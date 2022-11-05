Son dakika... Bakan Kurum'dan 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde kura açıklaması!

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Okmeydanı Şehir Yenileme Projesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli ve hak sahiplerinin katıldığı Fetihtepe 1.Etap Temel Atma Töreni ile başladı. Burada 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine yönelik de konuşan Kurum, “Kurallarımız noter huzurunda olacak. Şeffaf ve canlı yayınla tüm milletimiz, süreci izleyecekler. TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edecekler. Kura çekimlerimizin inşallah tamamını 2023 yılının mart ayına kadar, tüm yuvalarımızı konut arsalarımızı, iş yerlerimizi de söz verdiğimiz gibi iki yıl içerisinde vatandaşımıza teslim edeceğiz” dedi.

“İSTANBUL’UN EN ÖNEMLİ DÖNÜŞÜM PROJESİ OLACAK”

Beyoğlu’nda davul ve zurnalarla karşılanan Bakan Kurum, “Bugün burada, coşkuyla, davulla, zurnayla, Beyoğlu'nun büyük dönüşümünü başlatıyoruz. Hayırlı olsun. Beyoğlu’nda oturan kardeşlerim burada sağlam, güzel ve güvenli binalarda, yeşil alanlarda huzurla yaşayacak. Sizlere söz verdik. Dedik ki Beyoğlu’ndaki büyük dönüşümü başlatacağız. Bugün de bunun adımını atacağız. İnşallah hep birlikte Beyoğlu Okmeydanı kentsel dönüşüm projemizin ki bu kapsamda 778 konut ve 161 dükkanımızın temellerini büyük bir coşkuyla hep birlikte atıyoruz. Gençlerimizin, çocuklarımızın bu alanda 1 metrekare yeşillik alanı bile yoktu. Çocuklar ancak sokakta oyun oynayabiliyorlardı. İnşallah bu projemiz bittiğinde yeşil alanlarıyla, ağaçlarıyla, oyun alanlarıyla buraya Beyoğlu'na ve çevresine inşallah değer katacak ve İstanbul'umuzun en önemli dönüşüm projelerinden biri olacak” şeklinde konuştu.

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2035 YILINA KADAR İSTANBUL'UMUZDA, TÜRKİYE'DE, KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRMEMİŞ HİÇBİR SAĞLIKSIZ YAPI, RİSKLİ YAPI KALMASIN

Sütlüce’de yapılan yatırım bedel, toplam 676 milyon lira olan projelerini de tamamladıklarını belirten Bakan Kurum, “398 konut 20 dükkan, bir cami ve otopark inşaatımızı tamamladık ve vatandaşlarımıza teslimlerini belediyemizle gerçekleştiriyoruz. 320 konutu hak sahibi kardeşlerimize verdik ve huzur içerisinde oturuyorlar. Bugün de inşaatlarına başladığımız bu projemiz, vatandaşımızı geleceğine dair attığımız tüm o adımlar Sayın Cumhurbaşkanımızın 2012’de İstanbul'dan başlattığı Türkiye'nin büyük dönüşüm hareketleri sonucudur. İstanbul’un 4 bir yanında, yedi tepesinde, her bir mahallesinde projelerimiz var. Emin olun bugün 39 ilçemizde projelerimiz var. Bir yerde kentsel dönüşüm var, bir yerde millet bahçesi var, bir yerde sokak sağlıklaştırma projelerimiz var. Bugüne kadar 300 bini aşkın konutumuzun dönüşümünü tamamladık. Kararlıyız, gayretliyiz ve inşallah 2035 yılına kadar İstanbul'umuzda, Türkiye'de, kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir sağlıksız yapı, riskli yapı kalmasın istiyoruz” dedi.

