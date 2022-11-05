Son dakika: Rusya'da büyük yangın: 13 kişi hayatını kaybetti

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RIA Novosti haber ajansı, dün gece Rusya'nın Kostroma kentinde bir kafede çıkan yangında 13 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



250 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Moskova'nın yaklaşık 300 kilometre kuzeydoğusunda yer alan şehirdeki kafede yer alan 250 kişinin tahliye edildiği duyuruldu.



Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın paylaştığı videoda alevlerin her yeri sardığı ve çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahale ettiği görüldü.

EN AZ 5 KİŞİ YARALANDI

Vali Sergei Sitnikov alevlerin sabah 07.30'da söndürülebildiği bilgisini verdi ve "Aldığımız ön bilgilere göre 13 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

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Yangında en az 5 kişinin de yaralandığı ancak durumlarının iyi olduğu ve hastaneye kaldırılmalarına gerek olmadığı duyuruldu.



İtfaiyeden yapılan ilk açıklamada yangın ihbarının gece 02:00'da yapıldığı ve yangının yaklaşık 3 bin 500 metrekareye yayıldığı belirtildi.



Yangına 20 itfaiye aracı ve 50 personel ile müdahale edildi. Acil durum personeli binanın çökme riski olduğu için çalışmalarını büyük bir titizlik ile yürüttü.



Adının Poligon olduğu öğrenilen kafenin geleneksel yemekler sunan, popüler bir yer olduğu belirtildi.