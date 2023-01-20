Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim için artık sayılı haftalardayız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Siyasetçi ve medyasıyla yabancıların yakından takip ettiği The Economist bizle ilgili birşeyler söylemiş. Türkiye'nin kaderini The Economist mi belirleyecek, benim milletim belirleyecek. George kim, Helga kim. Onlar kendi ülkelerinin kaderini belirleyemiyor, millet sokakta aç açık. Fransa, İngiltere, Almanya öyle. Ama Türkiye böyle. 2023'te hata yapma lüksümüz yok. Kavga ve kriz iklimine sürüklenmeye izin veremeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Meydanı'nda düzenlenecek Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Erdoğan "Hazır mıyız? Sandıkları patlatıyor muyuz? El ele omuz omuza sandıklara yürüyor muyuz. Artık sayılı haftalardayız. Ben size inanıyorum, siz de bize inanıyorsanız Allah'ın izniyle bu işi başarırız" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar:

Bugün uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olmanın sizlerle hasret gidermenin bahtiyarlığı içindeyim. Vefanız, sevginiz ve meydanlara sığmayan şu aşkınız için sizlere teşekkür ediyorum. Emniyetten resmi rakamı istedim, şu anda 30 bin. Esenyurt'ta siz kardeşlerimle attığımız bu adımla 2023'e bir sinyal veriyorsunuz. Yetmez 2024'e de sinyal veriyorsunuz. Sözlerimin hemen başında bugün burada niçin toplandık biliyorsunuz. Temel atma törenlerine pek gitmem. Bay Kemal musluk açma törenlerine gidiyor biliyorsunuz. Bizim işimiz çok farklı. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk dönemini başarıyla tamamlayan öğretmen ve öğrencileri tebrik ediyorum.

"90 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK"

Öğretmeni, öğrencisi ailesi, idarecisi, bakanlığıyla bir bütün olarak eğitimde kalitenin daha da artması için canla başla çalışıyoruz. Evlatlarımızın eğitime erişimini kolaylaştırma gayesiyle ülkemiz genelinde pek çok projeyi hayata geçirdik. Medeniyetimizin gözbebeği vasfı yanında tüm insanlığın gıpta ile baktığı İstanbulumuza ayrı bir önem verdik. 20 yılda İstanbul'a eğitim alanında toplam 90 milyar liralık yatırım yaptık.

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"İSTANBUL'UN İFTİHARI OLACAKTIR"

Sadece bu sene şehrimize yaklaşık 1 yılda 17 milyar liralık yeni eğitim yatırımı yapıyoruz. Amacımız İstanbul'un eğitimdeki performansıyla diğer vilayetlerimize örnek olmasını sağlamaktır. 20 bin yeni öğretmenden 10 bininin atamasını İstanbul'a gerçekleştirdik. İstanbul'a ayrı bir önem veriyoruz. Şehrimizin öğretmen ihtiyacını büyük oranda gidermiş olduk. Sınıf mevcutlarını çok daha aşağı çektik. Öğrencilik yıllarımızda sınıflarda mevcut 60-70-100 böyle durumlar vardı. Bugün Esenyurt'umuzun marka değerini artıracak eğitim alanında ilçemizi cazibe merkezi haline getirecek külliyenin inşasına başlıyoruz. Toplam 10 bin 791 metrekarelik büyüklüğe sahip bu eser, Esenyurt'la birlikte İstanbulumuzun medarı iftiharı olacaktır.

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40 derslikli 5 ayrı anadolu lisesi, 40 derslikli imam hatip listesi, 40 derslikli fen lisesi, 45 derslikli mesleki teknik anadolu lisesi, 3 derslikli anasınıfı bulunuyor. Engelli odası olan 151 2 tane öğrenci kapasiteli kız ve erkek yurtlarımızla da ülkemizin dört bir köşesinden gelecek evlatlarımıza barınma imkanı sağlayacağız. Tesis bünyesinde 600 kişi kapasiteli tatbikat cami, kapalı spor salonu, kütüphane, 88 adet laboratuvarıyla öğrencilerimizi akademik, sosyal ve kültürel bakımdan teşvik edeceğiz.

"BOL KESEDEN ATIP SAKLANANLARDAN OLMADIK"

Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz halka hizmeti hakka hizmet olarak gören, icraat odaklı olarak çalışan bir hükümetiz. Belediye başkanlığı, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı dahil olmak üzere 40 yıldır milletimizin huzurundayız. Vatandaşımıza neyi taahhüt etmişsek göreve gelince de onu fazlasıyla yerine getirmeye gayret ettik. Meydanlarda bol keseden atıp tutup, millet yetki verince mazeretlerin arkasına saklananlardan olmadık. Hokkabazlık siyasetinin bizim tarihimizde de kitabımızda da yeri yoktur.

