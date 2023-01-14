Biden yönetimi adım attı, Yunanistan ayağa kalktı! Yine aynı isim sahnede...

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Türkiye'ye F-16 satışını desteklediğini daha önce defalarca kez belirten ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimi beklenen adımını sonunda attı. ABD medyasında yer alan haberlere göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışı ve F-16'ların modernizasyon kitleriyle ilgili kararını, inceleme için Temsilciler Meclisi ve Senato'daki komitelere perşembe günü gayri resmi olarak iletti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan ABD yönetiminden kaynaklar, Washington’ın gelecek hafta Kongre’den Türkiye’ye 20 milyar dolarlık F-16 satışı ile Yunanistan’a yeni nesil F-35 savaş uçaklarının satışının onaylaması yönünde talepte bulunacağını belirtti.



WSJ'ye göre Atina’ya F-35 satışının, Türkiye’yle aynı zamanda Kongre’nin gündemine gelecek olması tamamen tesadüf.

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TÜRKİYE KARŞITI İSİM YİNE SAHNEDE!

Türkiye'ye satışın gerçekleşebilmesi için Kongre’deki senatörlerin tamamının onayı gerekiyor.



Biden yönetiminin F-16 satışı için harekete geçmesi Rum ve Yunan lobilerine yakınlığıyla bilinen Senato Dış İlişkiler Başkanı Bob Menendez'i harekete geçirdi. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı çirkin açıklamalarla tanınan Menendez, Türkiye'ye F-16 satışına tamamen karşı olduğunu bir kez daha dile getirdi.

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F-16 SATIŞI YUNAN GAZETELERİNİN MANŞETLERİNDE

Son günlerde Menendez'in Türkiye karşıtı açıklamalarını tekrar tekrar dile getiren Yunan medyası bu fırsatı da kaçırmadı.

Bugün Yunan gazetelerinin manşetlerinde Biden'ın F-16 satışı için attığı adım ve Menendez'in buna itirazı yer aldı.



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CNN Yunanistan, Menendez'in 'Türkiye'ye F-16 satışını engelleme' sözü verdiğini belirttiği haberinde, ABD'li senatörün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili asılsız iddialarına yer verdi.Skai Televizyonu ABD Kongre Üyesi Chris Papas'ın da Türkiye'ye F-16 satışına karşı olduğunu belirtti, Iefimerida ise Türkiye'ye satış kararının ciddi bir direnişle karşı karşıya olduğunu öne sürdü.

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini de, Menendez'in açıklamalarına geniş yer ayırdığı haberinde Türkiye'ye F-16 satışının tepkilere yol açtığını iddia etti.

MENENDEZ'İN İTİRAZI SATIŞI ENGELLEYEBİLİR Mİ?

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Kongre'nin yabancı müttefiklere önemli miktarda silah satışını onaylaması gerekir ancak onay gelmemesi durumunda Biden bir kararname çıkararak satışı onaylayabilir.

BİDEN MENENDEZ'İ İKNA EDEBİLİR

Öte yandan diplomatik kaynaklar ABD başkanı Biden ve Beyaz Saray'ın Türkiye'ye F-16 satışı konusunda istekli olduğunu ve Menendez'i bu konuda ikna edebileceğini düşünüyor.



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WSJ'de yer alan haberde Türkiye'ye F-16 satışının Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımının onaylamasını kolaylaştırabileceği belirtildi ve bunun oylamadaki insanların görüşlerini etkileyeceği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin Ekim ayında yaptığı açıklamada, "Tek başına Menendez’in karşı çıkması bu işi engellemez. Herkes teklif verebilir ama yasa tasarısının Kongre’den geçmesi gerekir ki şu andaki atmosfer öyle değil. Yani bir kişinin karşı çıkmasıyla olmaz. Diğer taraftan yönetim de zaten olumlu istikamette gerekli adımları atıyor." ifadelerini kullanmıştı.

40 YENİ UÇAK VE KİT

Kongre’nin onayına sunulacak satış teklifi, Türkiye’nin mevcut F-16 filosundaki 79 uçağın modernizasyonunun yanı sıra 40 yeni uçak ve kit içeriyor.