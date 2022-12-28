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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan EYT ve erken seçim açıklaması! 'Erdoğan, Nobel Barış Ödülü'ne aday'

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#TBMM#Seçim#Ankara
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2022 12:31

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya-Ukrayna arasındaki barış çabaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Nobel Barış ödülüne aday gösterdiğini belirtti. Şentop ayrıca, muhalefetin erken seçime ilişkin açıklamaları ile ilgili olarak, 'Seçimlerin normal tarihi 18 Haziran. Seçime yönelik bir karar alınsa bile bunun süresi 60 gündür. 6 Nisan'dan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum.' dedi. Şentop, EYT düzenlemesinin de bu hafta içinde açıklanacağını duyurdu.

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TBMM Başkanı Şentop erken seçim iddialarına ilişkin "Seçimlerin normal tarihi 18 Haziran. Seçime yönelik bir karar alınsa bile bunun süresi 60 gündür. Seçimlerin öne alınmasıyla ilgili karar yetkisi hem mecliste hem cumhurbaşkanlığında var. 6 Nisan'dan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NE ADAYLIĞI

Şentop, "Rusya Ukrayna arasındaki barış çabaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Nobel Barış ödülüne aday gösterdim. Benim bir başvurum var. Başka ülkelerden de başvurular olacak" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin tartışmalara da yanıt vererek 'Hukuki anlamda bu konuda bir tartışma yok' ifadelerini kullandı.

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EYT SÖZLERİ: BU HAFTA İÇİNDE AÇIKLANIR

Şentop, EYT düzenlemesine ilişkin "Bu hafta içinde açıklanır. Meclis'e bu hafta veya önümüzdeki hafta gelir. Ocak ayı içinde de Meclis'te değerlendirilir" dedi.

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#TBMM#Seçim#Ankara

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