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Son dakika: Togg fabrikasından paylaşım geldi! İşte böyle üretiliyor

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#TOGG#Otomobil#Fabrika
Son dakika: Togg fabrikasından paylaşım geldi İşte böyle üretiliyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 22:02

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim'de görkemli bir açılış ile banttan inmişti. Seri üretimin başladığı Gemlik'teki fabrikadan akıllı cihazların üretim sürecine ilişkin yeni görüntüler, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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Togg'dan yapılan açıklamada, "İnşaata başlangıç töreninden itibaren son gelişmeleri her ayın 18’inde sosyal medya hesaplarımızdan, Togg Teknoloji Kampüsümüzün son halini 7/24 HeyeCanlı Youtube kanalımızdan canlı olarak sizlere aktarmıştık. Şimdi de akıllı cihazlarımızın üretim aşamaları ile karşınızdayız" ifadeleri yer aldı. Sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde ise Togg'un ilk tamamen elektrikli aracı C-SUV’un üretim sürecinin tüm detayları en ince ayrıntısına kadar yer aldı. 

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#TOGG#Otomobil#Fabrika

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