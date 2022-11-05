Cumhurbaşkanı Erdoğan: Krizlerin çözümünde anahtar rol üstleniyoruz

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu'nun ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kıymetli misafirlerimize Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum.

Formumuzun ufuk açıcı tartışmalara vesile olacağına inanıyorum. 40 yılı aşan siyaset yolculuğumuzun her safhasında işinin ehli insanlarla konuşmaya hassasiyet gösterdik.

Kurululuş aşamasından itibaren AK Parti'nin önem verdiği ortak akılla hareket etmesi olmuştur. Buradaki tüm katılımcıların samimiyetle ortaya koyduğu her değerlendirme bizim değerlidir ve yol göstericidir. 2 gün önce iktidara gelişimizin 20. yıl dönümünü geride bıraktık. AK Parti, 3 Kasım 2002 seçimlerinin hemen ardından ülkeyi yönetme sorumluluğu üstlendi. Milletimiz AK Parti'yi bir umut olarak gördü. O günden bu güne milletimize mahcup olacak hiçbir iş yapmadık.

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Elde edilmesi zor olana imza attık. Darbe girişimine kadar varan müdahalelerle karşılaştık. İçinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun mücadelemizi hukuk ve demokrasi çerçevesinde yürüttük. Partimizin uyduruk gazete kupürleriyle kapatılmak istendiği durumlarda bile duruşumuzdan taviz vermedik. Çözümü sadece millet de aradık.

Günün şartlarına göre siyasetimizi yeniliyoruz.Bugün muhafazakar devrimci derken, merhum Yahya Kemal gibi kökü mazide olan atiyi ima ediyoruz. Geçmişi inkar etmeden geleceği inşa etmekten bahsediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun çıkış noktası da bu.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NA DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Türkiye'ye dair hayali olan teklifi olan kim varsa herkesin katkısını almayı arzu ediyoruz.

Tüm vatandaşlarımızı, kıymetli fikirleriyle bu sürece destek vermeye Türkiye Yüzyılı'na destek vermeye davet ediyorum.

Günü kurtarmak için siyaset yapılmaz. Siyaset satranç gibidir, bugünden yarını planlamaktır.

Düzensiz göç meselesi insan hayatına verilen önemini ortaya koydu. Rusya-Ukrayna krizi kurumların başarısızlığını deşifre etti. Dünya beşten büyüktür sözümüzün haklılığı yaşananlarla teyit edildi. Siyaset-ekonomi, siyaset-güvenlik ilişkileri dünyada sorgulanmaktadır.

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Türkiye zamanında attığı adımlarla bu süreci en iyi yöneten ülkelerdendir. Muhalefetin eleştirilerine rağmen şehir hastaneleri salgın döneminin yüz akı oldu. Sosyal güvenlik sistemimizin kuşatıcılığı dahlinde vatandaşımıza birinci sınıf hizmet sunduk. 45 günde bin 6 odalı 2 şehir hastanesini inşa ettik. Dünyaya örnek adımı attık. Salgın dönemi boyunca hastanelerimizde sorun yaşamadık. Bu bir ileri görüşün neticesidir.

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"BARIŞÇIL POLİTİKALARLA ANAHTAR ROL ÜSTLENİYORUZ"

Diplomaside uyguladığımız dengeli, tarafsız ve barışçıl politikalarla krizlerin çözümünde anahtar rol üstleniyoruz. Esir takası ile tahıl koridorunun açılması ve devam ettirilmesindeki kritik rolümüz ülkemizin diplomatik gücünü gösteren önemli birer örnektir. Biz bu süreç içerisinde Sayın Putin'le olan münasebetlerimiz, Sayın Zelenski ile olan münasebetlerimiz, Sayın Guterres ile olan münasebetlerimiz, bunların hepsi dengeli bir şekilde yürümüş ve ne uzak ne yakın bu dengeyi kurmak suretiyle de bu süreci işletme fırsatını bulduk. İnşallah Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla planlarımızı şimdiden yapacak, gelecek tasavvurumuzu bir adım daha öteye taşıyacağız.

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Siyasetçinin yükü daha önce hiç olmadığı kadar artmıştır. Biz ülkemizin asırlık hayallerini gerçekleştirmenin altyapısını hazırlıyoruz.

Son dönemde dünyanın pek çok farklı yerinde denen devrim görünümlü zehirleme faaliyetlerine ülkemizde izin vermeyeceğiz.