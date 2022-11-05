Son dakika: İsveç'ten flaş PYD/YPG kararı

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NATO'ya katılmak için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'ten bir flaş karar daha geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesinde Sveriges Radyosu'na durum değerlendirmesi yaptı.



YENİ HÜKÜMET PKK VE YPG İLE ARASINA MESAFE KOYACAK

Ekot isimli programda konuşan Billstrom, yeni hükümetin PYD/YPG ile aralarına mesafe koyma kararı aldığını duyurdu ve "Bu örgütler ile AB'nin terör listesinde yer alan PKK arasında İsveç-Türkiye ilişkileri açısından iyi olmayacak kadar yakın bir ilişki var." dedi.



İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da geçtiğimiz günlerde İsveç TV4'e yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin güvenlik sorunlarını ciddiye alıyoruz ve terörle mücadelede ortak bir çıkarımız var" demişti.

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Kristersson ayrıca PKK'ya bu kadar yakın örgütlerle işbirliği yapılmaması gerektiğini belirtmişti.



"PKK BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

Öte yandan Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, Sol Parti'ye mensup politikacıların PKK pozu vermesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.



Twitter hesabındanaçıklama yapan Billstrom , "PKK bir terör örgütüdür ve bu tür davranışlar demokrasiye yakışmıyor." ifadelerini kullandı.



NATO Genel Sektereri Jens Stoltenberg, bugün CNN Türk'e özel olarak yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'nin endişelerini ciddiye aldığını belirterekifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN TALEPLERİ

Hazirandaki NATO Zirvesi’nde İsveç’te o dönem iktidarda olan merkez sol hükümet ve Finlandiya hükümeti, Türkiye ile bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Buna göre İsveç ve Finlandiya, Suriye’nin kuzeyinde faaliyet gösteren terör örgütü PKK’nın kolu YPG’ye desteği kesip, 2019’da Suriye’ye operasyon nedeniyle Türkiye’ye uygulanan silah ambargosunu da kaldırmayı taahhüt etmişti.



Bu iki ülke, Ankara’nın talep ettiği terör şüphelilerini de Türkiye’ye iade edecekti. Bu koşulların yerine getirilmesi karşılığında da Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine vetosunu kaldıracaktı.

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İsveç’te 11 Eylül’de yapılan seçimler sonrasında iktidara gelen merkez sağ hükümet, Türkiye’nin taleplerini karşılama konusunda daha kararlı bir tutum sergilemişti.

PKK EYLEMLERİNİN ADRESİ

İsveç’te resmi olmayan rakamlara göre 1980’lerden itibaren Irak, İran ve Türkiye’den göç eden yaklaşık 100 bin Kürt kökenli yaşıyor. Kürt kökenli nüfusun bir kısmı ise terör örgütü PKK/YPG’ye yakın duruyor. İfade özgürlüğü ve kültürel haklar adı altında İsveç, yakın zamana kadar sık sık örgüt yandaşlarının eylemlerine göz yumuyordu.

