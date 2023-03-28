Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan görüşmesi başladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi’ni ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın görüşmesi saat 16:10 sıralarında başladı.

Genel merkezde parti kurmayları ve Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine ilişkin hazırlıkların değerlendirilmesi bekleniyor.

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova görüşme ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

Fatih Erbakan, Recep Tayyip Erdoğan görüşmesinde kamuoyuna yansıyan ikinci görüşme gibi dursa da bu dördüncü görüşme olacak. Erdoğan ile Erbakan bir ay önce ilk görüşme yapmıştı. Nitekim Yeniden Refah Partisi'nin ittifaka dahil olma süreci de o görüşme sonrası başlamıştı. İkinci görüşme çok tartışırken ilkeler ve vekillik konusunda çıkan pürüzler sonrası yine Erdoğan ile Erbakan, Külliye'de bir araya gelmişti. O görüşmeden sonra bir ilerleme sağlanamadı. 19 Mart'ta Bor Tesisi açılışında Cumhurbaşkanı'na bilgi verildiği ve sonrasında o görüşmeler neticesiz kaldı. Ardından devreye girenler oldu. Hem partilerin içinden hem partilerin dışından hem de ittifakın içinden isimler devreye girdi.

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23 Mart'ta Maraş'ta Bahçeli, Destici ile Erdoğan ile beraberken Erbakan, Destici'yi aradı. İki kez konuştular o gün. 24 Mart sabahı Ali İhsan Yavuz'a gelen telefonla temas tekrar başlamış oldu. İttifak protokolünün YSK'ya verileceği gün 24 Mart Cuma saat 17:00'den 1 saat önce el sıkışılmış oldu.

'BUGÜNKÜ GÖRÜŞME NEZAKET GÖRÜŞMESİ'

O gün de işte üçüncü kez Erdoğan ile Erbakan öğle saatlerinde yeniden bir araya gelmiş oldular. Neticede Erbakan ittifaka dahil oldu. Bugünkü görüşme nezaket görüşmesi.

'HER PARTİ KENDİ LOGOSU İLE SEÇİME GİRECEK'

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Tabii önemli bir görüşme. Hem nezaket görüşmesi hem de hala ittifak içinde görüşmeler devam ediyor. Ali İhsan Yavuz, her parti kendi logosu ile Türkiye genelinde seçime girecek. Bir taraftan da yeni seçim kanunu gereği hibrit yapılabilir demişti.

Edindiğim bilgilere göre MHP ile de Yeniden Refah Partisi ile de çalışmalar devam ediyor. Hatta Yeniden Refah Partisi ile ilk görüşmeler kesilmeden önce çeşitli konuşmalar yapıldı. Her koşulda 4 parti ittifak halinde seçime girecek.

Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın girdiği bina çok tarihi bir bina. Refah Partisi’nin binası o bina. Necmettin Erbakan’ın genel başkanlığını yaptığı Refah Partisi’nin binasıydı. Erdoğan da o yıllarda İstanbul il başkanı sonra da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Refah Partisi’nden o binaya çok girip çıkıyordu. Refah Partisi’ndeki yenilikçiler hareketi, Fazilet dönemine geliyor, başladıktan sonra Erdoğan yolunu ayırıp AK Parti’ye genel başkanlığını yürüttükten sonra bir daha oraya gitmedi diye hatırlıyorum.

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Yıllar yıllar sonra Recep Tayyip Erdoğan, tarihi Refah Partisi’nin binasına ilk kez Yeniden Refah Partisi logosu altında bu kez Fatih Erbakan’la el sıkışarak girmesi bence dikkat çekici önemli bir detaydı diye eklemek istiyorum.