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Bakan Kurum sözlerine şöyle devam etti:

“Ve bu anlayışla kangren haline dönüşmüş Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesini başlattık. Önümüzdeki yıl itibariyle de teslimlerimizi yapacağız. Tam 10 bin konutluk, 30 milyar lira yatırım bedeli var. Yaklaşık 5 bin konut Gaziosmanpaşa'da yapıyoruz. Vatandaşlarımıza etaplar halinde teslim ediyoruz. Tüm Türkiye'ye örnek olacak, Türkiye'nin ilk akıllı şehrini, deprem şehrini kuruyoruz. 60 bin konut ve gelelim Çamlıca Cami'miz ile Çevresinde Kirazlıtepe ve Ferah mahalleleri yine Mehmet Akif Ersoy mahallelerindeki kentsel dönüşüm projesi. Burada da bakın ilk etap konutlarımızı tamamladık. Hemen Üsküdar’ın yanı başında Ataşehir'de Şerif Ali Çiftliği'nde yıllardır yine Beyoğlulu kardeşlerim gibi beklenen projenin kentsel dönüşüm çalışmalarını yürütüyoruz. Vatandaşımızı çaresiz bırakmadık ve Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde dönüşüm projemizi başlattık. İnşallah yıl sonu konutlarımızı teslim ediyoruz. Zeytinburnu Beştelsiz ve Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde Güngören'e gittik. Emin olun binalar ufak bir deprem olsa yıkılacak. Tozkoparan mahallesine gittik. Orada da yatay mimarı esaslı proje yapacağız dedik. Ama yaptırmamak için ellerinden geleni yaptılar. Biz kararlıydık ve projemizin ilk etabını teslim ettik. Beykozumuzda, dün Tokatköy mahallemizde 776 yeni yuvamızın, dükkanlarımızın temellerini attık.”

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“240 AYA KADAR VADE İLE ÖDEYEBİLECEKLER”

Beyoğlu'ndaki proje hakkında konuşan Kurum, “Milyonlarca kardeşimiz buradaki güzellikten istifa edecekler. Bu dükkanlarda gerek oturan kardeşlerimiz gerekse yine bu bölgeye gelen vatandaşlarımız hizmet alacak. Buradaki vatandaşlarımızı, görüşlerini, gönül rızalarını aldık. Ve hemen projemizi hazırladık.Bu süreçte, vatandaşımıza herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için taşınma yardımlarımızı yaptık. Kira yardımlarımıza da devam ediyoruz ve konutları teslim alana kadar kira yardımı yapmaya da devam edeceğiz. Ve bu kiralarımızı da her yıl itibariyle güncelleyeceğiz. Vatandaşımız ödemesini anahtarı aldığında yapmaya başlayacak. Bugün borçlandığı miktar neyse yarın da aynı miktarı ödeyecek. İsterlerse 240 aya kadar vadede taksitlendirebilecekler. Bugün temelini atacağımız konutlarımızı 2 yıl içinde tamamlayacağız. Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla anahtar teslim yapacağız” açıklamasını yaptı.

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“TÜRKİYE YÜZYILI’NA HEP BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ”

Bakan Kurum son olarak şunları söyledi:

“Tabii seçimler yaklaştıkça birilerinin milli iradeye, demokrasiye, cumhuriyete karşı yeni skandallarına şahit olmaya devam ediyoruz. Daha önce büyükelçi kapılarını aşındıranlar, kriz anlarında masalarda diplomatlarla denizden balık çıkaranlar şimdi de icazet arayışına girişmişler. Zamanlaması manidar, sebebi meçhul, içeriği malum görüşme turlarına giriştiler. Siz ne yaparsanız yapın aziz milletimiz her şeyi görüyor. Bu millet kendi ikbalini ve istikbalini dışarıda arayanları da milletine yabancı olanları da görüyor, biliyor. Aziz milletimiz eser üretenlerle bahane üretenleri, iş yerine sosyal belediyeciliği yapanları çok iyi biliyor. Bu aziz millet Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıldır olduğu gibi bundan sonra da her zaman hakikatten, liyakatten, ehliyetten, eser üretenden, kendisiyle dertlenenden yana olacaktır. İnşallah 2023 seçimlerinde de rekor bir oyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden seçeceğiz. Cumhur İttifakını rekor bir oyla destekleyeceğiz. Sizlerin desteğiyle, Beyoğlu’nun desteğiyle, İstanbul’un desteğiyle Türkiye Yüzyılı’na hep birlikte yürüyeceğiz.”