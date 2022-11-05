Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu ne güzellik bu ne coşku böyle. Sevgili Gaziantepliler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yaklaşık 11 aylık aranın ardından sizlerle tekrar bir arada olmaktan memnuniyeti içindeyim. Biz bu şehri tüm kalbimizle Allah için seviyoruz. Rabbime bana sizler gibi dava arkadaşları verdiği için hamd ediyorum. Ne diyor şair ben yumruklarımla dövüşeceğim.

20 yıldır milletimize hizmet için çalışıyoruz. Verdiğimiz her kavgada yanımızda milletimiz, Antep vardı. Meydanda kaç kişi var dedim resmi rakam verdiler şu an itibarıyla 60 bin dediler. Gelişler devam ediyor dediler.

Türkiye Yüzyılı için gereken temeli beraber attık. Gece gündüz çalışmaya hazır mısınız? 2023'e hazır mısınız?

Türkiye'nin önünü kesmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Emin olun bu mücadele kıyamete kadar bitmeyecektir. Bunun için bize rehavete katılmak, duraksamak olmaz. Köken, inanç farklılıkları üzerinden kutuplaşmak bize yakışmaz. Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye hazır mıyız? Müreffeh bir Türkiye için hazır mıyız? 2053 vizyonuna sahip çıkmaya hazır mıyız? Türkiye düşmanlarının heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmaya hazır mıyız?

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Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Krizlerin çözümünde anahtar rol üstleniyoruz Haberi görüntüle

Birileri kıta kıta geziyor. Amerika olmadı, İngiltere, İngiltere olmadı, Almanya. Dönüşte bakıyoruz yediği hamburgerden başka dediği yok. Temiz para arıyormuş ama gittiği yer tüm dünyanın iliğini kemiğini sömürenlerin kapısı. Nere gittiğinin farkında mısın? Bu kardeşiniz IMF'le kapıları kapattı mı, sizinle işimiz bitti dedi mi? Bizim artık IMF ile bir işimiz yok. Artık o kapılarda işimiz yok. CHP, IMF temsilcileri ile bir araya geldi. Bu zatın yaptığı her konuşma siyaset adı altında yaptığı her iş Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyenlere malzeme oluyor.

Aklı başında olan kim devletini uyuşturucu gibi bir illetle aynı cümlede zikreder. CHP'li vekiller mahkemede hakimlerin üstüne yürüyor. Bu şaşırmış ya. Yargıda bunların hesabını soracağız.

Sorsanız partilerinin adında Cumhuriyet vardır. Ama cumhuriyeti yıkım diyenlere peşkeş çekerler.

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Cumhur İttifakı olarak katıldığımız toplantılarda Rabia'mızı tekrarlıyoruz değil mi? Neydi Rabia'mız. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.

Ayrıntılar geliyor...