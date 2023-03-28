Son dakika: Mehmetçik ile iftar programı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlerimiz deprem bölgesinde fedakarca çalıştı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kahraman ordumuzun sınırlarımız içinde ve dışında görevi başında olan tüm mensuplarına başarılar diliyor Rabbim askerimizi her türlü kazadan beladan saldırıdan muhafaza etsin. Tarihçiler bizim milletimiz için ‘Asker millet’ ifadesini kullanır. Gerçekten de milletimizin her bir ferdinin askerliğin gerektirdiği mücadele ruhuna disipline fedakarlığa sahip olduğunu görüyoruz. Biliyoruz kısa veya uzun dönem askerlik torbasından geçmeyen hiçbir Türk evladı olmaz. Elbette günümüz teknolojisi ve şartları askerliğin kritik birimlerinin ve işlerinin profesyonel kadrolar eliyle yürütülmesini gerekli kılıyor. Sözleşmeli ve uzman kadrosundaki Mehmetçiklerimizin ülkemize ve milletimize verdikleri hizmetlerle gurur duyuyoruz.

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Ordumuz sınır güvenliğinden terörle mücadele harekatlarına, uluslararası misyonlarından insani yardım faaliyetlerine kadar geniş bir alanda sergilediği başarılarla adeta destan yazıyor. 22 sene önce kurulan İnsani Yardım Tugayımız da kendi sorumluluk alanındaki çalışmalarıyla bu destanın önemli bir parçasıdır.

Son olarak 6 Şubat depremlerinde sadece 3 saat içinde felaket bölgesine hareket için hazır hale gelen bu tugayımıza bağlı Doğal Afetler Arama Kurtarma Taburu onlarca canımızı enkazın altından kurtarmıştır. Ayrıca bölgedeki askeri birliklerle diğer yerlerden görevlendirilen askeri birliklerimizin de deprem çalışmalarına çok önemli katkısı olmuştur. Her ne kadar birileri fitne çıkarmak için sürekli zırlayıp dursa da biz askerlerimizin deprem bölgesinde fedakarca yürüttüğü çalışmaları çok iyi biliyoruz.

Türkiye coğrafyasının kendisine sunduğu pek çok güzellik zenginlik imkan ve fırsat yanında tabii ve beşeri birçok tehditle karşı karşıyadır. Tabiatın kendisine uygun saygılı bir hayat kurmazsanız bir gün tabiat gelir hakkı olanı götürür. Depreme dayanaksız bina yaparsanız ilk büyük sarsıntıda yıkılır. Dere yatağına bina inşa ederseniz ilk büyük yağışta sele kapılır. Yumuşak ve meyilli sırta ev kurarsanız gün gelir toprak onu yutar.

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"KAMU BİNALARINI DA YENİLİYORUZ"

Geçmişin ihmalleri ve eksikleri yüzünden ülkemizde tabii afetlere karşı hassasiyet taşıyan pek çok yerleşim yeri var. Biz yeni yapıların bu gerçeklere uygun inşasını sağlıyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla 3,3 milyon aileyi TOKİ konutlarıyla 1,2 milyon aileyi güvenli evlere kavuşturduk. Kamu binalarını da aynı anlayışla yeniliyoruz.

"ÇOK AĞIR BEDELLER ÖDEDİK"

Bir de siyasi ve insani tehditler var ki ülke olarak ciddi risk altındayız. Ülkemizin dört bir tarafında savaşlar gerilimler eksik olmuyor. Küresel krizin ilk etki alanı merkezinde bulunduğumuz coğrafyadır. Milletimizin olan binlerce yıllık hesaplaşmaları hala bitirememiş devletler bu toprakların sahibinin Türkiye olduğunu kabullenmek istemiyor. Terör örgütlerini kullanmak gibi yöntemlerle yaptıkları asimetrik saldırılardan asla geri durmuyorlar. Cumhuriyetimizin ilk asrına çok ağır bedeller ödedik.Biz de boş durmuyoruz. Son 20 yılda zirvesine ulaştırdığımız kalkına atılımlarımız sayesinde kendimize olan güvenimiz artmıştır.

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"NEREDE BİR TERÖRİST VARSA İNİNE İNİYORUZ"

Geçmişte kendi sınırlarımız içiresindeki terör saldırıyla baş etmekte zorlanırken bugün dünyaya parmak ısırtan harekatlar icra ediyoruz. Nerede bir terörist varsa inine iniyoruz. Geldiğimiz seviye elbette çok önemli ama henüz bizi asıl hedeflerle buluşturacak yerde değiliz. Savunma Sanayi projelerimizi siyasi ve ekonomik gücümüzün tamamlayıcısı haline getirme safhasındayız. Bunu da başardığımızda Türkiye Yüzyılı başlayacaktır.