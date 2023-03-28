ABD medyası:Türkiye rekor kırdı! 'Erdoğan'ın 20 yıllık projesi meyvelerini veriyor'

Haberin Devamı

ABD'li yayın kuruluşu CNBC'de Nataşa Turak imzasıyla yayınlanan bir analizde Türkiye'nin hızla büyüyen savunma sanayisi ve küresel nüfuzu mercek altına alındı.

ERDOĞAN'IN 20 YILLIK PROJESİ MEYVELERİNİ VERMEYE BAŞLADI

Ankara’nın modern ve kendi kendine yeten bir savunma sektörü inşa etme ve yerli yatırımı teşvik etme stratejisine dikkat çekilen haberde dönüşümün köklerinin 2000'li yıllara dayandığı belirtildi ve "Erdoğan’ın yerel firmalara güçlü devlet yatırımları yapmaya devam ettiği yirmi yıllık projesi meyvelerini vermeye başladı" ifadeleri yer aldı.



Haberin Devamı

Ukrayna'da kullanılan ve adına şarkılar yazılan Bayraktar TB-2 insansız hava araçlarına dikkat çeken yazar, Türkiye’nin küresel savunma sanayinde büyüyen bir oyuncu olma statüsünü yükselten tek şeyin insansız hava araçları olmadığını vurguladı:

"Türk savunma firmalarının son yıllarda yaptıkları uluslararası anlaşmalar hızla artan talebi ve büyük Ar-Ge yatırımlarını ortaya koyuyor"



'Milli Muharip Uçak'

BU BİR REKOR: BAZI AVRUPA ÜLKELERİNİN YILLIK SAVUNMA BÜTÇESİNDEN BÜYÜK

Türkiye'nin 2022 yılında bazı Avrupa ülkelerinin yıllık savunma bütçelerinden daha yüksek bir rakam olan 4,4 milyar dolarlık silah ihracatına ulaştığına dikkat çeken yazar bunun bir rekor olduğunu belirtti ve "Türkiye hükümeti 2023′te bu rakamı 6 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Türkiye’nin askeri üretim ayak izi, ABD, Rusya ve Çin gibi büyük oyuncularla karşılaştırıldığında henüz küçük olsa bile Bayraktar TB-2 İHA gibi teknolojilerinin performansı Ukrayna, Libya, Suriye ve Azerbaycan’da büyük ilgi gördü" ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin Körfez ülkeleri ve Avrupa'daki nüfuzunu artırdığına dikkat çeken yazar ayrıca Şubat ayında Abu Dabi'de düzenlenen Orta Doğu'nun en büyük silah fuarı IDEX'te Türkiye'nin varlığının gözden kaçmadığını vurguladı.