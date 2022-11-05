Bingöl’e 10 milyar liralık dev yatırım

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Türkiye’nin entegre yassı çelik üreticisi Erdemir, stratejik öneme sahip, demir çelik sektöründe kritik bir ham maddede dışa bağımlılığı ciddi ölçüde azaltacak büyük bir yatırıma imza atıyor. Erdemir, grup şirketi Ermaden’in Bingöl-Avnik mevkiinde bulunan demir madeni sahasında yaklaşık 550 milyon dolar (10.2 milyar lira) yatırımla peletleme tesisi kuracak. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında temeli atılacak tesisin 36 ila 42 ay içerisinde faaliyete geçmesi planlanıyor.

300 MİLYON TON REZERV

Ermaden, bölgede son iki yıldır gerçekleştirdiği yoğun rezerv arama ve geliştirme çalışmaları neticesinde 250-300 milyon ton civarında manyetit demir cevheri kaynağı tespit etti. Bu kaynağın işlenerek Türkiye ekonomisine kazandırılması için Erdemir, yılda 3 milyon ton zenginleştirme ve pelet üretim kapasiteli peletleme tesisi kurma kararı aldı. Kurulacak tesiste söz konusu demir cevheri rezervi kapsamında 100 milyon tonu aşkın pelet üretimi hedefleniyor. Bu yatırım, rezerv ömrü hesabıyla bakıldığında üretilecek pelet ile 20 milyar dolara yakın ithalatı azaltıcı etki yapacak. Ayrıca kuruma da 7-9 milyar dolar kar etkisi olacağı da hesaplanıyor.

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İSTİHDAMA ÖNEMLİ KATKI

OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem, “Pelet üretiminde kendine yetebilir rezerv yapısına sahip olmak hayati önem taşıyor. Aynı zamanda yıllık üretilecek 3 milyon ton peletin bugünkü fiyatlar ile yıllık 600 milyon dolarlık ithalatı azaltıcı etkisi yanında, Erdemir’e de yıllık 200-250 milyon dolarlık ilave brüt kârlılık kazandıracağını öngörüyoruz. Hedeflenen 100 milyon tonluk pelet üretim tonajı ile Erdemir’e sağlayacağı katkının yanında ithalatı azaltıcı etkisiyle ülke ekonomisine vereceği fayda, çok önemli değer yaratacak. Kurulacak tesis tüm bölgede önemli ölçüde istihdam yaratıp, tesisin inşaat süreçlerinde 2.000’i aşkın, faaliyete geçtiğinde de yaklaşık 1.000 kişilik istihdam sağlayarak bölge ekonomisine önemli katkıda bulunacak” ifadelerini kullandı.

Süleyman Savaş Erdem

PELET NEDİR?

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Çok ince taneli (-0,075 mm) demir cevherinin bentonit (%0.8) ile karıştırılıp topaklanması ve pişirilmesi ile oluşturulan bir hammaddedir. Yüksek fırınlarda ergitilerek sıcak metal üretiminde kullanılmaktadır.