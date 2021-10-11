Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' mesajı! Müjdeleri tek tek sıraladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Çok konuşulacak aşı iddiası... Ve ilk açıklama geldiÇok konuşulacak aşı iddiası... Ve ilk açıklama geldi!#Kovid Aşısı
Demirören Şirketler Grubundan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Musleradan inanılmaz hata Yediği gol olay oldu... Messi şut bile atmadı...Muslera'dan inanılmaz hata! Yediği gol olay oldu... Messi şut bile atmadı...#Muslera
Müjdeleri tek tek sıraladı… Erdoğandan 3600 ek gösterge mesajıMüjdeleri tek tek sıraladı… Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Koronavirüs ilacında flaş gelişmeKoronavirüs ilacında flaş gelişme!#Koronavirüs
Soyludan çarpıcı sözler: Girilemeyen ne kadar bölge varsa girdikSoylu'dan çarpıcı sözler: Girilemeyen ne kadar bölge varsa girdik#İçişleri Bakanlığı
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Rezerv rakamımız 123,5 milyar dolar seviyesine yükselmiştirMerkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Rezerv rakamımız 123,5 milyar dolar seviyesine yükselmiştir#Merkez Bankası
Milyonların umutla beklediği haber geldi... Canlı yayında açıkladıMilyonların umutla beklediği haber geldi... Canlı yayında açıkladı!#Koronavirüs
İlçeyi sarsan iğrenç iddia İki zabıtaya gözaltı... Belediye başkanından açıklamaİlçeyi sarsan iğrenç iddia! İki zabıtaya gözaltı... Belediye başkanından açıklama#Eskişehir
5 öğrencinin öldüğü kazayı o haber verdi, nedenini anlattı5 öğrencinin öldüğü kazayı o haber verdi, nedenini anlattı#Afyonkarahisar
Demet Akalının sözleri Gülben Ergeni kızdırdı... Yanıt gecikmediDemet Akalın'ın sözleri Gülben Ergen'i kızdırdı... Yanıt gecikmedi!#Demet Akalın
Anneden onay çıktı Bilge Öztürkün 22 yaş küçük aşkı...Anneden onay çıktı! Bilge Öztürk'ün 22 yaş küçük aşkı...#Bilge Öztürk
Müsilaj bazı şeyleri götürdü ama... Hamsi bitti onlar bollaştıMüsilaj bazı şeyleri götürdü ama... Hamsi bitti onlar bollaştı #Balıkçılık
Sahnede büyük şok Yüzlerce kişinin önünde ezilerek öldüSahnede büyük şok! Yüzlerce kişinin önünde ezilerek öldü#Rusya
Yüzlerce kişi başvurdu... Aşıda yeni yan etki korkusu Yüzlerce kişi başvurdu... Aşıda yeni yan etki korkusu !#Kovid Aşısı
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' mesajı! Müjdeleri tek tek sıraladı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#1000 Okul Projesi#Beştepe
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan 3600 ek gösterge mesajı Müjdeleri tek tek sıraladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı umuyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesleki eğitime ilişkin müjdeleri de tek tek sıraladı.

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Bu sabah Afyon'daki kazada hayatını kaybeden öğrencilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbimden tüm evlatlarımıza verimli bir eğitim öğretim yılı temenni ediyorum. Eylül ayı itibariyle yüz yüze eğitime geçtik. Yaklaşık 1 buçuk yıl aradan sonra öğretmenlerimizi öğrencileriyle kavuşturmanın sevincini yaşadık. 81 vilayetimizin tamamında eğitim öğretinin her seviyesinde yüz yüze eğitime başlamış olduk. 5. haftasını geride bırakan eğitim faaliyetimiz başarıyla devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yüz yüze eğitim sürecinin sorunsuz ilerlemesi için her türlü tedbiri alıyor. Velilerimizin ve okul aile birliklerimizin de yüz yüze eğitiminin sürdürülebilmesi için gayret gösterdiğini görüyoruz. Bu işbirliği ruhundan biz de büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Her konudaki gayretlerimizi biraz daha artırmamız lazım. 

Devletimiz insanı yaşat ki devlet yaşatsın prensibiyle birçok gelişmiş ülkeden önce vatandaşın hizmetine sunmuştur. Aşılamadaki eşikleri hızla aşarak toplumsal bağışıklığı sağlayabilirsek o derece rahat ederiz. Aksi halde havaların soğumasıyla beraber sıkıntılarımızın artmasına engel olamayız. Bu konuda vatandaşlarımızın gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum.

Haberin Devamı
Erdoğandan yurt eleştirilerine tepki: İstismar siyasetini bir kez daha gördük

İlgili Haber:Erdoğan'dan yurt eleştirilerine tepki: İstismar siyasetini bir kez daha gördük

Bugün 1000 okul projesinin yanı sıra 50 Ar-Ge Merkezimizin de açılışını yapıyoruz. Ar-Ge merkezlerini son derece önemli buluyoruz. Ar-Ge merkezleriyle öğrencilerimiz okullarından başlayarak ekonomimize katkı sunacaklardır. Öğrencilerimizin mesleki becerileri artarken yeni teknolojilerin takip edilmesi de kolaylaşacaktır. Bu okullarımız yeni çekim merkezleri olacaktır. Mesleki ve teknik eğitimini destekleyici politikalarımızın sonuçları birçok alanda görüyoruz. 28 Şubat döneminin katsayı zulmünün kalkmasıyla bu okullara yönelik önyargı da önemli derecede kırıldı.

