TÜBİTAK VE TÜBA Bilim Ödülleri Töreni... Erdoğan: Dünya bizim başarılarımızı manşetlere taşıyor

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

TÜBA ve TÜBİTAK'ın 2022 yılı ödüllerini takdim edeceğimiz bilim insanlarımızı çığır açıcı çalışmalarında ötürü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Başvuruların titizlikle değerlendirilmesiyle bu sene 57 bilim insanımız 2 kurumumuzun ödüllerine layık görüldü. Uluslararası TÜBA Akademi Ödüllerinde fen ve mühendislik bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler ile sağlık ve yaşam bilimleri kategorilerinde 3 ödül takdim edeceğiz. Böylece TÜBA Akademi Ödüllü bilim insanı sayımız 25'e yükseldi.

Üstün başarılı genç bilim insanlarının ödüllendirildiği TÜBA GEBİP ödüllerini 22 farklı üniversite ve kurumdan 34 genç bilim insanımıza vereceğiz. Bugüne kadar TÜBA GEBİP ödülü kazanan bilim insanı sayısı da 610'a ulaştı. Bilimsel telif eser ödüllerinde 7 Türkçe bilimsel telif eser, 6 TÜBA TESEP ödülüne layık görüldü.

Bu alanda da şimdiye kadar ödüllendirilen eser sayısı 226'ya çıktı. TÜBİTAK Ödülleri kapsamında ise 12 farklı üniversiteden bilim insanımıza 2 bilim ödülü, 1 hizmet ödülü ve 11 teşvik ödülü takdim edeceğiz. Bu ödüllerin ilk kez verildiği 1966 yılından bugüne kadar 184 bilim ödülü, 19 özel ödül, 88 hizmet ödülü, 547 teşvik ödülü ve 2019 yılı Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Ödülü dahil olmak üzere toplam 839 bilim insanı ödüllendirildi.

"BİLİM İNSANLARIMIZIN GECESİNİ GÜNDÜZÜNE KATTIĞINI BİLİYORUZ"

Hakkı verilen her başarının yeni başarıların habercisi olduğuna inanıyoruz. Cumhurbaşkanı olarak TÜBA ve TÜBİTAK Bilim ödüllerini bu hissiyatla himaye ediyoruz. Başbakanlığımız döneminde de bu çalışmaları yakından takip ettiğimizin, her aşamada destek verdiğimizin en yakın şahidi sizlersiniz. Bugün ödülünü takdim edeceğimiz bilim insanlarımızın her birini ayrı değerde görüyoruz. Ödül alsın almasın bilim insanlarımızın tamamını ülkemizin müreffeh yarınları için gecesini gündüzüne kattığını biliyoruz. Ödül sistemini bilim insanlarımız için bir motivasyon ve teşvik kaynağı olarak değerlendiriyoruz. 2022 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim ödüllerinin bilim camiamıza hayırlı olmasını diliyor, ödül alan bilim insanlarımızı tekrar tebrik ediyorum.

Ülkemiz milli teknoloji hamlesi rehberliğinde gerçekleştirdiği çalışmalarla dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefine adım adım yaklaşıyor. Biz siyasi bağımsızlığın, teknolojik bağımsızlıktan geçtiğine samimiyetle inanıyoruz. Bilim ve teknoloji Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasında en önemli araç, en etkili imkan olarak görüyoruz. Katma değerli üretimin, güçlü büyümenin ve sürdürülebilir refahın yolu bilim ekosisteminin canlılığından geçiyor. TÜBA ve TÜBİTAK yürüttükleri takdire şayan çalışmalarla ülkemizin bilim ve teknoloji altyapısına önemli katkılar yapan kurumlarımızdır. TÜBA, Türkiye'de bilim alanlarının tamamını kucaklayan faaliyetleriyle bilim insanlığını ve araştırıcılığı özendirmeyi misyon edinmiş bir akademik platformdur. Bilime ve teknolojiye katkı sağlamak amacıyla tematik, bilimsel programlar ve projeler yürüten TÜBA, araştırma ve yayınlarıyla da literatüre değerli katkılar sağlıyor.

Bu yıl Türk İslam Bilim Kültür Mirası projesini 8 eserle zenginleştirdik. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında da Türk Maarif Ansiklopedisi, Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli Mücadelenin Yerel Tarihleri adlı bilimsel eserleri yayımlayacağız. Geçmişten geleceğe köprü kuran, kültürel sermayemizin gelişmesini sağlayan bu nadide eserleri ülkemize kazandıran TÜBA'nın çatısı altında gayret gösteren tüm hocalarımıza şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.

