NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg CNN Türk'e konuştu: Erdoğan önemli bir rol oynuyor

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, CNN Türk'ten Büşra Arslantaş'a verdiği özel röportajda Ukrayna savaşı, tahıl anlaşması ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim gibi konularda önemli açıklamalarda bulundu.



"ERDOĞAN ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR, MİNNETTARIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl krizi konusundaki çabalarına özellikle dikkat çeken Stoltenberg açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Cumhurbaşkanı Erdoğan krizde önemli bir rol oynuyor, Tahıl koridoru çok önemli bir anlaşma. Türkiye'nin çabalarını taktirle karşılıyorum. Milyonlarca ton tahıl dünya pazarına ihraç edildi, fiyatlar düştü. İhtiyaç sahiplerine gıda ulaştı. Bu çok önemli bu konuda minnettarız.



Ancak uzun vadeli tahıl ihracatı için en iyi çözüm Putin'in savaşı bitirmesi. Putin savaşı kendi başlattı, kendi bitirebilir."





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İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

"Türkiye'nin imzaladığı 3'lü anlaşmayı taktir ediyorum. İsveç ve Finlandiya'nın bu mutabakatı uyguladığını görüyorsunuz. Terörle mücadele konusunda attıkları adımları güçlendirdiler. Silah kısıtlamalarını kaldırdılar. Üyelik sürecinin sona ermesi gerektiğini ve onaylanması gerektiğini düşünüyorum.

Hem Finlandiya hem İsveç ile yakın temas halindeydim. Mutabakatın uygulanması için her şeyi yapmalarını söyledim. İki taraf da bu konuyu ciddiye alıyor. Oradaki teröristlerin bazıları organize suçlardan sorumlu dolayısıyla ortak bir çıkar var. İsveç Başbakanı Ankara'ya geldiğinde kendisi Türkiye ile gerekli detayları görüşecek. İade süreci Ankara'da görüşülecektir. "



UKRAYNA'DAKİ SAVAŞ

"Başkan Putin çok büyük bir hata yaptı. Barışçıl bir komşuyu işgal etti. Burada eşit bir durum yok. Bir yanda Ukrayna, bir yanda Rusya var. Nükleer konusunda çok sorumsuzca bir şöylem var. Bu çok tehlikeli. Nükleer savaşın kazananı olmaz. Rusya bunu anlamalı."



Türkiye VE YUNANİSTAN ARASINDAKİ GERİLİM



"İki ülke de çok değerli NATO müttefiki. İki ülke de ortak güvenliğimize katkıda bulunuyor. Bir takım görüş ayrılıkları olduğunu biliyorum. İki ülkeye de çağrım bu farklılıkları çözmeleri yönünde. Burada işbirliği yapmamız gerekiyor."

