Son dakika... Otomobil, kamyonet, motosiklet, kamyon, otobüsü olanlar dikkat! Yeni MTV'yi kuruş kuruş hesapladık...

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Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeniden değerleme oranı yüzde 122.93'ten yüzde 61,5'e düşürüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yetkisini kullanarak MTV için yeniden değerleme oranını yarı yarıya indirmiş oldu.

Otomobil, motosiklet, helikopter, minibüs, kamyon gibi araçlar için ÖTV oranları yeniden hesaplandı.

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için en düşük vergi 16 ve üstü yaşlar için 219.6 liraya, en yüksek vergi ise 1-3 yaş grubunda 52 bin 195 liraya yükseldi.

2018 yılı sonrası tescilli Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri araçlar için en düşük MTV 16 yaş ve yukarısı için 219,6 lira en yüksek de 1-3 yaş grubu için 101 bin 152 lira oldu.

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2 TAKSİTLE ÖDENİYOR

Motorlu Taşıtlar Vergisi yılın Ocak ve Temmuz aylarında ödeniyor. Bankalar MTV ödemelerini kredi kartlarına taksit kampanyası gerçekleştiriyor. Vergi dairelerinde yoğunluk olmaması adına gib.gov.tr üzerinden de kolaylıkla saniyeler içinde ödemeler gerçekleştirilebiliyor.

İşte MTV hesaplamaları

2018 ve sonrası tescilli araçlar için





31/12/2017 öncesi tescilli araçlar için MTV'ler