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Biz program hazırlar, proje geliştirir, temel atar, takip eder, sıkıntıları çözer ne söz vermişsek onu vatandaşımızın hizmetine sunarız.İstanbul'da 36 bin metrekareyi aşan kullanım alanıyla peyzaj alanlarıyla yaklaşık 110 bin metrekareyi bulan Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden biri olan Rami Kütüphanesi'nin açılış heyecanını yaşadık. Tavsiye ederim, muhakkak gidin, yerinde görün ve elhamdülillah AK Parti olarak biz neymişiz bunu görünce takdir edeceksiniz.

"BİZİM İCRAATIMIZIN ULAŞTIĞI YERLERE BUNLARIN HAYALLERİ BİLE ULAŞAMAZ"

6 yıl süren öğrencilerimiz çayını, kahvesini, çorbasını ve kek alacak. Para falan yok. 24 saat buradaki kütüphaneden istifade edecek. Aynı şekilde 6 yıl süren titiz restorasyon çalışmasının ardından İstanbulumuzun sembol mekanlarından Yeni Camii'yi tekrar ibadete açtık. Çamlıca Kulesi'nden YSS'ye Marmaray'dan Avrasya Tüneline, AKM'den İGA'ya metrodan hızlı trene kadar sayısız yatırımı İstanbullu kardeşlerimizin emrine verdik. Çam Sakura'yı yaptık mı? Gidiyorsunuz görüyorsunuz. İstanbul'a ve İstanbulluya buralar yakışır. Bay Kemal SSK müdürü olduğu zaman hastanelerin halini biliYorsunuz dimi. Savaş Ay hayatta olsa da filmlerini tekrar gösterse. Benim vatandaşım hastane kapılarında sefil olmamalı. İnşallah Pazar günü ilklerin ve enlerin eseri olacak Kağıthane - İstanbul Havalimanı metro hattını açıyoruz. Geçenlerde birşey oldu, altılı masadan birileri metroya binmişler. Metroda vatman yok. Kendiliğinden gidiyormuş. Konuşuyorlar, bu Paris'te bile yok. Paris'i görmüş bile değiller. Biz bunları yapalı unuttuk, siz nerdesiniz ya. Vah zavallılar. Bizim icraatımızın ulaştığı yerlere bunların hayalleri bile ulaşamaz.

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Bugün temelini attığımız inşallah atacağımız diyelim, Esenyurt Eğitim Kampüsü'müzün de önümüzdeki yıl eğitim öğretim yılına yetiştirmeyi planlıyoruz. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Milli Eğitim Bakanımızı yürekten tebrik ediyorum.

Ülkeyi yönetme sorumluluğunu bizlere yüklediniz. O günden bugüne yola çıkarken ne dedik. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, tarım, diplomasi, dış politika ve bütün bunlarla beraber Türkiye'yi ayağa kaldıracağız dedik. Böyle çıktık mı bu yola. Eğitimde önemli adımlar attık. Yılbaşında devreye giren 2023 bütçesi dahil şimdiye kadar hazırladığımız tüm bütçelerde en büyük payı eğitime ayırdık. Bunun arkasında durduk. Bu yıl eğitim bütçemiz 651 milyar liraya ulaştı. Derslik sayımızı 343 binden 612 bine çıkardık. Bugüne kadar 750 bin yeni öğretmen ataması yaptık. 60 yıldır gündeme getirilen öğretmenlik meslek kanununu hayata geçirerek öğretmenlerimize ilave mali, ekonomik haklar tanıdık. Derslik ve öğretmen sayılarındaki artış sınıf mevcutlarına müsbet yansıdı. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasını yakaladık. İlk orta öğretim öğrencilerine toplamda 3,5 milyar adet ücretsiz ders kitabı dağıttık. Bizim jenerasyon kırtasiyeci dükkanlarına gider 10 gün bekler kitabını almaya çalışırdı. Okullar açılırken kitaplar masanın üstünde. Bu sene birşey daha yaptık. Yardımcı ders kitaplarını da vermeye başladık. İnsanımızın hafızasında derin yaralar açan 8 yıllık eğitim yerine 4+4+4 olmak üzere zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirdik. 100 kızımızdan sadece 39'u orta öğretime devam ediyorken bugün ne oldu evet 95'e yükseldi. Biz kızlarımızı cehaletten çekip çıkardık. Bunu başardık. Şimdi onların standardını yükseltiyoruz. Lisans değil, lisansüstü, bunları başarmak lazım. Devletin birçok kademesinde kızlarımız, kadınlarımız var mı? Asker subay, vali oluyor mu? Bunları Cumhur İttifakı olarak aldığımız kararla başardık.

"SANDIKLARI PATLATIYOR MUYUZ?"

Hazır mıyız? Sandıkları patlatıyor muyuz? El ele omuz omuza sandıklara yürüyor muyuz. Artık sayılı haftalardayız. Ben size inanıyorum, siz de bize inanıyorsanız Allah'ın izniyle bu işi başarırız. Geçen hafta Muğla'dayım, yarın Bursa'dayım. Bursa'da on binlerle buluşacağız. Bursa'dan sinyalimizi vereceğiz. İstanbul'daki milletvekili sayılarının kahir ekseriyetini almamız gerekiyor. Esenyurt'u sıfırlamamız lazım ona göre. Geçen seçimlerde bir yanlış oldu bir daha olmaması lazım.

