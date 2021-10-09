Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin üye sayısını açıkladı: Tarihimizin en yüksek rakamı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İşte il il vaka sayıları Bakan Koca haritayı paylaştıİşte il il vaka sayıları! Bakan Koca haritayı paylaştı#Koronavirüs
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Yeni hoca ve ilk büyük transfer Dünyanın konuştuğu olayın ardından...Yeni hoca ve ilk büyük transfer! Dünyanın konuştuğu olayın ardından...#Newcastle United
Erdoğan, AK Partinin üye sayısını açıkladı: Tarihimizin en yüksek rakamıErdoğan, AK Parti'nin üye sayısını açıkladı: 'Tarihimizin en yüksek rakamı'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Suudi Arabistandan çok önemli umre kararıSuudi Arabistan'dan çok önemli umre kararı#UMRE
İstanbul GPsine damga vuran olay Tuzla Belediyesinden cevapİstanbul GP'sine damga vuran olay! Tuzla Belediyesi'nden cevap#Mercedes
Trafik kazası yapanlar dikkat Vekalet avcıları ortaya çıktıTrafik kazası yapanlar dikkat! Vekalet avcıları ortaya çıktı#Kaza
Antalyada 5 yıldızlı otelde yangın paniği Merdivenle kurtarıldılarAntalya'da 5 yıldızlı otelde yangın paniği! Merdivenle kurtarıldılar#Otel
Elektrikleri tamamen bitti, karanlığa gömüldüler...Elektrikleri tamamen bitti, karanlığa gömüldüler...#Lübnan
Hiç abi - kardeşlik yokmuş'Hiç abi - kardeşlik yokmuş'#Mehmet Ali Erbil
Akrabalarıyla buluşmak için düğün salonu tutuyorAkrabalarıyla buluşmak için düğün salonu tutuyor!#İREM HELVACIOĞLU
Sosyal medyayı karıştıran paylaşım Yaşadığı dehşeti ağlayarak anlattı...Sosyal medyayı karıştıran paylaşım! Yaşadığı dehşeti ağlayarak anlattı...#Banu Parlak
19 yaşımda evlendim, 35 yaşında oğlum var19 yaşımda evlendim, 35 yaşında oğlum var!#Hatice Aslan
Beş ay arayla önce kendisi sonra kocası ölmüştü: Ünlü çiftin hiç çözülemeyen gizemi belgesel olduBeş ay arayla önce kendisi sonra kocası ölmüştü: Ünlü çiftin hiç çözülemeyen gizemi belgesel oldu#Brittany Murphy
CEOyu bile koltuğundan etti Bir el hareketi ülkeyi ikiye böldüCEO'yu bile koltuğundan etti! Bir el hareketi ülkeyi ikiye böldü#Güney Kore
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin üye sayısını açıkladı: Tarihimizin en yüksek rakamı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK Parti#Adana

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet kendini güncellemeyi başaramadı. Hala kimlikler ve korkular üzerine siyaset yapıyorlar. Muhalefetin nasıl derin bir siyasi bunalım yaşadığını salgın döneminde bir kez daha gördük" ifadelerini kullandı. AK Parti’nin üye sayısını açıklayan Erdoğan, "Partimizin üye sayısı 11,5 milyona yaklaşarak tarihimizin en yüksek rakamına ulaştı. Diğer tüm partileri toplayın böyle bir üye kaydı yok. Onlar nal topluyor." dedi.

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Adana'nın evladı merhum Murat Göğebakan'a hep birlikte birer Fatih'a okuyalım. Sevgili Adanalılar, il teşkilatımızın kıymetli mensupları, aziz kardeşlerim sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Adana'nın cesur, mert, çalışkan vefakar insanlarını yürekten selamlıyorum. Tarımın ve bereketin şehri Adana'daki tüm kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bugün bir kez daha Allah'ına kurban Adana diyorum. Bugün Adana bir başka güzel. Her birinize şükranlarımı sunuyorum.