Üreticilerimiz, resmi kurumlarımız da lise çağında verilen mesleki eğitiminin değerini çok daha iyi anlamıştır. Eğitim, üretim, istihdam çevrimi de güçlenmiştir. Liselere geçiş sisteminde başarı gösteren öğrencilerimiz artık mesleki eğitimi daha fazla tercih ediyor. Meslek liselerimiz artık patent alabilecek düzeyde yeniliklere imza atıyorlar. Bu okullarımızın başarıları arttıkça mesleki eğitime ilgi de yükseliyor. Yıl içinde 803 patent, faydalı model, tasarım ve marka başvurusu yapılmış ve bunların 188'i tescil edilmiştir. Meslek lisesi mezunlarımızın üniversite sınavlarındaki başarı grafiğinin de giderek yükselmesinden memnuniyet duyuyoruz.

Ülkemizde artık herhangi bir okul türüyle ilgili ayrımcılık veya adaletsizlik yoktur. Hangi lisede okursa okusun devletimizin nazarında evlatlarımızın tamamı eşittir, aynı hak ve imkanlara sahiptir. Eğitimde eşitlik ve adaleti tüm yönleriyle tesis etmek hükümetimizin öncelikli meselesi olmayı sürdürecektir. Biz eğitimde günü kurtarmanın değil, istikbalimizi garanti altına almanın peşindeyiz. Bu amaçla son 20 yılda hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitime ayırdık. 2002 yılında 7,5 milyar TL iken 2021 yılında bu rakam 147 milyar TL'ye yükseldi. Görüldüğü gibi, nereden nereye? Yükseköğretimi de dahil edince bütçemiz 211 milyar TL'yi aşıyor. Ülkemiz genelindeki derslik sayısını da 601 bin seviyesine getirdik.

Haberin Devamı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin üye sayısını açıkladı: Tarihimizin en yüksek rakamı

İlgili Haber:Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin üye sayısını açıkladı: Tarihimizin en yüksek rakamı

3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Kadro tahsislerinde de en büyük payı eğitime veriyoruz. 713 bin 625 öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. Önceki ay 20 bin öğretmenimizi göreve başlatmanın mutluluğunu yaşadık. 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı umuyoruz. Bunun üzerine çok spekülasyonlar yapılıyor. Ana muhalefet partisi lideri 'Bu sözü biz verdik falan' Biz kuru kuruya söz vermeyiz, biz yaparız. Bizim için aslolan öğretmenlerimizin huzuru, refahı ve motivasyonudur.

Haberin Devamı

Bu gençler sizlerin eseri olacak. Dolayısıyla yarınları 2053, 2071... Biz bu gençlerimizle inşa edeceğiz. Öğrencilerden de beklentimiz fedakarlıkların bilinciyle derslerine yoğunlaşmalarıdır. Her öğrencimizden becerilerini ilerletmesini, vaktini en değerli şekilde değerlendirmenin yollarını aramasını istiyoruz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDELERİ TEK TEK SIRALADI

Mesleki eğitimde bazı müjdelerimiz olacak. Mesleki eğitim merkezlerinde kapasitenin daha fazla artırılması ve işsizlik oranın azalması için 2 yeni düzenleme yapıyoruz. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin 4 yıl boyunca aldıkları ücretlerin işveren üzerindeki yükünü kaldırıp, bu yükü devlet olarak biz üstleniyoruz.  2. olarak mesleki eğitim merkezlerimizin son sınıfına kalfa olarak devam eden öğrencilerimizin ücretlerini de artıyoruz. Mesleki eğitim merkezlerimizin son sınıfına kalfa olarak devam eden öğrenciler, asgari ücretin üçte biri kadar değil yarısı kadar ücret alacak. Her iki hedef ile ilgili olarak gerekli düzenlemeleri kısa sürede yapacağız. Türkiye'de mesleki eğitimi yeni bir evreye taşıyacağız.

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanlığımız gereken çalışmaları tamamladı. Gençlerimiz ücret de alarak 6-7 gibi kısa süreli tamamlama programına devam edecektir. Program kapsamında üniversite mezunlarına 6 aylık eğitim verecek ve başarılı olanlar Turkcell'de istihdam edilecektir. Bu önemli müjdelerimizin de öğrencilerimiz ve firmalarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Özel eğitim merkezleriyle ilgili de 24 saat açık olması konusunda Adana'da öğrencilerimize söz verdim. Külliyemizdeki kütüphanemiz 24 saat açıktır. Özel eğitim merkezlerimizi de 24 saat açık hale getireceğiz. 24 saat burada öğrencilerimiz her türlü imkandan istifade edecekler. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#1000 Okul Projesi#Beştepe