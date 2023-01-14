İsveç gazetesi skandalın arkasındaki teröriste ulaştı!

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Terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin İsveç'in başkenti Stockholm'de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldıkları, Ankara ve Stockholm arasındaki tansiyonu yükselten provokasyon İsveç basınında kendine geniş yer buldu.

İSVEÇ GAZETESİ SKANDALIN ARKASINDAKİ TERÖRİSTE ULAŞTI

Stockholm merkezli Aftonbladet gazetesi skandal eylemi organize eden ve maketi belediye binasının önüne asan teröriste ulaştı.

Gazete teröristin 'anlaşılabilir bir şekilde' yüzünü göstermek istemediğini ya da soyadını vermek istemediğini belirterek, 'Andreas' isimli provokatörü '39 yaşında, uzun boylu, samimi bir sese sahip bir film yapımcısı' olarak tanıttı.



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TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİVİL UZANTISI ROJOVA DAYANIŞMA KOMİTESİNE ÜYE

Verdiği röportajda PKK/YPG’nin sivil uzantısı sözde İsveç Rojava Dayanışma Komitesi'ne üye olduğunu kabul eden terörist, mankeni Facebook'ta gördüğü bir reklam sonrası Norsborg'dan aldığını, daha sonra takım elbise ve gömlek aldığını, maskeyi ise internetten sipariş ettiğini belirtip, çirkin saldırının kendine ne kadara mal olduğunu övünerek anlattı.

BU YAPTIKLARI İLK PROVOKASYON DEĞİL

Gazete terör örgütü yandaşlarının yaptığı skandal eylemin ilk olmadığını, geçen yaz da belediye binasına terör örgütü PKK'nın paçavralarının yansıtıldığını hatırlattı. Ancak son provokasyon göze alındığında bu eylemin sadece 'hafif bir esinti' olduğu belirtildi.



Terör örgütüne ve yandaşlarına tek kelime etmeyen gazete, Andreas isimli teröristin, "Demokratik haklarımızı ve ifade özgürlüğümüzü kullanıyoruz" ifadelerine yer verdi ve "Eylem hakkında ne düşünürsek düşünelim, Rojava Komitelerinin bir şeyler başardığına şüphe yok." diye yazdı.

Gazete hükümetin bütün sonbaharı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın peşinde geçirdiğini öne sürdüğü haberinde terör örgütlerine yönelik alınan yeni kararları 'tuhaf' olarak yorumladı.

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TERÖRİSTİN ÇAĞRISINI DUYURDULAR

Gazete ayrıca Andreas isimli teröristin uluslararası ajanslardan ve gazetelerden telefon beklediğini yazdı.



İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan saldırıyı kınadığı açıklamasında "Demokratik seçimle göreve gelmiş bir yabancı liderle bu şekilde alay edilmesi çok ciddi bir gelişmedir" dedi.

Kristersson bu eylemle, İsveç'in NATO üyeliği için yaptığı başvurunun sabote edilmek istendiğini söyledi ve bu tip eylemlerin, ülkesinin güvenliği için de tehlike teşkil ettiğini belirtti.