Siz nasıl bizi yalnız bırakmıyorsanız, biz de gece gündüz sizin için çalışıyoruz. Adana kalkınsın, Adana büyüsün diye mücadele ediyoruz. Son 19 yılda Adana'ya 50 milyar liralık yatırım yaptık. Bugün de Adana'ya birçok yatırımı devreye almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi'nin temelini attık. Türkiye'nin Polipropilen ihtiyacının 5'te 1'ini karşılayacak. Bu tesis sanayimizi dışa bağımlılıktan büyük ölçüde kurtaracak. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz

CHP'nin başını çektiği sermaye ırkçısı ve yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor, potansiyeline inanmayı sürdürüyor

Haberin Devamı

Bu yatırım muhalefetin yalan ve çarpıtma üzerine kurulu politikasının hiçbir işe yaramadığının kanıtıdır. Uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güvenmeyi sürdürüyor. 

Uluslararası piyasalardaki sıkıntılara rağmen ihracatta yıllık 210 milyarın üstüne çıkmayı başardık. Bay Kemal kıskanma, çalış senin de olur. 

Bay Kemal ne dedi, 'bir fabrika yaptınız mı' dedi. Bay Kemal, bak bugün tam 26 fabrikanın resmi açılışını gerçekleştirdik.

"GENÇLERİMİZE UMUT AŞILAYAN YEGANE PARTİ AK PARTİ'DİR"

AK Parti olarak 20 yılımızı geride bıraktık. Kefenimizi giyerek çıktığımız yolda 20 yıldır başımız dik yürüyoruz. Türkiye'nin geleceğine dair hayallerimiz, umutlarımız var. Gençlerimize umut aşılayan yegane parti AK Parti'dir.

Kuruluşumuzdan itibaren milletimize dürüst olduk. Kürsülerde milletimize verdiğimiz sözleri unutanlardan olmadık. Meydanlarda ne söylemişsek, sözlerimizi yerine getirmeye çalıştık. Kimseye iftira atmadık. Muhalefet çamur siyasetiyle milleti ve gündemi meşgul ederken biz hep yaptıklarımızdan ve yapacaklarımızdan bahsettik.

"MUHALEFET KENDİNİ GÜNCELLEMEYİ BAŞARAMADI"

Haberin Devamı

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu başarılardan gurur duyuyoruz. Ancak 20 yılın muhasebesini yaptığımızda maalesef bir konuda geri kaldığımızı düşünüyorum. Muhalefet kendini güncellemeyi başaramadı. Hala kimlikler ve korkular üzerine siyaset yapıyorlar. Muhalefetin nasıl derin bir siyasi bunalım yaşadığını salgın döneminde bir kez daha gördük.

Ülkemizin en çok gaf yapanı Kılıçdaroğlu burada da zirveyi kimseye bırakmadı. Milletimize sahra hastanesi diye pazarladığı yerin koca bir hangar olduğu ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı millet canının derdindeyken umut tacirliği yaptığı için utandı mı? Utanmadı, hicap duymadı. Hiçbir şey olmamış gibi yalan ve iftiralarına devam etti.

Haberin Devamı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu
daha fazla video içinCumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu

"ÜYE SAYIMIZ 11 BUÇUK MİLYONA YAKLAŞTI"

Gençler ülkemizin son 20 yılına damga vuran bir parti olarak 2023 vizyonlarını da yine biz hayata geçireceğiz. Ana kademe, kadın kollarımız, gençlik kollarımız... Üye sayımız kaç oldu biliyor musunuz? 11 buçuk milyona yaklaşarak, tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık. Diğer tüm partileri toplayın böyle bir üye kaydı yok. Onlar nal topluyor.

Adana teşkilatımız son 1 ayda 17 bin yeni üye kaydederek ülkemize örnek olmuştur.

Adana teşkilatımıza güveniyor, Adana'nın bizi mahcup etmeyeceğini çok iyi biliyorum. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK Parti#Adana