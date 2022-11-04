Son dakika: Togg fabrikasından paylaşım geldi! İşte böyle üretiliyor

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Togg'dan yapılan açıklamada, "İnşaata başlangıç töreninden itibaren son gelişmeleri her ayın 18’inde sosyal medya hesaplarımızdan, Togg Teknoloji Kampüsümüzün son halini 7/24 HeyeCanlı Youtube kanalımızdan canlı olarak sizlere aktarmıştık. Şimdi de akıllı cihazlarımızın üretim aşamaları ile karşınızdayız" ifadeleri yer aldı. Sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde ise Togg'un ilk tamamen elektrikli aracı C-SUV’un üretim sürecinin tüm detayları en ince ayrıntısına kadar yer aldı.