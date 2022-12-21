Asgari ücrette önemli gelişme! Erdoğan'dan kritik yanıt

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Asgari ücrete ilişkin görüşmeler devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bugün asgari ücret açıklaması olur mu?" sorusuna, "Beklemeye devam" yanıtı verdi. AK Parti grup toplantısında konuşan Erdoğan "Yarın asgari ücret konusunu açıklığa kavuşturacağız. Bugün Bakanımla görüşüp sonuca bağlayacağız" değerlendirmesini yaptı.

"ENFLASYONU HIZLA DÜŞÜRMENİN ÖNÜNDE ENGEL KALMADI"

Erdoğan Tüm dünya kriz dalgalarıyla boğuşurken, biz büyüme noktasındaki hedeflerimize Elhamdülillah ulaştık, ulaşıyoruz. Ekonomi programımızı eleştirenler bile hakkımızı teslim etmeye başladı. Yılbaşından itibaren işçi, memur, emekli maaşlarına yapılacak zamların fırsatçılar nedeniyle eriyip gitmesine rıza gösteremeyiz. Enflasyonu hızla düşürmenin önünde engel kalmadı. İnşallah önümüzdeki aylarda enflasyonun tepe taklak aşağıya ineceğine hep beraber şahit olacağız" dedi.

FAİZ MESAJI

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Yatırım için faiz indirildiğini söyleyen Erdoğan "Merkez Bankası'nın yüzde 9 seviyesine indirdiği faiz oranı ile istiyoruz ki yatırım yapılsın. Yatırımcı yatırım yapsın. Faizler yüksek demesin. Buyuz yüzde 9. Yatırım yap. Türkiye şu an da yılsonu itibarıyla 4-5 gibi bir büyümeyle bu yılı kapatacak" ifadelerini kullandı.

BAKAN BİLGİN: GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret görüşmelerine ilişkin olarak "Tarih henüz belli değil, görüşmeler devam ediyor, maalesef dün sonuç alınamadı" dedi.

Son toplantı dün gerçekleşmiş ve masada bir uzlaşı çıkmamıştı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay "40 senedir araştırma yapılıyor. Yoksulluk, açlık bununla ilgili. Uzman arkadaşlarımız çalışma yapıyorlar. Ayın 1'inde açlık sınırı 7785 lira, yoksulluk 10 bin lira. Türk-İş'in teklifi 9 bin lira" dedi.

SÜREÇ NASIL DEVAM EDECEK?

asgari ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı 7 Aralık’ta, ikincisi 14 Aralık’ta yapılmıştı. Üçüncü toplantı için ise ilk olarak 21 Aralık tarihi öngörülmüş ancak tarih 20 Aralık’a (dün) alınmıştı. Komisyon görüşmelerde işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) hükümeti ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsil ediyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın çağrısıyla her an toplanabiliyor. Daha önce komisyon dışında, Bakanların tarafların başkanlarıyla veya Cumhurbaşkanı’nın tarafların üst yöneticilerini iknasıyla da görüşmelerde sonuca ulaşılmıştı. Asgari ücret, şu anda bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.