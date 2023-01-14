Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

İsveç gazetesi skandalın arkasındaki teröriste ulaştı!

Güncelleme Tarihi:

#İsveç#Pkk#Ypg
İsveç gazetesi skandalın arkasındaki teröriste ulaştı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2023 14:00

Stockholm merkezli günlük gazete Aftonbladet, İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan çirkin provokasyonun arkasındaki teröriste ulaştı. Teröristin soyadını ve fotoğrafını yayınlamayan gazete, terör örgütüne tek bir kelime etmediği gibi teröristi '39 yaşında, uzun boylu, samimi bir sese sahip bir film yapımcısı' olarak tanıttı.

Haberin Devamı

Terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin İsveç'in başkenti Stockholm'de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldıkları, Ankara ve Stockholm arasındaki tansiyonu yükselten provokasyon İsveç basınında kendine geniş yer buldu.

İSVEÇ GAZETESİ SKANDALIN ARKASINDAKİ TERÖRİSTE ULAŞTI

Stockholm merkezli Aftonbladet gazetesi skandal eylemi organize eden ve maketi belediye binasının önüne asan teröriste ulaştı.

Gazete teröristin 'anlaşılabilir bir şekilde' yüzünü göstermek istemediğini ya da soyadını vermek istemediğini belirterek, 'Andreas' isimli provokatörü '39 yaşında, uzun boylu, samimi bir sese sahip bir film yapımcısı' olarak tanıttı.

İsveç gazetesi skandalın arkasındaki teröriste ulaştı


Haberin Devamı

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİVİL UZANTISI ROJOVA DAYANIŞMA KOMİTESİNE ÜYE

Verdiği röportajda PKK/YPG’nin sivil uzantısı sözde İsveç Rojava Dayanışma Komitesi'ne üye olduğunu kabul eden terörist, mankeni Facebook'ta gördüğü bir reklam sonrası Norsborg'dan aldığını, daha sonra takım elbise ve gömlek aldığını, maskeyi ise internetten sipariş ettiğini belirtip, çirkin saldırının kendine ne kadara mal olduğunu övünerek anlattı.

BU YAPTIKLARI İLK PROVOKASYON DEĞİL

Gazete terör örgütü yandaşlarının yaptığı skandal eylemin ilk olmadığını, geçen yaz da belediye binasına terör örgütü PKK'nın paçavralarının yansıtıldığını hatırlattı. Ancak son provokasyon göze alındığında bu eylemin sadece 'hafif bir esinti' olduğu belirtildi.

İsveç gazetesi skandalın arkasındaki teröriste ulaştı

AFTONBLADET'TEN SKANDAL İFADELER

Terör örgütüne ve yandaşlarına tek kelime etmeyen gazete, Andreas isimli teröristin, "Demokratik haklarımızı ve ifade özgürlüğümüzü kullanıyoruz" ifadelerine yer verdi ve "Eylem hakkında ne düşünürsek düşünelim, Rojava Komitelerinin bir şeyler başardığına şüphe yok." diye yazdı.

Gazete hükümetin bütün sonbaharı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın peşinde geçirdiğini öne sürdüğü haberinde terör örgütlerine yönelik alınan yeni kararları 'tuhaf' olarak yorumladı.

Haberin Devamı

TERÖRİSTİN ÇAĞRISINI DUYURDULAR

Gazete ayrıca Andreas isimli teröristin uluslararası ajanslardan ve gazetelerden telefon beklediğini yazdı.

İsveç gazetesi skandalın arkasındaki teröriste ulaştı

BAŞBAKAN KINAMIŞTI

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan saldırıyı kınadığı açıklamasında "Demokratik seçimle göreve gelmiş bir yabancı liderle bu şekilde alay edilmesi çok ciddi bir gelişmedir" dedi.

Kristersson bu eylemle, İsveç'in NATO üyeliği için yaptığı başvurunun sabote edilmek istendiğini söyledi ve bu tip eylemlerin, ülkesinin güvenliği için de tehlike teşkil ettiğini belirtti. 

Gözden Kaçmasın

İsveç şokta... Başbakan Kristersson: Bu eylem bir sabotajİsveç şokta... Başbakan Kristersson: Bu eylem bir sabotajHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Biden yönetimi adım attı, Yunanistan ayağa kalktı Yine aynı isim sahnede...Biden yönetimi adım attı, Yunanistan ayağa kalktı! Yine aynı isim sahnede...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsveç#Pkk#Ypg

BAKMADAN GEÇME!

Geçmişin tanıkları: Keşfedilmeyi bekleyen tarihî köprüler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

Geçmişin tanıkları: Keşfedilmeyi bekleyen tarihî köprüler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
BİR SORUDAN FAZLASI | 50 yaşından sonra aşk olur mu

BİR SORUDAN FAZLASI | 50 yaşından sonra aşk olur mu?

#Aşk
‘Küba Kraliçesi’nin sırlarla dolu hikâyesi | Her şey 1984 yılında bir akşam yemeği ile başladı, yıllar boyunca kimsenin ruhu bile duymadı

‘Küba Kraliçesi’nin sırlarla dolu hikâyesi | Her şey 1984 yılında bir akşam yemeği ile başladı, yıllar boyunca kimsenin ruhu bile duymadı

#İstihbarat