28 Şubatçı zihniyet tarafından kasıtlı biçimde atıl bırakılan mesleki eğitim kurumlarını ihya ettik. Bu okulları tekrar cazibe merkezi haline getirdik. Meslek liselerimiz 2022 yılında 2 milyar liralık üretim kapasitesine ulaştı. Bunun 100 milyon lirasını öğrencilere 200 milyon lirasını öğretmenlere katkı olarak ödedik. Meslek liselerinde 3 milyar liralık üretimi hedefliyoruz. Yeni bir yaklaşımla köy okullarını hizmete sunduk. 2023'te 10 hanenin üstündeki tüm köylerin okullarını hizmete açmayı planlıyoruz. 2022 senesinde 6000'in üzerinde anaokulunu eğitim öğretime dahil ettik.

"ESERLERİMİZİ 3-5 MUHTERİSİN KEYFİNE TESLİM EDEMEYİZ"

İnşallah 6 Şubat itibarıyla okul öncesi eğitimde yer alan yavrularımıza yemek desteğinde bulunacağız. Küresel ekonomik kriz döneminde ailelerin omuzlarından bir yükü daha almış olacağız. Özetin özeti diyeceğimiz bu yatırımlarımızla sadece ülkemizin asırlık eksiklerini gidermekle kalmadık, Türkiye'yi büyük şahlanışın eşiğine getirdik. Türkiye Yüzyılı'dır. 85 milyonun tamamının ortak davasıdır. Kızılelmadır, ülküdür, idealidir. Türkiye Yüzyılı'nı milletimizin asrı yapmaya hazır mıyız? Türkiye Yüzyılı'nı yükselteceğiz. 2023 çok büyük önem taşıyor. 85 milyon olarak hep birlikte bu imtihanı alnımızın akıyla vermemiz gerekiyor. Siyasetçi ve medyasıyla yabancıların yakından takip ettiği The Economist bizle ilgili birşeyler söylemiş. Türkiye'nin kaderini The Economist mi belirleyecek, benim milletim belirleyecek. George kim, Helga kim. Onlar kendi ülkelerinin kaderini belirleyemiyor, millet sokakta aç açık. Fransa, İngiltere, Almanya öyle. Ama Türkiye böyle. 2023'te hata yapma lüksümüz yok. Kavga ve kriz iklimine sürüklenmeye izin veremeyiz. Meydanı milletimizin gurur kaynağı olan savunma sanayi, göreve geldiğimizde yüzde 20 yerliydi, şimdi yüzde 80. Bu çalışarak oldu, yatarak olmadı. Şimdi dünyanın değişik yerlerine İHA'larımız SİHA'larımız, Akıncılarımız gidiyor. Daha neler neler gidecek. Artık güçlü bir Türkiye var. Yunanistan şöyle demiş böyle demiş. Tayfun diye füze Türkiye üretti. Bu Atina'yı vurursa ne olacak. Bizim öyle bir derdimiz yok siz akıllı olun. Adaları silahlandırırsanız eli kolu bağlı mı duracağız. Miçotakis şunun iyi bil, bir yanlış yapmaya kalkarsan Çılgın Türkler yürür bunu bilesin. Akıllı uslu durursan senle işimiz yok. Nice ihanete rağmen sabırla, azimle bugünlere getirdiğimiz stratejik projelerimizi, eserlerimizi 3-5 muhterisin keyfine teslim edemeyiz. Küresel ölçekte kartların yeniden karıldığı dönemde ülkemizin önüne Türkiye Yüzyılı'yla projemizi sunacağız.

Buradan hangi siyasi partiye mensup olursa olsun hiçbir vatandaşımızın bizden ayrı yaşamasını istemiyorum, hepinizi ayrı ayrı seviyorum. Bizde ayrım yok. Allah için sevmek var. Bu yolda böyle yürüdük, böyle yürüyoruz. Ülkemizin boynuna geçirilmeye çalışılan esaret zincirini bugüne kadar nasıl kırdıysak 85 milyon olarak hepimizin ortak görevi nedir bunu iyi kavrayacağız. Yüreğinde millet ve memleket sevdası olan tüm vatandaşlarımızın yeter söz de karar da gelecekte milletindir çağrımıza katılacağına inanıyorum. Sizlerden 2023 için çok coşkulu bir ses bekliyorum. Sandıkta iradenizle birlikte evlatlarımızın geleceğini kurtarmaya hazır mıyız? Herkes duysun, Esenyurt, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye hazır mıyız? Esenyurt, evlatlarımız bırakacağımız en değerli miras olan 2053 vizyonuna sahip çıkmaya hazır mıyız?Savunma sanayimizi baltalamaya çalışan habisleri kursaklarda bırakmaya hazır mıyız? Siz neler yaparsınız neler. Rabbim hepinizden razı olsun. Esenyurtluların duası bizle olduğu sürece aşamayacağımız engel yoktur. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız.