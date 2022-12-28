Atina'nın Türkiye planı ortaya çıktı... İşte Yunanistan'ın hazırlandığı kâbus senaryosu!

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Komşu Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye.

Ege'deki tansiyon Atina'dan gelen açıklamalar ile yükselmeye devam ederken komşu basınından dikkat çeken bir analiz geldi.

Bölgedeki son gelişmeleri sayfalarına taşıyan Yunan basını Atina'nın hazırlandığı kâbus senaryosunu yazdı.

Yunan Kathimerini gazetesi 'Mülteci krizinde yapay bir canlanma olasılığı' olduğunu duyurdu ve Atina'nın söz konusu krize karşı tetikte olduğunun altını çizdi.

Gazete Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik açıklamaları sonrası Atina'daki alarm durumunun artığına vurgu yaptı.

İŞTE YUNANİSTAN'IN TÜRKİYE PLANI

Bir başka Yunan gazetesi Ta Nea Yunanistan'ın 2023'te silahlanma alanında ciddi adımlar atacağını yazarken CNN Yunanistan ise Atina'nın Türkiye planını sayfasına taşıdı.

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Ege'de denemeleri devam eden altı Tip 214 Denizaltısının ilki olan TCG Piri Reis'i mercek altına alan gazete Atina'nın 'karşı koyma planını' açıkladı.

Haberde 'Donanma Türk Denizaltılarını boğmak için kapsamlı bir plana sahiptir' denildi. Aynı haberde Atina denizaltılarında yeni ağır hizmet tipi torpidolar yer vererek deniz tabanındaki avantajını korumayı planlıyor.

UMUT BAĞLADIKLARI SİLAH İÇİN TARİH VERDİLER

CNN Yunanistan bu plan kapsamında 44 adet SeaHake Mod4 torpido edinme programının halihazırda devam ettiğini belirtti ve ilk partinin 2023'te teslim alınmasının beklendiğini yazdı.

Haberde Yunanistan'ın yeni müdahale sistemlerini kurmasının beklendiğinin altı çizildi.

YUNAN GENELKURMAY BAŞKANI'NDAN GERİLİMİ ARTIRACAK HAMLE

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Konstantinos Floros ise resmi Twitter hesabından yeni bir paylaşımlarda bulundu.

Floros, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de yer alan bazı adalara ziyaret gerçekleştirdi. Floros, gayri askeri statüdeki adalarda bulunan birlikleri denetledi.

GERGİNLİK F-16 AÇIKLAMASI İLE BAŞLAMIŞTI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklamaları sonrası gerilmişti.

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Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlanmıştı.