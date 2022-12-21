ABD’li Senatör kürsüde kin kustu

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ABD’de Kongre’nin üst kanadı Senato’nun sıkı Yunan-Rum dostu, Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Robert Menendez, Türkiye’ye F-16 satışı ve modernizasyonunu engellemek için uğraşlarını sürdürüyor. ABD Kongresi Konferans Komitesi’nin 2023 Savunma Bütçesi’ni de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) tasarısında Türkiye’ye F-16 satışını kısıtlayan ve şartlar içeren maddelere yer vermemesine öfkelenen Menendez, Senato’daki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretler yağdırıp Türkiye’ye saldırdı.

ATİNA’YI MEMNUN ETTİ

Ege ve Kıbrıs konularında Yunan-Rum iddialarına açık şekilde çanak tutan Demokrat Partili Robert Menendez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Rusya ve İran Cumhurbaşkanları Vladimir Putin ve İbrahim Reisi ile birlikte çekilmiş fotoğrafını göstererek, senatörleri F-16 satışına onay vermemeleri için ikna etmeye çalıştı. Robert Menendez’in sözleri Atina’da memnuniyetle karşılandı ve haber sitelerinde manşetlere taşındı.

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ÜÇLÜ ZİRVE FOTOĞRAFI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Tayfun füzesi Yunan’ı ürkütüyor. ‘Atina’yı vurur’ diyor, vuracak tabii” sözlerini hatırlatan Menendez, “Erdoğan’ın ‘Tayfun’ füzelerinin gölgesinde yaşayan insanlara (Atinalılara) mesajım, ABD’nin saflarında yer aldığını unutmamalarıdır” dedi. Menendez, Erdoğan’ın Putin ve Reisi ile fotoğrafını gösterip, “Bakın Erdoğan kimlerle işbirliği yapıyor. Dünyanın en gaddar bazı diktatörleri ile işbirliği yapıyor. Onların dünya görüşünü paylaşıyor” iddiasında bulundu. Türkiye’ye F-16 satışı ve modernizasyonuna onay vermeyeceğini de tekrarlayan Menendez, “ABD, F-16’ları Erdoğan’ın eline teslim etmemelidir“ diye konuştu.

MENENDEZ’İN VETO YETKİSİ YOK

Senato Dış İlişkiler Komitesi başkanı ve bir bütün olarak Kongre, belirli bir ülkeye silah satışını durdurabilir. Ancak nihai kararı ABD Başkanı veriyor. Silah satışı konusunda son söz Beyaz Saray’a yani yürütme organına ait.