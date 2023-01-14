Peş peşe skandallar istifa getirdi! Almanya bu iddiayı konuşuyor...

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Bild gazetesi, istifa planının Başbakanlık'tan gelmediğini, Lambrecht'in kendi fikri olduğunu yazdı. Sueddeutsche gazetesi isim vermedi ancak Aralık 2021 yılında kurulan koalisyon hükümetinden bir bakanın bu hafta içinde istifa etmeyi planladığını belirtti.

Haber kanalı NTV 57 yaşındaki Lambrecht'in yerine gelecek isim için arayışların devam ettiğini öne sürerken AFP'nin ulaştığı Savunma Bakanlığı sözcüsü konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

GARİP MESAJI TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTU

Savunma Bakanı Christine Lambrecht, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesaj nedeni ile eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Lambrecht, Berlin'deki yeni yıl kutlamaları sırasında paylaştığı mesajında “Avrupa'nın ortasında bir savaş sürüyor, bundan pek çok özel izlenim edinebildim" derken arkada havai fişeklerin patladığı görülüyor.



Alman Bakan'ın tuhaf yeni yıl mesajı

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Alman bakan mesajında Ukrayna'daki savaşın 'birçok özel deneyime' ve 'ilginç insanlarla birçok karşılaşma' şansına yol açtığını belirtiyor ve teşekkür ediyor.

Alman basını ve muhalefet, bakanın yaklaşık bir dakika süren mesajını “saçma ve anlamsız” olarak eleştirirken, istifa çağrılarını yineledi.

OĞLUNU ALMAN ORDUSUNA AİT HELİKOPTERLE SEYAHATE GÖTÜRDÜ

Ancak Alman bakanın tek eleştirildiği konu bu değil. Lambrecht'in 21 yaşındaki oğlunu Alman ordusuna ait helikopterle seyahate götürmesi sonrası 5 bin kişinin katılığı bir ankette, katılımcıların yüzde 77'si Lambrecht'in görevden alınmasını desteklediğini ifade etmişti.



Lambrecht, Alman ordusundaki ekipman eksikliğini gidermedeki başarısızlığı nedeniyle eleştirilirken, Almanya da Ukrayna savaşına verdiği zayıf tepki nedeni ile tepki toplamıştı.

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Geçtiğimiz sene Ukrayna'nın ağır silah taleplerine karşılık Almanya hükümeti Kiev'e 5.000 miğfer göndereceğini açıklamış, söz konusu yardım Ukrayna'da da Avrupa'da da dalga konusu olmuştu.

"ARTIK SAVUNULAMAZ BİR NOKTADA"

Eleştirmenler kabinenin başarısız bakanları arası gösterdikleri Lambrecht'in Alman savunmasına liderlik etme yeteneğini sorgularken Alman basınında yer alan makalelerde 'bakanın artık savunulamaz bir noktaya geldiği' belirtildi.



23 Mayıs 1949 tarihinde Anayasa’nın kabulüyle resmen kurulan Almanya Federal Cumhuriyeti’nde ilk Federal Savunma Bakanı 1955 yılında atandı.Şu ana kadar 19 Bakan görev aldı.

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Ama bunların büyük bir bölümü ya istifa etti, daha doğrusu istifa etmek zorunda kaldı, ya da görevden alındı.

1962 yılında haftalık Der Spiegel dergisi Alman ordusunun ülkeyi savunma yetisine sahip olmadığını ve bunda dönemin Federal Savunma Bakanı Franz Josef Strauss’un da hatası olduğunu içeren bir Haber yayımladı.

Bu haber üzerine derginin Hamburg’daki merkezinde aramalar yapıldı.

“Vatana ihanet” suçlamasıyla derginin sahibi Rudoph Augstein ve bazı çalışanları hakkında tutuklanma kararı verildi.

CSU’lu Bakan Strauss’un İspanya’daki askeri ataşeyi devreye sokmasıyla haberde imzası olan Conrad Ahlers tatilini geçirmekte olduğu İspanya’da gözaltına alındı.

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Hükümet ortağı FDP’nin baskısı ve hatta koalisyonu terk etme kararı üzerine 1956 yılından beri görev yapan Bakan Strauss Ekim 1962’de istifa etmek zorunda kaldı.

Strauss’un yerine göreve gelen CDU’lu Kai-Uwe von Hassel, bakanlığı döneminde ABD’den satın alınan ‘Starfighter’ savaş uçaklarının art arda düşmesi üzerine 3 yıl sonra görevden alındı.

1982-1988 yıllarında Helmut Kohl kabinesinde Federal Savunma Bakanı olarak görev yapan CDU’lu Manfred Wörner, dönemin NATO Komutan Yardımcısı olan Alman general Günter Kiessling’i eşcinsel olduğu gerekçesiyle erken emekliye sevk etti.

Bu yöndeki iddiaların gerçek olmadığı ortaya çıkınca da istifasını verdi.

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Ama Başbakan Kohl, istifasını kabul etmedi.

SPD’li Bakan Rudolf Scharping’in (1998-2002), Alman askerleri Kosova ve Afganistan’da savaşırken, Mayorka’da hayat arkadaşıyla tatil yapması ve havuzda eğlenmesi halkı küplere bindirdi.

Dönemin Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Scharping’i görevden aldı.