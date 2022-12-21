Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, AK Parti'ye gönül veren tüm vatandaşlarımıza buradan en kalbi selamlarımı gönderiyorum.

Sözlerime başlarken Katar'da yapılan Dünya Kupası finalini kazanan Arjantin'i tebrik ediyorum. Katar'ı da ev sahipliği için kutluyorum.

2023 yılı için, 4,4 trilyon lira geliri, 3,8 trilyon lira gideri olan bir bütçeyi milletimize kazandırdık. Genel Kurul'da 12 gün boyunca süren oturumlarda birkaç tatsız görüntü dışında sonuçlanmasını sağlayan vekillere teşekkürlerimi sunuyorum. Her bütçeyi olduğu gibi bu bütçeyi de milletin bütçesi olarak açıkladık.

Bütçe tartışmalarında muhalefetin tutumuna baktığımızda ülkemizin önündeki tehdit ve fırsatları değerlendiren bir vizyon göremiyoruz. Cumhuriyetimizin 2. asrına dahil bir vizyon da göremiyoruz. Bizim milletimize sözümüz bakidir.

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Eğitimde anaokulundan liseye her seviyede 351 bin yeni derslik yaptık, 750 bin yeni öğretmen atadık, 131 yeni üniversiteyi faaliyete geçirdik, yükseköğrenim yurt yatak kapasitesini 850 bine yükselttik.

Önümüzdeki dönemde her seviyede eğitimin kalitesini daha da artıracağız.

Adalette temel kanunların yenilenmesinden hâkim-savcı sayısının artırılmasına, demokratik reformlardan verilen hizmetlerin kolaylaştırılmasını sağlayan düzenlemelere kadar pek çok adım attık.

Önümüzdeki dönemde milletimizin hukuk sistemine olan güvenini daha da güçlendireceğiz.

Güvenlik de ordumuzu, emniyetimizi, istihbaratımızı her alanda güçlendirerek ülkemizi terör örgütlerinden ve suç örgütlerinden arındırdık. Sosyal hizmetlerde yaşlıdan engelliye, çocuktan kadına, şehit yakını ve gaziden garip gurebaya her vatandaşımızın yanında yer aldık, kimseyi sahipsiz bırakmayacak bir sistem kurduk. Önümüzdeki dönemde daha fazla vatandaşımızı sosyal destek şemsiyemizin altına alacağız.

"ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZI ORTADAN KALDIRANA KADAR ÇALIŞACAĞIZ"

Ulaştırmada bölünmüş yolu 6 bin 100 kilometreden 29 bin kilometreye, otoyolu 1.714 kilometreden 3 bin 633 kilometreye çıkardık; ülkemizi ilk defa hızlı trenle tanıştırdık, dünya çapında dev projeleri hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde bu altyapıyı geliştirmeye devam edeceğiz.

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Enerjide kurulu gücümüzü üç katından fazla artırdık, yerli ve yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü yüzde 65 seviyesine yükselttik, doğal gazı 81 ilimize yaygınlaştırdık. Önümüzdeki dönemde enerjide dışa bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırana kadar çalışacağız.

Sanayide OSB’lerdeki işletmeleri 11 binden 56 bine, buralardaki istihdamı 415 binden 2,3 milyona çıkardık; savunma sektörü ve pek çok alanda dünya çapında rekabet gücü kazandık. Önümüzdeki dönemde sanayimizi orta-yüksek teknoloji ağırlıklı bir yapıyla daha da güçlendireceğiz.

Şehircilikte 1 milyon 170 bin konutu, millet bahçelerini hizmete sunduk; atık su arıtma, katı atık tesisleriyle çevreyi koruduk; iklim değişikliğiyle mücadeleyi başlattık. Önümüzdeki dönemde insanımızı ev ve iş yeri sahibi yapmayı, iklim değişikliğine hazırlanmayı sürdüreceğiz.

