİYE ALMIYORLAR

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Türkiye İsveç'in NATO üyeliği konusunda başından beri net bir tavır sergileyip ülkenin terör örgütleri ile arasına mesafe koyması gerektiğini belirtmişti. Macaristan ise bu konuda daha gri bir çizgide ilerliyor.

Politico gazetesinde yer alan habere göre Batılı müttefikler Macaristan Başbakanı Viktor Orbán'ı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kadar ciddiye almadıklarını söylüyorlar ve ülkenin sürekli değişen söylemini anlamakta zorlanıyorlar.

Macaristan imzayı attı, Batıda öfke Orban, Erdoğan kadar ciddiye alınmıyor

MACARİSTAN: ELEŞTİRİLERDEN BIKTIK

RUSYA ile yakın ilişkiler ve İSVEÇ'in NATO üyeliği konusundaki tavrı nedeni ile Batı'nın eleştiri oklarının hedefi haline gelen Macaristan, kendilerine yapılan 'demokrasi eleştirileri nedeni ile tepkili.

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Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó Associated Press'e verdiği bir röportajda Macar milletvekillerinin içişlerine yönelik eleştirilerden bıktığını belirtti ve "İsveçli politikacıların siyasi sistemimizin demokratik doğasını sorgulaması kabul edilemez" dedi.

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#Macaristan#Rusya#İsveç

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