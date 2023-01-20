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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Zelenski#Erdoğan
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 17:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için güçlü diplomatik katkı vermeye, bu süreçte kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını yineledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.

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ERDOĞAN HELİKOPTER KAZASI NEDENİYLE TAZİYELERİNİ İLETTİ

Erdoğan görüşmede, Ukrayna’da çarşamba günü yaşanan elim helikopter kazası dolayısıyla taziyelerini ileterek, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için güçlü diplomatik katkı vermeye, bu süreçte kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını yineledi. 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Zelenski#Erdoğan

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