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Tarımda bu sektörün millî hasılasını 37 milyar liradan yaklaşık 677 milyar liraya çıkardık; 716 yeni baraj, 615 yeni hidroelektrik santrali, 299 yeni içme suyu tesisi, 1.614 yeni sulama tesisi inşa ettik. Önümüzdeki dönemde çiftçilerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz.

2023 hedeflerimizle Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında yapılanları üçe, beşe, ona katlayan hizmetleri ülkemize kazandırdık. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında dünyanın 10 büyük ülkesi arasına girme hedefiyle çok daha büyük başarıları milletimize sunacağız.

Bizim milletimize söylediğimiz söz de budur. Varsın birileri kendi içlerindeki kavgayı, itişmeyi kakışmayı bize saldırarak gizlemeye çalışsın, milletimiz hakkaniyet tartısına çıkarmayı gayet iyi bilir. Bu ülkeyi tek parti faşizmine bırakmayan milletimize olan güvenimiz tamdır. Biz bugüne kadar Allah'tan başkasına boyun eğmedik. Milli iradenin üzerinde güç tanımadık. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturundan şaşmadık.Yönümüz hep geleceğe dönük olarak yolumuzda hep ilerledik. İnşallah 2023'te milletimizin desteğini bir kez daha alarak büyük ve güçlü Türkiye inşasını tamamlayacağız. Durmak yok yola devam. Milletimize Türkiye Yüzyılı'nı hediye etmek için çabalayacağız.

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ENFLASYON MESAJI

Tüm dünya kriz dalgalarıyla boğuşurken, biz büyüme noktasındaki hedeflerimize Elhamdülillah ulaştık, ulaşıyoruz. Ekonomi programımızı eleştirenler bile hakkımızı teslim etmeye başladı.

Yılbaşından itibaren işçi, memur, emekli maaşlarına yapılacak zamların fırsatçılar nedeniyle eriyip gitmesine rıza gösteremeyiz.

Enflasyonu hızla düşürmenin önünde engel kalmadı. İnşallah önümüzdeki aylarda enflasyonun tepe taklak aşağıya ineceğine hep beraber şahit olacağız.

MAHKEMENİN İMAMOĞLU KARARI: YASAK KARARINI AKILALMAZ SEVİNÇLE KARŞILADILAR

Bu ülkenin her bir ferdi 6'lı masa denilen yıkık dökük masaya baktığında geleceği için kime oy vereceğini iyi bilir. Herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği bu garip masaya bu millet geleceğini teslim etmez. Yasak kararını akılalmaz bir sevinçle, çak yaparak, sevinçle karşılayanlar mı ararsınız... Maaşallah tekmili birden ortaya döküldü. CHP'nin başındaki zat dün çıkmış ne diyor biz baba oğul gibiyiz. Bunlara duyunca biz de içimizden Bay Kemal oğluna sahip çık. O kendisine başka ebeveynler arama peşinde demekten öte duramadık. Şaka bir yana 6'lı masanın ne yaptıkları, hangi oyunu çevirdikleri bizi ilgilendirmiyor. Biz işimize bakacağız, bizim işimiz var ya... Cumartesi Erzurum'da Dadaşlar diyarındayız.

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"YARIN ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLAYACAĞIZ"

Yarın asgari ücret konusunu açıklığa kavuşturacağız. Bugün Bakanımla görüşüp sonuca bağlayacağız.

Geçtiğimiz günlerde Meclis'e bir anayasa değişikliği teklifini sunduk. Bunu sonuna kadar kovalayacağız.

Merkez Bankası'nın yüzde 9 seviyesine indirdiği faiz oranı ile istiyoruz ki yatırım yapılsın. Yatırımcı yatırım yapsın. Faizler yüksek demesin. Buyuz yüzde 9. Yatırım yap. Türkiye şu an da yılsonu itibarıyla 4-5 gibi bir büyümeyle bu yılı kapatacak.

Ayrıntılar geliyor...