Milli araştırma kurumumuz TÜBİTAK da bilim ve teknoloji dünyamızın değerli bir aktörü olarak pek çok başarılı çalışmaya imza atıyor. Sadece son 1 yolda TÜBİTAK eliyle 174 üniversitenin 3734 araştırma-geliştirme projesine 1,5 milyar liradan fazla destek verdik. Bu projelerde yaklaşık 10 bin araştırmacı ve 12 bin bursiyer görev aldı. Stajyer araştırmacı burs programı Star'la üniversite öğrencilerinin araştırma çalışmalarını teşvik ediyoruz. 2020 yılında başlatılan Star programında bugüne kadar 5 bine yakın öğrencimiz 6 ay süreyle 3619 farklı projede görev aldı. Lisans öğrencilerimiz, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ve tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ören yerinde yürütülen projelere de katkı verdi. Arkeoloji veya kültür varlıklarını koruma ve onarım bölümünde eğitim alan 27 farklı üniversiteden 58'i kız ve 35'i erkek toplam 93 öğrenciyi bu kapsamda destekledik.

"BEYİN GÖÇÜNÜ TERSİNE ÇEVİRİYORUZ"

Nitelikli insan gücüyle, sürekli gelişen altyapısıyla, ileri düzey laboratuvarlarıyla, teknoloji dünyasının öncü araştırma kurumlarını bünyesinde barındıran Gebze yerleşkesinde TÜBİTAK Fen Lisesi'ni kurduk. Sizlerin de yakından izlediği gibi ülkemizde bir kesim arkasına önüne bakmadan her konuyu istismar etmekte sınır tanımıyor. Bunlardan biri de beyin göçü meselesidir. Öncelikle genç beyinlerimizin kendilerini geliştirmek için yurt dışına çıkmasına karşı olmadığımızı, tam tersine bunu desteklediğimizi belirtmek isterim. Bugün Çin'in başarısının en büyük sebeplerinden biri olarak yurt dışına okumaya giden gençlerin oralarda kazandıkları tecrübeleriyle ülkelerine yaptıkları katkılar gösterilmektedir. Biz de TÜBİTAK aracılığıyla bu doğrultuda önemli adımlar atıyoruz. Sadece kendi gençlerimizin yurt dışında bilgi ve tecrübe sahibi olmasını sağlamakla kalmıyor, Türkiye'yi dünyanın her yerindeki bilim insanlarımız için cazibe merkezi yapmayı hedefliyoruz. Bu amaçla ihdas ettiğimiz programlarla geri dönen araştırmacılarımız sayesinde bilim ekosistemimizi güçlendiriyor, beyin göçünü tersine çeviriyoruz.

Bu yıl TEKNOFEST'te, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması finalistlerinden seçtiğimiz 3 öğrenciyi Antarktika Bilim Seferi'ne dahil ediyoruz.

"TEKNOFEST KUŞAĞINA GÜVENİYORUZ"

Bilime ve teknolojiye yaptığımız yatırımların meyvelerini her alanda toplamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bilim ve Teknoloji çalışmalarında önemli bir durgunluk yaşadık. Yeniden şahlanışa geçiyoruz. Allah'ın izniyle bu coğrafya bilimin ve teknolojinin merkezlerinden biri olacaktır. Çünkü TEKNOFEST kuşağına güveniyoruz. Gençler birçok şeyi başararak yarınlara hazırlanıyor.

"DÜNYA BAŞARILARIMIZI MANŞETLERİNE TAŞIYOR"

TB2'yle başladığımız yolculukta şimdi Kızılelma'ya geldik. Dünya bizim insansız hava araçlarındaki başarılarımızı manşetlere taşıyor demek ki bu millet yapar mı yapar.Havada ATAK'ı Tayfur'u karada Piri Reis'i saymıyorum bile. Savunma sanayiindeki topyekün değişimin anlamı önümüzdeki dönemde daha iyi anlaşılacaktır.

Kızılelma ilk havalandığında hep birlikte duygulandık. Bize bu kadarı yetmez. İstiyoruz ki bu fotoğrafı her gün daha da zenginleştirelim. Bu kutlu yürüyüşte TÜBA ve TÜBİTAK'a büyük iş düşüyor.

Bir kez daha ödül alan bilim insanlarımızı tebrik ediyorum.