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Almanya bu skandalla çalkalanıyor! Bild yazdı... Gerçek böyle ortaya çıktı

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#ALMANYA#Rusya#Dünya
Almanya bu skandalla çalkalanıyor Bild yazdı... Gerçek böyle ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2022 13:40

Casus skandalı ile sarsılan Almanya'da sular durulmuyor. Almanya Dış İstihbarat Teşkilatı’nda (BND) yaşanan ajan krizinde ilginç bir detay ortaya çıktı. İşte Bild'in Almanya gündemine adeta bomba gibi düşen haberi...

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Savaşın ilk gününden itibaren Ukrayna'ya destek veren Batı Rusya'yı ise yaptırımlar ile durdurmaya çalışıyor.

Tarihinin en gergin dönemini yaşayan Rusya - Batı ilişkilerindeki bu durumdan en çok etkilenen ülkelerin başında ise Almanya yer alıyor.

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Günlerdir casus skandalı ile çalkalanan Almanya güne yeni bir gelişme ile uyandı.

Bild gazetesi, Batılı bir ülkenin istihbaratı BND’ye, çalışanlarından birinin Rusya’ya bilgi sızdırdığı ihbarında bulunduğunu yazdı.

Bunun üzerine BND’nin, Carsten L.’yi aylar süren takibe alıp araştırdığı kaydedildi.

Geçen hafta çarşamba günü yapılan baskınla tutuklanan Carsten L.’nin evinde çok sayıda belge ve elektronik eşyaya el konuldu. BND’de teknik takipten sorumlu birimin üst düzey yöneticisi olan Carsten L.’nin, Ukrayna ile ilgili durum değerlendirme raporlarını Rusya’ya sızdırdığı belirtiliyor.

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Ancak Alman istihbaratçının neden Rusya’ya bilgi verdiği henüz netlik kazanmadı. WDR ve NDR medya kuruluşları, Rusya’nın Carsten L.’ye şantaj yaptığı iddialarını gündeme getirdi. Evli ve çocuğu olan Carsten L.’nin bulunduğu konum itibariyle müttefik ülkelerin istihbarat servislerinin Ukrayna ile ilgili verilerine de ulaşabildiği kaydedildi.

‘BATI SAVUNMASINA DARBE OLUR’

Rusya’ya bilgi sızdırılmasının ortaya çıkmasının ardından sadece Berlin’deki BND merkezinde değil, Alman istihbaratına gizli bilgi sağlayan İngiliz, Amerikan ve Ukrayna istihbaratında da alarm zilleri çalmaya başladı.

Bild gazetesine konuşan BND eski Başkanı August Hanning, “Her yerde büyük bir tedirginlik var. Dava ciddi bir hal alabilir, bu da Batı savunmasına bir darbe olur!” dedi. Carsten L.’nin ayrıca Ruslara, Batılı kaynaklar ve casusluk yöntemleri hakkında bilgi sağlayan materyaller sızdırdığı da iddialar arasında yer alıyor.

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#ALMANYA#Rusya#Dünya

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