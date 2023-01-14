Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Muğla ziyaretimiz vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Bugün yapımı tamamlanan eser ve hizmetlerini açmak için buradayız. Eser ve hizmetlerin siz Muğlalı kardeşlerime hayırlı uğurlu olsun.

Biz şehirlermizi ve insanımızı seçimden seçime hatırlayanlardan olmadık, olmayacağız. Kimseyi ayırmadan 85 milyonun her bir ferdini bağrımıza basıyoruz.

Varsın birileri on binlerce km ötede benzin istasyonlarında karanlık görüşmeler yapsın. Biz vatan toprağını ilmek ilmek dolanıyoruz.

Muhtar bile olamazsın manşetlerinin atıldığı o karanlık dönemlerden milletimizin iradesiyle hamdolsun cumhurbaşkanlığımakamına geldik. Muhtar bile olamazsın manşetlerini atanlar aslında muhtarlara hakaret ediyorlardı.

Ayrıntılar geliyor...

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